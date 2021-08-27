УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Праздники

Православный календарь на сентябрь 2021: Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня – даты

27 августа 2021, 11:17

Самые важные церковные праздники сентября в одном материале

Православный календарь на сентябрь 2021
Православный календарь на сентябрь 2021 / ua.depositphotos.com

В сентябре 2021 церковь отмечает несколько важных религиозных праздников, в числе которых Усекновение главы Иоанна Предтечи и Рождество Пресвятой Богородицы.

О том, как отмечают праздник Рождества, и какие традиции существуют в этот день, читайте в нашем материале: Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2021: дата, история праздника и молитва.

В сентябре не предусмотрено соблюдение постов, однако есть некоторые ограничения по питанию. Принципов сухоядения нужно придерживаться 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 сентября. 11 и 27 сентября – только горячая растительная пища с маслом.

Какой сегодня церковный праздник 1 сентября 2021 года (среда)

  • Донской иконы Божьей Матери.
  • Мученика Андрея Стратилата и 2593 мучеников с ним.

Какой сегодня церковный праздник 2 сентября 2021 года (четверг)

  • Пророка Самуила.

Какой сегодня церковный праздник 3 сентября 2021 года (пятница)

  • Преподобного Авраамия, чудотворца Смоленского.
  • Мучеников Вассы и чад ее Феогния, Писта и Агалия.
  • Апостола Фаддея.

Какой сегодня церковный праздник 4 сентября 2021 года (суббота)

  • Грузинской иконы Божьей Матери.
  • Мучеников Агафоника, Севериана, Зинона и прочих.

Какой сегодня церковный праздник 5 сентября 2021 года (воскресенье)

  • Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Какой сегодня церковный праздник 6 сентября 2021 года (понедельник)

  • Мученика, святого Евтихия, ученика Иоанна Богослова.
  • Перенесение мощей Петра, митрополита Московского, чудотворца.

Какой сегодня церковный праздник 7 сентября 2021 года (вторник)

  • Перенесение мощей святого Варфоломея.
  • Апостола Тита Критского.

Какой сегодня церковный праздник 8 сентября 2021 года (среда)

  • Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.
  • Мученика Адриана и мученицы Наталии.

Какой сегодня церковный праздник 9 сентября 2021 года (четверг)

  • Преподобного Пимена Великого.

Какой сегодня церковный праздник 10 сентября 2021 года (пятница)

  • Обретение мощей преподобного Иова, чудотворца Почаевского.
  • Преподобного Моисея Мурина.

Какой сегодня церковный праздник 11 сентября 2021 года (суббота)

  • Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Какой сегодня церковный праздник 12 сентября 2021 года (воскресенье)

  • Обретение мощей преподобного князя Даниила Московского и перенесение мощей князя Александра Невского.

Читайте такжеДень ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца

Какой сегодня церковный праздник 13 сентября 2021 года (понедельник)

  • Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

Какой сегодня церковный праздник 14 сентября 2021 года (вторник)

  • Начало индикта – церковного новолетия.
  • Преподобного Симеона Столпника и его матери Марфы Каппадокийской.

Какой сегодня церковный праздник 15 сентября 2021 года (среда)

  • Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

Какой сегодня церковный праздник 16 сентября 2021 года (четверг)

  • Священномученика Анфима Никодимийского.
  • Мучеников Евфимия, Зинона, Петра, мученицы Домны девы.

Какой сегодня церковный праздник 17 сентября 2021 года (пятница)

  • Память иконы Неопалимая Купина
  • Обретение мощей святителя Иоасафа, святителя Белгородского.

Какой сегодня церковный праздник 18 сентября 2021 года (суббота)

  • Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.

Какой сегодня церковный праздник 19 сентября 2021 года (воскресенье)

  • Воспоминания о чуде Архистратига Михаила, бывшего в Хонех.

Какой сегодня церковный праздник 20 сентября 2021 года (понедельник)

  • Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.
  • Мученика Созонта Киликийского.
  • Святителя Иоанна.

Какой сегодня церковный праздник 21 сентября 2021 года (вторник)

  • Рождество Пресвятой Богородицы.

Читайте такжеПраздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино

Какой сегодня церковный праздник 22 сентября 2021 года (среда)

  • Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы
  • Праведных Анны и Иоакима.

Какой сегодня церковный праздник 23 сентября 2021 года (четверг)

  • Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

Какой сегодня церковный праздник 24 сентября 2021 года (пятница)

  • Перенесение мощей Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.
  • Преподобного Силуана Афонского.

Какой сегодня церковный праздник 25 сентября 2021 года (суббота)

  • Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

Какой сегодня церковный праздник 26 сентября 2021 года (воскресенье)

  • Предпразднство Воздвижения Креста Господнего.
  • Память освящение храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Какой сегодня церковный праздник 27 сентября 2021 года (понедельник)

  • Воздвижение Честного Креста Господня.
Православный календарь сентябрь 2021
Церковные праздники сентября / vedmochka.net

Какой сегодня церковный праздник 28 сентября 2021 года (вторник)

  • Попразднство Воздвижения Креста Господня.
  • Великомученика Никиты.

Какой сегодня церковный праздник 29 сентября 2021 года (среда)

  • Великомученицы Евфимии всехвальной.

Какой сегодня церковный праздник 30 сентября 2021 года (четверг)

  • Мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

viber
православный церковный календарь на 2021 год
Сейчас вы просматриваете новость «Православный календарь на сентябрь 2021: Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня – даты». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Катастрофа неминуема: в ООН заявили, что Земля нагревается рекордными темпамиКатастрофа неминуема: в ООН заявили, что Земля нагревается рекордными темпами Разжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном пекле в августеРазжарит по максимуму: украинцев предупредили об аномальном пекле в августе Мишель Андраде похвалилась стройными ножками в обольстительной позеМишель Андраде похвалилась стройными ножками в обольстительной позе Дантес записал клип Девочка - про свою жену Надю Дорофееву к их юбилеюДантес записал клип Девочка - про свою жену Надю Дорофееву к их юбилею День Ильи 2021: дата, традиции и запреты праздникаДень Ильи 2021: дата, традиции и запреты праздника

Последние новости

12:17

"Вакцинируйся или тестируйся": в Минздраве рассказали о возможных ограничениях для невакцинированных

12:15

Вышел трейлер фильма Спенсер - про принцессу Диану с Кристен Стюарт Видео

12:14

Самолет с Зеленским на борту не смог приземлиться в Молдове: что случилось

12:03

Новый триумф Украины на Паралимпиаде: Шевчук выиграла золото в пауэрлифтинге Видео

12:02

На Говерле обустроили базар и продают воду по 100 гривен за пол-литра Видео

Реклама
11:33

Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности Украины: в чем суть документа

11:30

Гороскоп на сентябрь 2021: что можно и нельзя делать в этом месяце

11:19

"Не пузатый политик": Зеленский рассказал, как рисковал жизнью, идя во власть Видео

11:17

Православный календарь на сентябрь 2021: Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня – даты

11:15

"Микс" Украины и Японии: архитектор покорил весь мир уникальным интерьерным стилем

11:05

В Нацсовете по ТВ рассказали о "скабеевщине" и почему нужно отобрать лицензию у канала "Наш"

11:03

Лунный календарь стрижек на неделю 30 августа – 5 сентября: лучший день для прически и маникюра

10:59

Седые волосы не всегда имеют доброкачественную причину: фармацевт предупреждает о серьезной причине Видео

10:58

Анна Тринчер разделась и свела с ума идеальной фигурой без фотошопа

10:37

Плохо пахнет и жутко выглядит: море в Одессе покрылось белыми пятнами Видео

10:34

Очень важно знать: названы пять симптомов коронавируса у полностью вакцинированных людей Видео

10:32

Мама Скрябина эмоционально отреагировала на "выступление" погибшего сына на Олимпийском

10:29

Билет на концерт Кобзона: в Сети показали видео ликвидации снайпера РФ на Донбассе Видео

10:05

Гороскоп на сентябрь 2021 для всех знаков Зодиака: брак по расчету, проблемы прошлого или измены

10:00

На Херсонщине мужчина накрутил на детородный орган обручальное кольцо

Реклама
09:55

"Я видел конец света": мужчина, который выжил после теракта в Кабуле, рассказал, как все было Видео

09:54

В США назвали главные ожидания от встречи Зеленского и Байдена Видео

09:25

Выдающиеся украинцы: известный архитектор стал участником проекта Метинвеста Видео

09:21

Атака на Порошенко с зеленкой: полиция отпустила задержанного, он попал в реанимацию Видео

08:59

Врач назвала вакцину, которая хуже всего защищает от коронавируса

08:55

Гороскоп на 27 августа для всех знаков Зодиака: плохой знак, подсказки интуиции и финансовые потери

08:52

Почему решение суда по Северному потоку-2 не вернет российский газ в украинскую ГТС мнение

08:51

Готовьтесь к аномалии: украинцам дали неожиданный прогноз на осень 2021 Видео

08:19

Резкий рост заражений COVID-19 в Украине: число инфицированных за сутки подскочило до более 2 тысяч Видео

08:10

Кого и когда отключат от газа и электроэнергии: как украинцев заставят раскошелиться Видео

07:53

Истек кровью на лестничной клетке: в Ровно мужчина убил своего квартиранта

07:07

"Мы ответим силой": после терактов в Кабуле Байден приказал готовить удары по лидерам "ИГИЛ" Видео

06:50

Настя Каменских в мини и без лифчика удивила стройной фигурой

06:47

Теракты в Афганистане: число жертв взрывов выросло Видео

06:40

Почему власти снова разрешили отключать украинцев от услуг ЖКХ за долги мнение

05:50

Какие продукты нужно убрать из рациона навсегда: советы нутрициолога

05:19

"Бедная, униженная, экономически заваленная нация": Ницой рассказала о духовности украинцев Видео

05:17

Какой сегодня праздник 27 августа 2021: День первого поцелуя – факты, как правильно целоваться

04:48

Как спастись от COVID-19 и осложнений: Комаровский назвал условие и дал важный совет

04:00

Почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение: интересные нюансы от диетолога

Реклама
03:31

Почему в Украине с каждым годом становится всё жарче – ответ климатолога

03:10

Финансовый гороскоп на неделю 30 августа – 5 сентября: обман, подарок или материальные трудности

02:51

Лариса Ницой рассказала о "московитских замашках" Макаревича

02:24

Елена Темникова засветила голые ягодицы и свела с ума совершенными ножками

02:00

Знаменитая советская актриса ушла в монастырь

01:23

РФ никогда не присоединит к себе "ЛДНР": экс-глава МИД назвал причину Видео

00:54

Приметы на 27 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

00:30

Ницой рассказала, зачем и для кого Путин написал статью об Украине Видео

26 августа, четверг
23:56

"Сердечко не забилось": умер мальчик, которому стало плохо в лагере

23:46

Теракты в Кабуле "аукнутся" как Байдену, так и Талибану мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять