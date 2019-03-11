Великий пост 2019: что нельзя есть, пить и делать в первый день

Великий пост 2019: что нельзя есть, пить и делать / cpv.ru

11 марта стартовал Великий пост 2019 – строгий пост перед Пасхой 2019.

Великий пост: питание

Подробнее о том, что что можно есть в великий пост 2019, а что нельзя, а также календарь питания на Великий пост 2019 – читайте в нашем материале Великий пост 2019: что нужно знать – от календаря до меню.

К слову, многие интересуются, можно ли есть хлеб в пост. Да, хлеб в пост разрешен, но лишь приготовленный без молока и яиц.

Постные блюда и постное меню

Простые постные рецепты на каждый день читайте в нашем материале Великий пост 2019: что можно есть, лучшие простые постные блюда.

Что можно пить в пост 2019

Можно пить воду (практически всегда, за исключением Страстной пятницы), квас и узвар, а по субботам – виноградный сок.

Вино (натуральное виноградное, без добавления спирта) разрешается по субботам и воскресеньям, а для тех, кто придерживается строгого поста – лишь в праздничные дни Великого поста 2019, когда разрешено послабление в еде:

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы: можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу;

20 апреля – Лазарева суббота: можно также рыбную икру;

21 апреля, Вербное воскресенье – можно также рыбу.

Современные каноны вполне дозволяют чай и компот.

Великий пост: что нельзя делать в первый день поста

Те, кто придерживается строгого поста – ничего не едят весь день, Те же, кому по состоянию здоровья и по канонам положено послабление (дети, беременные, старики и болеющие люди, а также люди, придерживающиеся поста впервые) – не едят ничего до обеда.

В этот день принято молиться, чтобы очистить душу, и сделать генеральную уборку – дабы очистить жилище.

В этот день не рекомендуется посещать увеселительные мероприятия и вообще отказаться от развлечений, к примеру, даже просмотр телевизора под запретом.