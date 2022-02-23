Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, запреты и традиции дня

Успение Пресвятой Богородицы 2022 / depositphotos.com/

Успение Пресвятой Богородицы – один из самых важных дат православных христиан. Этот день напоминает о смерти Божией матери – девы Марии. За две недели до этой даты начинается Успенский пост. В народе этот день называют Первая Пречистая.

О том, какие праздники и важные церковные даты отмечают христиане в этом году, читайте в материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.

Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2022 году

Успение Пресвятой Богородицы – непереходящий двунадесятый праздник, один из двенадцати наиболее важных христианских дат. Ежегодно он отмечается 28 августа. В 2022 году он выпадает на воскресенье.

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Успение Пресвятой Богородицы – традиции

В конце августа традиционно заканчивался период жатвы и после тяжелой работы в поле люди могли наконец-то посвятить время отдыху. На Первую Пречистую в церковь на освящение несли колоски пшеницы, овса и ржи – новый урожай, перевязанный красной лентой.

В день Успения Пресвятой Богородицы начинали делать заготовки на зиму и солить огурцы и помидоры. По окончанию Успенского поста хозяйки выпекали хлеб и пироги и подавали на стол продукты из мяса.

Хорошим знаком было помочь вдовам, сиротам и обездоленным. Отказывать в помощи нельзя, так можно навлечь на себя беды.

В день Успения Пресвятой Богородицы у молодежи начинался период вечорниць, на котором присматривали себе пару и сватались. Тем, кто не нашел себе пару – сидеть в девках до следующего года.

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы

В день Первой Пречистой существовали строгие запреты, нарушив которые можно было привлечь в дом несчастья.

Нельзя пользоваться ножами, хлеб нужно разламывать руками.

Запрещались все полевые работы – считалось, что в этот день земля отдыхает.

Нельзя пользоваться вилками, в этот день ели только ложками.

Ругаться и ссориться.

Стричься – особенно незамужним девушкам, чем больше волос обрезано, тем позже молодая выйдет замуж.

Нельзя ходить босиком по росе – утренняя влага символизировала слезы Марии и топтать ее – не к добру.

Надевать неудобную обувь и старую одежду.

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