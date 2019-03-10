Великий пост 2019: что можно есть, лучшие простые постные блюда

Собраны лучшие блюда, которые можно приготовить на Великий пост 2019 / Скриншот видео с youtube.com

В воскресенье, 10 марта, закончится Масленица, а уже в понедельник начнется Великий пост 2019. Великий пост — это пост, который соблюдают перед одним из самых важных церковных праздников — Воскресением Христовым (Пасха).

Великий пост продолжается 48 дней, он закончится 27 апреля в полночь.

Главред решил объяснить, что нельзя есть в Великий пост, а также собрал лучшие простые постные блюда.

Великий пост: питание

В Великий пост 2019 питание расписано согласно монастырскому уставу, ключевое правило — не есть продукты животного происхождения.

В понедельник первой недели монахи полностью воздерживаются от пищи, в Великую пятницу на Страстной неделе еду не принимают до выноса плащаницы.

В понедельник, среду, пятницу монахи придерживаются сухоядения — можно принимать в пищу продукты, которые не были приготовлены каким-либо способом.

Во вторник и четверг можно есть горячую пищу без растительного масла, а в субботу и воскресенье разрешается есть горячую пищу с растительным маслом.

Единых правил питания в Великий пост для мирян нет. Обычно миряне составляют постное меню, основываясь на состоянии своего здоровья. В миру в Великий пост редко полностью отказываются от еды и изредка придерживаются сухоядения и отказываются от растительного масла.

В дни, в которые монахам предписано сухоядение, миряне могут есть постную пищу, но без растительного масла. Некоторые также добавляют в постное меню морепродукты — кальмары, мидии, креветки.

Великий пост: что нельзя есть

В Великий пост 2019 нельзя есть яйца, мясо и мясные продукты, а также молочку. В большинство дней поста нельзя принимать в пищу рыбу.

Великий пост: что можно есть

Постная еда, список:

Хлеб (без молока и яиц);

Каши;

Бобовые;

Морепродукты, рыба (рыбу можно есть в дни двунадесятых праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вход Господень в Иерусалим (21 апреля), а 20 апреля — в Лазареву субботу — можно рыбную икру);

Сыр тофу;

Овощи и зелень;

Соленья;

Фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи, цукаты;

Мед, варенье, мармелад, леденцы, халва, козинаки.

Постное меню на каждый день Великого поста согласно монастырскому уставу

/ Главред

Постное меню для мирянина

Лучшие простые постные блюда: рецепты на каждый день

Постные вторые блюда, идеи постных блюд на Великий пост 2019: постные блюда на завтрак или постные блюда на ужин

Постные блюда с грибами

Каша гречневая с шампиньонами на Великий пост 2019

Ингредиенты необходимые для приготовления гречневой каши с грибами на Великий пост: 1 стакан гречки, 2 стакана воды, 200 граммов шампиньонов, 80 граммов моркови, нарезанной соломкой, 120 граммов лука, порезанного мелким кубиком, 50 граммов растительного масла и соль, перец — по вкусу.

Как готовить гречневую кашу с шампиньонами на Великий пост 2019

Порежьте шампиньоны слайсами. Разогрейте на сковороде растительное масло, обжарьте лук, потом положите морковь и тушите ингредиенты до полуготовности. Добавьте в сковородку грибы и тоже обжарьте.

Промойте гречку, высыпьте на сковороду, обжарьте, а потом влейте воду. Доведите ингредиенты до кипения, уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и подождите, пока блюдо на Великий пост приготовится.

Тушеная капуста с грибами

Постные блюда из рыбы

Скумбрия, запеченная в духовке

Ингредиенты, необходимые для приготовления скумбрии на Великий пост 2019: 2 средние скумбрии, 2 луковица, 1 лимон, сушеные травы и соль, черный перец — по вкусу.

Как приготовить скумбрию на Великий пост

Очистите скумбрию и промойте холодной водой. Выдавите из лимона сок. Сделайте надрезы на боках рыбы и натрите ее солью, перцем, травами и лимонным соком. Лук порежьте мелким кубиком, немного посолите и положите внутрь рыбы.

Положите рыбу в рукав и оставьте мариноваться около 1 часа, а потом запекайте в духовке, разогретой до 190 градусов, около 30 минут.

Постные рыбные котлеты

Ингредиенты, необходимые для приготовления постных рыбных котлет: толстолоб весом в 1,2 килограмма, 2 морковки, 2 луковицы, 3 столовые ложки манки, панировочные сухари, растительное масло и соль, перец — по вкусу.

Как сделать рыбные котлеты на Великий пост 2019

Очистите рыбу и оделите филе, уберите плавники и кости. Порежьте филе на небольшие куски. Нарежьте лук мелким кубиком, а морковь натрите на крупной терке. Потом обжарьте овощи на растительном масле. Дважды пропустите через мясорубку куски рыбы и овощи.

Посолите и поперчите фарш, всыпьте манку и все тщательно перемешайте. Фарш не должен получиться жидким, если будет жидковатым — добавьте еще манки. Готовый фарш оставьте на 15 минут, чтобы манка набухла.

Как жарить рыбные котлеты на Великий пост

Возьмите немного фарша мокрой рукой, сформируйте котлету и обваляйте в панировочных сухарях. Хорошо разогрейте на сковороде растительное масло и обжаривайте котлеты с обеих сторон до золотистого цвета, а потом сделайте огонь немного меньшим, накройте сковороду крышкой и дайте постному блюду доготовиться.

Постные блюда из картофеля

Постные картофельные оладьи (драники) на Великий пост

Ингредиенты, необходимые для приготовления картофельных оладьев (драников): 3 картофелины, 3 зубчика чеснока, 0,5 чайной ложки соли, 50 миллилитров воды, 2-3 столовые ложки муки, а также перец — по вкусу.

Как приготовить картофельные оладьи (драники) на Великий пост 2019

Натрите картофель и чеснок на мелкой терке. Потом добавьте к натертым ингредиентам воду, соль, перец, муку и все тщательно перемешайте. Масса не должна быть сильно жидкой, если получилась жидковатой — всыпьте еще муки. Готовой массе дайте настояться около 10 минут.

Как жарить картофельные оладьи (драники)

Разогрейте на сковороде растительное масло. Выкладывайте тесто на драники на сковороду мокрой ложкой. Жарьте драники на среднем огне с обеих сторон до появления золотистой корочки.

Овощное рагу на Великий пост

Ингредиенты, необходимые для приготовления овощного рагу: 900 граммов картошки, 3 луковицы, 2 луковицы, 1 морковь, 200 граммов тыквы, 150 граммов болгарского перца, 1 кабачок, 500-600 миллилитров томатного сока, растительное масло, зелень и соль, перец — по вкусу.

Как приготовить овощное рагу на Великий пост 2019

Нарежьте картофель мелким кубиком и промокните кусочки бумажным полотенцем. Тыкву и сладкий перец тоже порежьте кубиком. Морковь нарежьте кружочками, а лук — мелким кубиком. Кабачок очистите и также порежьте на кубики. Чеснок мелко порубите.

Разогрейте на сковороде растительное масло, немного обжарьте лук и морковь, добавьте баклажаны и все перемешайте. Когда ингредиенты немного обжарятся — добавьте тыкву и сладкий перец.

Потом отдельно обжарьте картофель, всыпьте в него приготовленные овощи, залейте все томатным соком (должен покрыть овощи), посолите, поперчите, накройте крышкой и оставьте тушиться на 20-30 минут.

За 10 минут до готовности блюда на Великий пост всыпьте порубленный чеснок, все тщательно перемешайте, накройте крышкой и дайте блюду дойти до готовности.

Постные блюда в мультиварке

Постные вторые блюда можно приготовить не только на плите, но и в мультиварке. Во время Великого поста 2019 можно сделать не только простые постные блюда, например, приготовить рисовую кашу, но и приложить немного больше усилий и приготовить фруктовый плов.

Кроме первых и вторых блюд, во время поста можно есть и постную выпечку. В частности, на Великий пост 2019 в мультиварке можно приготовить постный десерт — дрожжевой яблочный пирог.

Постные блюда на обед: постные первые блюда — супы

Постные блюда с грибами

Грибной суп с гречкой на Великий пост 2019

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить постный суп: 3 горсти гречневой крупы, 4 крупных шампиньона, 1 морковь, 1 помидор, 2 картофелины, 1 луковица, 1 зубок чеснока, растительное масло и соль, перец — по вкусу.

Как готовить грибной с гречкой на Великий пост

Нарежьте лук мелким кубиком, чеснок мелко порубите, морковь порежьте полукольцами, а шампиньоны — слайсами. Порежьте картофель средним кубиком. Помидор натрите на мелкой терке. Разогрейте растительное масло в кастрюле с толстым дном, обжарьте лук и чеснок.

Положите морковь и обжарьте, а потом положите к ингредиентам шампиньоны и тоже обжарьте. Добавьте в кастрюлю тертый помидор, залейте ингредиенты горячей водой и доведите суп на Великий пост 2019 до кипения. Всыпьте картофель и промытую гречневую крупу. Когда картофель и гречка сварятся — посолите постный суп.

Постный грибной крем-суп

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить грибной суп на Великий пост: 7 крупных шампиньонов, 2 картофелины, 0,5 крупной луковицы, 2 столовые ложки растительного масла и соль, перец — по вкусу.

Как сделать грибной крем-суп на Великий пост 2019

Порежьте грибы шампиньоны кубиком. Нарежьте картофель мелким кубиком. Разогрейте растительное масло в кастрюле с толстым дном, посолите грибы и обжарьте. Потом добавьте картофель, перемешайте с грибами и оставьте их готовиться вместе на небольшом огне на несколько минут.

