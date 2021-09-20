Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: что нельзя делать

Рождество Пресвятой Богородицы приметы / ua.depositphotos.com

Ежегодно 21 сентября православные верующие отмечают один из самых важных 12 праздников - Рождество Пресвятой Богородицы 2021.

Как известно, светлый праздник Богородицы входит в список двунадесятых православных событий после Пасхи.

Люди старались 21 сентября сходить в церковь и помолиться святой. Просили Матерь Божью о помощи в будущем и благодарили за урожайный год.

В день Пресвятой Богородицы 21 сентября семейные пары просили помощи зачатии и рождении здорового ребенка.

В этот день принято было ходить к водоему, и умываться водой - это принесет здоровье на весь год и благополучие.

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Однако, 21 сентября в день Рождества Пресвятой Богородицы есть много запретов, о которых расскажет Главред.

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

Нельзя убирать в доме, шить, вязать, пылесосить и мыть полы.

Нельзя тяжело работать в поле и убирать территорию.

Нельзя в доме стирать и трогать вещи.

Нельзя хозяйкам готовить еду, а вот хлеб печь нужно.

Нельзя одевать новую одежду, и обувь неудобную - натрете мозоль, привлечете беду к себе.

Что можно делать на Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

В светлый праздник Пресвятой Богородицы принято печь хлеб, вот только брать нож и резать нельзя. Хлебные крошки, которые остались от буханки нельзя выбрасывать и смахивать со стола, их стоит отдать животным.

21 сентября стоит быть милосердными и помогать тем, кто нуждается.

В День Пресвятой Богородицы 21 сентября принято убирать старые вещи, а еще лучше сжечь их. Как считали наши предки, это поможет избавится от болезней и неурядиц.

Приметы на 21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы