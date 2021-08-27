Православный календарь на сентябрь 2021: Рождество Богородицы и Воздвижение Креста Господня – даты

Православный календарь на сентябрь 2021 / ua.depositphotos.com

В сентябре 2021 церковь отмечает несколько важных религиозных праздников, в числе которых Усекновение главы Иоанна Предтечи и Рождество Пресвятой Богородицы.

О том, как отмечают праздник Рождества, и какие традиции существуют в этот день, читайте в нашем материале: Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2021: дата, история праздника и молитва.

В сентябре не предусмотрено соблюдение постов, однако есть некоторые ограничения по питанию. Принципов сухоядения нужно придерживаться 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 и 29 сентября. 11 и 27 сентября – только горячая растительная пища с маслом.

Какой сегодня церковный праздник 1 сентября 2021 года (среда)

Донской иконы Божьей Матери.

Мученика Андрея Стратилата и 2593 мучеников с ним.

Какой сегодня церковный праздник 2 сентября 2021 года (четверг)

Пророка Самуила.

Какой сегодня церковный праздник 3 сентября 2021 года (пятница)

Преподобного Авраамия, чудотворца Смоленского.

Мучеников Вассы и чад ее Феогния, Писта и Агалия.

Апостола Фаддея.

Какой сегодня церковный праздник 4 сентября 2021 года (суббота)

Грузинской иконы Божьей Матери.

Мучеников Агафоника, Севериана, Зинона и прочих.

Какой сегодня церковный праздник 5 сентября 2021 года (воскресенье)

Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Какой сегодня церковный праздник 6 сентября 2021 года (понедельник)

Мученика, святого Евтихия, ученика Иоанна Богослова.

Перенесение мощей Петра, митрополита Московского, чудотворца.

Какой сегодня церковный праздник 7 сентября 2021 года (вторник)

Перенесение мощей святого Варфоломея.

Апостола Тита Критского.

Какой сегодня церковный праздник 8 сентября 2021 года (среда)

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Мученика Адриана и мученицы Наталии.

Какой сегодня церковный праздник 9 сентября 2021 года (четверг)

Преподобного Пимена Великого.

Какой сегодня церковный праздник 10 сентября 2021 года (пятница)

Обретение мощей преподобного Иова, чудотворца Почаевского.

Преподобного Моисея Мурина.

Какой сегодня церковный праздник 11 сентября 2021 года (суббота)

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна .

Какой сегодня церковный праздник 12 сентября 2021 года (воскресенье)

Обретение мощей преподобного князя Даниила Московского и перенесение мощей князя Александра Невского.

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Какой сегодня церковный праздник 13 сентября 2021 года (понедельник)

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы.

Какой сегодня церковный праздник 14 сентября 2021 года (вторник)

Начало индикта – церковного новолетия.

Преподобного Симеона Столпника и его матери Марфы Каппадокийской.

Какой сегодня церковный праздник 15 сентября 2021 года (среда)

Преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских.

Какой сегодня церковный праздник 16 сентября 2021 года (четверг)

Священномученика Анфима Никодимийского.

Мучеников Евфимия, Зинона, Петра, мученицы Домны девы.

Какой сегодня церковный праздник 17 сентября 2021 года (пятница)

Память иконы Неопалимая Купина

Обретение мощей святителя Иоасафа, святителя Белгородского.

Какой сегодня церковный праздник 18 сентября 2021 года (суббота)

Пророка Захарии и праведной Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи.

Какой сегодня церковный праздник 19 сентября 2021 года (воскресенье)

Воспоминания о чуде Архистратига Михаила, бывшего в Хонех.

Какой сегодня церковный праздник 20 сентября 2021 года (понедельник)

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

Мученика Созонта Киликийского.

Святителя Иоанна.

Какой сегодня церковный праздник 21 сентября 2021 года (вторник)

Рождество Пресвятой Богородицы.

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Какой сегодня церковный праздник 22 сентября 2021 года (среда)

Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы

Праведных Анны и Иоакима.

Какой сегодня церковный праздник 23 сентября 2021 года (четверг)

Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.

Какой сегодня церковный праздник 24 сентября 2021 года (пятница)

Перенесение мощей Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.

Преподобного Силуана Афонского.

Какой сегодня церковный праздник 25 сентября 2021 года (суббота)

Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы.

Какой сегодня церковный праздник 26 сентября 2021 года (воскресенье)

Предпразднство Воздвижения Креста Господнего.

Память освящение храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Какой сегодня церковный праздник 27 сентября 2021 года (понедельник)

Воздвижение Честного Креста Господня.

Церковные праздники сентября / vedmochka.net

Какой сегодня церковный праздник 28 сентября 2021 года (вторник)

Попразднство Воздвижения Креста Господня.

Великомученика Никиты.

Какой сегодня церковный праздник 29 сентября 2021 года (среда)

Великомученицы Евфимии всехвальной.

Какой сегодня церковный праздник 30 сентября 2021 года (четверг)