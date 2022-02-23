Успение Пресвятой Богородицы 2022: дата, запреты и традиции дня

Почему в день Первой Пречистой нельзя ходить босиком и стричься - расскажет Главред.
Успение Пресвятой Богородицы – один из самых важных дат православных христиан. Этот день напоминает о смерти Божией матери – девы Марии. За две недели до этой даты начинается Успенский пост. В народе этот день называют Первая Пречистая.
О том, какие праздники и важные церковные даты отмечают христиане в этом году, читайте в материале: Православный календарь 2022: важные даты, посты и поминальные дни.
- Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2022 году
- Успение Пресвятой Богородицы – традиции
- Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2022 году
Успение Пресвятой Богородицы – непереходящий двунадесятый праздник, один из двенадцати наиболее важных христианских дат. Ежегодно он отмечается 28 августа. В 2022 году он выпадает на воскресенье.
Успение Пресвятой Богородицы – традиции
В конце августа традиционно заканчивался период жатвы и после тяжелой работы в поле люди могли наконец-то посвятить время отдыху. На Первую Пречистую в церковь на освящение несли колоски пшеницы, овса и ржи – новый урожай, перевязанный красной лентой.
В день Успения Пресвятой Богородицы начинали делать заготовки на зиму и солить огурцы и помидоры. По окончанию Успенского поста хозяйки выпекали хлеб и пироги и подавали на стол продукты из мяса.
Хорошим знаком было помочь вдовам, сиротам и обездоленным. Отказывать в помощи нельзя, так можно навлечь на себя беды.
В день Успения Пресвятой Богородицы у молодежи начинался период вечорниць, на котором присматривали себе пару и сватались. Тем, кто не нашел себе пару – сидеть в девках до следующего года.
Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
В день Первой Пречистой существовали строгие запреты, нарушив которые можно было привлечь в дом несчастья.
- Нельзя пользоваться ножами, хлеб нужно разламывать руками.
- Запрещались все полевые работы – считалось, что в этот день земля отдыхает.
- Нельзя пользоваться вилками, в этот день ели только ложками.
- Ругаться и ссориться.
- Стричься – особенно незамужним девушкам, чем больше волос обрезано, тем позже молодая выйдет замуж.
- Нельзя ходить босиком по росе – утренняя влага символизировала слезы Марии и топтать ее – не к добру.
- Надевать неудобную обувь и старую одежду.
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