Православный календарь на сентябрь 2021: Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня – даты

Самые важные церковные праздники сентября в одном материале
В сентябре 2021 церковь отмечает несколько важных религиозных праздников, в числе которых Усекновение главы Иоанна Предтечи и Рождество Пресвятой Богородицы.
О том, как отмечают праздник Рождества, и какие традиции существуют в этот день, читайте в нашем материале: Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2021: дата, история праздника и молитва.
В сентябре не предусмотрено соблюдение постов, однако есть некоторые ограничения по питанию. Принципов сухоядения нужно придерживаться 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 сентября. 11 и 27 сентября – только горячая растительная пища с маслом.
Какой сегодня церковный праздник 1 сентября 2021 года (среда)
- Донской иконы Божьей Матери.
- Мученика Андрея Стратилата и 2593 мучеников с ним.
Какой сегодня церковный праздник 2 сентября 2021 года (четверг)
- Пророка Самуила.
Какой сегодня церковный праздник 3 сентября 2021 года (пятница)
- Преподобного Авраамия, чудотворца Смоленского.
- Мучеников Вассы и чад ее Феогния, Писта и Агалия.
- Апостола Фаддея.
Какой сегодня церковный праздник 4 сентября 2021 года (суббота)
- Грузинской иконы Божьей Матери.
- Мучеников Агафоника, Севериана, Зинона и прочих.
Какой сегодня церковный праздник 5 сентября 2021 года (воскресенье)
- Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Какой сегодня церковный праздник 6 сентября 2021 года (понедельник)
- Мученика, святого Евтихия, ученика Иоанна Богослова.
- Перенесение мощей Петра, митрополита Московского, чудотворца.
Какой сегодня церковный праздник 7 сентября 2021 года (вторник)
- Перенесение мощей святого Варфоломея.
- Апостола Тита Критского.
Какой сегодня церковный праздник 8 сентября 2021 года (среда)
- Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
- Мученика Адриана и мученицы Наталии.
Какой сегодня церковный праздник 9 сентября 2021 года (четверг)
- Преподобного Пимена Великого.
Какой сегодня церковный праздник 10 сентября 2021 года (пятница)
- Обретение мощей преподобного Иова, чудотворца Почаевского.
- Преподобного Моисея Мурина.
Какой сегодня церковный праздник 11 сентября 2021 года (суббота)
- Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Какой сегодня церковный праздник 12 сентября 2021 года (воскресенье)
- Обретение мощей преподобного князя Даниила Московского и перенесение мощей князя Александра Невского.
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Какой сегодня церковный праздник 13 сентября 2021 года (понедельник)
- Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
Какой сегодня церковный праздник 14 сентября 2021 года (вторник)
- Начало индикта – церковного новолетия.
- Преподобного Симеона Столпника и его матери Марфы Каппадокийской.
Какой сегодня церковный праздник 15 сентября 2021 года (среда)
- Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.
Какой сегодня церковный праздник 16 сентября 2021 года (четверг)
- Священномученика Анфима Никодимийского.
- Мучеников Евфимия, Зинона, Петра, мученицы Домны девы.
Какой сегодня церковный праздник 17 сентября 2021 года (пятница)
- Память иконы Неопалимая Купина
- Обретение мощей святителя Иоасафа, святителя Белгородского.
Какой сегодня церковный праздник 18 сентября 2021 года (суббота)
- Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.
Какой сегодня церковный праздник 19 сентября 2021 года (воскресенье)
- Воспоминания о чуде Архистратига Михаила, бывшего в Хонех.
Какой сегодня церковный праздник 20 сентября 2021 года (понедельник)
- Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
- Мученика Созонта Киликийского.
- Святителя Иоанна.
Какой сегодня церковный праздник 21 сентября 2021 года (вторник)
- Рождество Пресвятой Богородицы.
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Какой сегодня церковный праздник 22 сентября 2021 года (среда)
- Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы
- Праведных Анны и Иоакима.
Какой сегодня церковный праздник 23 сентября 2021 года (четверг)
- Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
Какой сегодня церковный праздник 24 сентября 2021 года (пятница)
- Перенесение мощей Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.
- Преподобного Силуана Афонского.
Какой сегодня церковный праздник 25 сентября 2021 года (суббота)
- Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.
Какой сегодня церковный праздник 26 сентября 2021 года (воскресенье)
- Предпразднство Воздвижения Креста Господнего.
- Память освящение храма Воскресения Христова в Иерусалиме.
Какой сегодня церковный праздник 27 сентября 2021 года (понедельник)
- Воздвижение Честного Креста Господня.
Какой сегодня церковный праздник 28 сентября 2021 года (вторник)
- Попразднство Воздвижения Креста Господня.
- Великомученика Никиты.
Какой сегодня церковный праздник 29 сентября 2021 года (среда)
- Великомученицы Евфимии всехвальной.
Какой сегодня церковный праздник 30 сентября 2021 года (четверг)
- Мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.