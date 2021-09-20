Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: что нельзя делать

21 сентября в день Рождества Пресвятой Богородицы есть много запретов.
Ежегодно 21 сентября православные верующие отмечают один из самых важных 12 праздников - Рождество Пресвятой Богородицы 2021.
Как известно, светлый праздник Богородицы входит в список двунадесятых православных событий после Пасхи.
Люди старались 21 сентября сходить в церковь и помолиться святой. Просили Матерь Божью о помощи в будущем и благодарили за урожайный год.
В день Пресвятой Богородицы 21 сентября семейные пары просили помощи зачатии и рождении здорового ребенка.
В этот день принято было ходить к водоему, и умываться водой - это принесет здоровье на весь год и благополучие.
Однако, 21 сентября в день Рождества Пресвятой Богородицы есть много запретов, о которых расскажет Главред.
Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
- Нельзя убирать в доме, шить, вязать, пылесосить и мыть полы.
- Нельзя тяжело работать в поле и убирать территорию.
- Нельзя в доме стирать и трогать вещи.
- Нельзя хозяйкам готовить еду, а вот хлеб печь нужно.
- Нельзя одевать новую одежду, и обувь неудобную - натрете мозоль, привлечете беду к себе.
Что можно делать на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
В светлый праздник Пресвятой Богородицы принято печь хлеб, вот только брать нож и резать нельзя. Хлебные крошки, которые остались от буханки нельзя выбрасывать и смахивать со стола, их стоит отдать животным.
21 сентября стоит быть милосердными и помогать тем, кто нуждается.
В День Пресвятой Богородицы 21 сентября принято убирать старые вещи, а еще лучше сжечь их. Как считали наши предки, это поможет избавится от болезней и неурядиц.
Приметы на 21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы
- Погода в октябре будет ясной - если 21 сентября нет дождя.
- Дождь на Рождество Пресвятой Богородицы - будет холодная осень.
- Зима 2022 будет холодной - если пасмурно и идет мелкий дождь 21 сентября.
- Роса утром на траве - будут сильные морозы.
- Зимой будет мало снега - если мелкий дождь прошел 21 сентября.