Потом залейте ингредиенты кипятком, чтобы они были покрыты жидкостью, все посолите и поперчите. Накройте крышкой кастрюлю и варите постный суп на среднем огне, пока не будет готов картофель.

Нарежьте лук мелким кубиком и добавьте в суп на Великий пост за 5 минут до готовности. Перелейте почти весь бульон в миску и перебивайте ингредиенты супа блендером, понемногу вливая жидкость обратно.

Постные блюда из рыбы

Постный суп из рыбной консервы на Великий пост 2019

Ингредиенты, необходимые для приготовления супа на Великий пост из рыбной консервы: 1 банка консервированных в масле сардин или сайры, 2 литра воды, 4 картофелины, 1 морковка, 1 луковица, 1 лавровый лист и соль, перец, зелень — по вкусу.

Как приготовить суп постный из рыбной консервы

Нарежьте картофель мелким кубиком. Порежьте лук мелким кубиком, а морковь — натрите на крупной терке. Разберите рыбу на небольшие кусочки.

Доведите воду до кипения, положите картофель и проварите 10 минут, потом положите рыбные консервы и перец и варите еще около 15 минут. Обжарьте лук и морковь на растительном масле. За 5 минут до готовности супа положите в него обжаренные овощи и лавровый лист.

После приготовления достаньте лаврушку. Готовый суп накройте крышкой и дайте ему настояться около 15 минут. Подавайте суп с мелко нарезанной зелень.

Постный суп из свежемороженой скумбрии

Ингредиенты, необходимые для приготовления супа на Великий пост из скумбрии: 300 граммов скумбрии, 3 картофелины, 2 зубчика чеснока, 1 морковь, 1 луковица, корень петрушки, растительное масло, 2 лавровых листа и соль, перец — по вкусу.

Как приготовить суп на Великий пост 2019 из скумбрии

Нарежьте картофель средним кубиком, лук — мелким кубиком, чеснок порубите, морковь и корень петрушки натрите на крупной терке. Обжарьте лук, чеснок, морковь и корень петрушки на растительном масле.

Порежьте рыбу крупными кусочками. Положите в кастрюлю картофель, рыбу и обжаренные ингредиенты, все перемешайте, посолите, поперчите влейте 1,5 литра воды, накройте крышкой и варите на небольшом огне около 30 минут. За 5 минут до готовности положите лавровый лист, а после приготовления супа — выньте.

Постные первые блюда овощные

Суп-пюре c красной чечевицей на Великий пост 2019

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить суп-пюре c красной чечевицей на Великий пост: 300 граммов красной чечевицы, 200 граммов моркови, натертой на крупной терке, 200 граммов мелко нарезанного лука, 1 столовая ложка томатной пасты, 3 зубчика чеснока, 1 столовая ложка растительного масла, 1 литр кипятка и соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как приготовить суп-пюре c красной чечевицей на Великий пост 2019

Чеснок мелко порубите. Налейте растительное масло в кастрюлю с толстым дном и обжарьте лук и чеснок. Потом добавьте в ингредиенты томатную пасту и снова все обжарьте. После этого положите в кастрюлю натертую морковь, все перемешайте и обжаривайте несколько минут.

Промойте чечевицу, добавьте в кастрюлю и залейте все ингредиенты 1 литром кипятка и варите суп на минимальном огне около 30 минут, пока чечевица не будет готова. Посолите суп за 5 минут до готовности. Потом перебейте ингредиенты блендером до состоянию пюре.

Суп-пюре из гороха на Великий пост 2019

Ингредиенты, необходимые для приготовления горохового супа-пюре: 1 стакан гороха, 1,5 литра воды, 1/2 корня петрушки, 1/8 большого корня сельдерея, 1 луковица, 1 морковка, 2 столовые ложки растительного масла и укроп, соль, перец, молотый кориандр — по вкусу.

Как приготовить суп на Великий пост

Предварительно замочите горох в холодной воде на 5 часов. Порежьте корень петрушки и корень сельдерея соломкой. Пересыпьте горох в кастрюлю, залейте водой, добавьте нарезанные коренья, доведите жидкость до кипения, потом сделайте минимальный огонь и варите до готовности гороха (около 1,5 часа).

Читайте такжеБорщ украинский с мясом или постный: как сварить вкусный борщНарежьте лук мелким кубиком, а лук натрите на крупной терке. Потом обжарьте овощи и добавьте в постный суп за 5 минут до готовности. Потом дайте супу остыть, перебейте ингредиенты блендером, добавьте соль и еще раз доведите блюдо на пост до кипения.

При подаче добавьте в каждую тарелку супа на Великий пост 2019 нарубленный укроп и кориандр.