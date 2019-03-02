Рыбные котлеты: самые вкусные рецепты котлет из разной рыбы

Собраны самые вкусные рецепты рыбных котлет / Скриншот видео с youtube.com

Котлета: история блюда

Родиной котлеты называют Францию. Слово "котлета" происходит от французского слова "cotelette", которое сначала обозначало жареный кусок говядины с косточкой.

Позже появились отбивные и рубленые котлеты, а только после них — котлеты из фарша.

Главред собрал самые вкусные рецепты разных рыбных котлет — из хека, судака и фарша лосося, а также рассказал, как готовить рыбные котлеты.

Рыбные котлеты

Самые вкусные рецепты разных рыбных котлет

Рыбные котлеты из хека

Ингредиенты, необходимы для того, чтобы приготовить рыбные котлеты из хека: 800 граммов филе хека, 0,5 стакана овсяных хлопьев, 1 луковица, 1 яйцо, 2 столовые ложки йогурта, 2-3 столовые ложки муки и соль, перец черный молотый и укроп — по вкусу.

Как приготовить рыбные котлеты из хека

Овсяные хлопья измельчите в чаше блендера. Нарежьте лук и тоже измельчите в чаше блендера. Потом добавьте в чашу к луку одно яйцо и все хорошо взбейте. После этого добавьте в чашу рыбу, нарезанную кусочками, и измельчите. Фарш должен получиться пышным.

Переложите фарш в миску, добавьте измельченные овсяные хлопья и все тщательно перемешайте. Накройте фарш и отправьте в холодильник на 1 час.

Читайте такжеКак сделать тесто на вареники: простые рецепты Через час достаньте фарш, посолите, поперчите, добавьте в него измельченный укроп и йогурт. Если фарш покажется жидковатым, — всыпьте в него муку. Тщательно перемешайте фарш и влажными руками сформируйте котлеты.

Разогрейте на сковороде растительное масло, положите котлеты и жарьте на небольшом огне — обжарьте сначала с одной стороны до золотистой корочки, переверните на другую сторону, накройте сковороду крышкой и доведите котлеты до готовности.

Котлеты из фарша лосося на пару

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить котлеты из фарша лосося: 700 граммов фарша лосося, 1 яйцо, 1 ломтик белого хлеба без корки, 3 столовые ложки молока и соль, перец, укроп, петрушка — по вкусу.

Как приготовить котлеты из фарша лосося

Измельчите ломтик хлеба в миске на небольшие кусочки, залейте молоком, перемешайте (дайте хлебу впитать молоко). Потом измельчите хлеб руками в мелкую крошку. Вбейте в массу яйцо, добавьте соль, перец и все тщательно перемешайте вилкой.

Читайте такжеКак приготовить солянку: лучшие рецепты солянкиПосле этого добавьте к уже смешанным ингредиентам фарш из лосося и все перемешайте, масса должна получиться однородной. Мелко нарежьте зелень, добавьте в фарш и снова все перемешайте.

Мокрыми руками сформируйте котлеты и отправьте их готовиться в пароварку.

Рыбные котлеты из судака в духовке

Ингредиенты, необходимые для того, чтобы приготовить рыбные котлеты из судака: 400 граммов филе судака, 0,5 средней луковицы, 1 средняя картофелина, 1 яйцо, 2 ложки йогурта, немного белого хлеба, мука и соль, перец — по вкусу.

Как приготовить рыбные котлеты из судака

Замочите хлеб в воде, а потом — отожмите, чтобы ушла лишняя жидкость. Рыбу, хлеб и лук пропустите через мясорубку, а потом все смешайте. Натрите картофелину на крупной терке.

Читайте такжеКак делать сырники: простые рецепты сырниковДобавьте в фарш соль, перец, яйцо и йогурт, все перемешайте, а потом положите картофель и опять все перемешайте.

Положите на противень пергамент. Намочите руки, сформируйте котлеты, выложите их на пергамент и готовьте в духовке, разогретой до 180 градусов, около 20 минут.