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Благовещение 2022 – дата, традиции и запреты праздника

2 апреля 2022, 08:50

О чем просят женщины Пресвятую Богородицу в день Благовещения, и почему священники облачаются в голубые одеяния - в материале Главреда.

Благовещение 2022
Когда Благовещение в 2022 году / depositphotos.com/

В начале апреля православные христиане отмечают один из самых больших религиозных праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати главных церковных праздников – он входит в число двунадесятых.

О том, какие важные даты христианства ждут нас во втором месяце весны, читайте в материале: Православный календарь на апрель 2022: какие важные церковные даты ждут украинцев.

Когда Благовещение 2022

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечается каждый год в один и тот же день. Этот праздник символизирует благую весть о зачатии Марии. От дня Благовещения до Рождества Христова проходит ровно девять месяцев.

Благовещение 2022 в Украине отмечают 7 апреля. Католическая церковь почитает этот праздник 25 марта.

Благовещение Пресвятой Богородицы 2022 – традиции

В этот день в храмах проходит и всенощное бдение. Читается Литургия Иоанна Златоуста. Священники облачаются в наряды голубого цвета, именно этот оттенок является символом Пресвятой Марии.

Если день Благовещения выпадает не на Страстную пятницу, постящимся разрешены небольшие послабления. Можно употреблять в пищу рыбу. На праздник пекут просфоры – постные хлебцы и освящают их в церкви.

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Для наших предков праздник Благовещения ознаменовывался началом весны. Селяне освящали зерно, читая над ним специальные молитвы для щедрого урожая.

На Благовещение женщины молятся об удачном замужестве, рождении детей и мире в семье.

Запреты на праздник Благовещения

В один из самых больших праздников христиане придерживаются целого ряда запретов, чтобы не навлечь беды на свой дом. В этот день нельзя:

  • работать и заниматься любым физическим трудом;
  • отправляться в дорогу;
  • давать деньги в долг;
  • расчесываться и стричься;
  • венчаться.

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Благовещение Благовещение Пресвятой Богородицы
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