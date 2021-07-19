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Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2021: дата, история праздника и молитва

19 июля 2021, 15:27

Зачем наши предки в этот день ходили к реке?

Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы / УНИАН

Рождество Пресвятой Богородицы – двунадесятый церковный праздник, который ежегодно отмечается 21 сентября. В этот день христиане "отмечают" день рождения Божьей Матери, почитая ее праведность, заступничество и целомудрие. В церкви совершаются торжественные молебны. Про церковные праздники в августе 2021 читайте в нашем материале.

Рождество Пресвятой Богородицы: история праздника

Официальное введение праздника Рождения Пресвятой Богородицы в Византийской империи приписывают предположительно императору Маврикию в конце VI или в начале VII века.

Согласно преданию, у пары Иоакима и Анны из Назарета долгое время не было детей. После того, как первосвященник отказал Иоакиму в жертвоприношении во славу Бога, он отправился в пустыню для молитвы. Там ему явился архангел Гавриил, который возвестил мужа о том, что вскоре произойдет зачатие. После этого Анна зачала. В Протоевангелии Иакова сказано, что "прошли положенные ей месяцы, и Анна в девятый месяц родила".

Иоаким и Анна, после новости о зачатии, дали обет посвятить своего ребенка Богу. Они отдали дочь Марию в Иерусалимский храм, где она служила до совершеннолетия.

Молитва Пресвятой Богородице

Считается, что образ иконы Рождества Пресвятой Богородицы охраняет дом от бед, болезней, пагубных пристрастий и несчастий. Кроме того, икона имеет силу против людей с недобрыми намерениями.

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В праздник Рождества Богородицы можно читать молитву о защите детей:

"О, Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров рабам Твоим. Матерь Божия, введи меня во образ Твоего небеснаго материнства. Уврачуй душевные и телесные раны чад моих (имена), моими грехами нанесенные. Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу Христу и Твоему, Пречистая, небесному покровительству. Аминь".

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Традиции дня

В народе праздник Рождества Богородицы символизирует приход осени. Его также называли малая Пречистая. Наши предки в этот день отмечали также праздник урожая. В этот день славяне возносили благодарности Божьей матери за щедрый урожай и просили ее помощи на следующий год. Богородица считалась покровительницей земледелия и плодородия. Если в этот день хорошая погода – осень будет теплой.

В этот день ранним утром женщины и девушки шли к берегам рек с овсяным хлебом и киселем, чтобы встретить Осенину. К ней они обращались так: "Богородица Пречистая, избави от маеты, надсады, от других отведи, мое житие-бытие освети".

праздник Рождество Пресвятой Богородицы
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