Рождество 2022: что можно и что нельзя делать в рождественский Сочельник 6 января

Сочельник 2022 Украина / ua.depositphotos.com/

Сочельник – один из самых почитаемых праздников православных христиан, который выпадает на 6 января. В эту рождественскую ночь в церквях и храмах проводятся божественные литургии. Также она ознаменовывается окончанием Рождественского поста.

О том, какие религиозные праздники ждут украинцев в последнем месяце осени, читайте в нашем материале: Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники.

Рождественский сочельник: традиции

В канун Рождества, когда на небе появляется первая звезда, все члены семьи собираются за одним столом. Согласно традиции, на праздничном столе должно быть 12 блюд, по числу апостолов. На стол подают вареники с капустой, борщ с грибами, голубцы, тушеную капусту и фасоль, заливную рыбу. Главное блюдо Сочельника, с которого начинают трапезу – кутья. В пшено добавляют мак, мед, изюм и грецкие орехи.

В ночь на Рождество нужно надеть новую вещь или предмет белого цвета. Согласно поверьям, это принесет удачу в новом году.

В рождественскую ночь девушки гадали на суженого. Когда молодица хотела узнать каким будет ее будущий муж, она шла в хлев и смотрела на свиней. Если животные спали – к хорошему мужу, который будет помогать по хозяйству. Беспокойные животные могли предвещать ссоры и скандалы.

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Предсказать скорое замужество могли и собаки. Девушки мыли посуду и выносили ее во двор, постукивая в миски. Откуда донесется лай – там и суженый будет. Также прислушивались как соседи окликают пса. Если говорили ему "сядь" - сватов в этом году можно не ожидать. "Иди" - можно готовиться к переменам.

Рождественский сочельник: что нельзя делать

Наши предки строго придерживались запретов в рождественскую ночь, боясь накликать на свою голову беды и несчастья. В канун Рождества нельзя:

работать;

во время праздничной трапезы выходить из-за стола и из дому – так можно впустить нечистую силу;

взяв ложку в руки, снова класть ее на стол;

запивать блюда водой – только компотом;

парню и девушке сидеть на углу стола – можно остаться без пары;

тушить огонь в печи;

скупиться.

До наступления Рождества принято рассчитаться с долгами, чтобы не пришлось жить в долг весь следующий год. Также нужно навести в доме порядок. Хорошо простить своих недоброжелателей и попросить прощения у людей, которых могли обидеть.