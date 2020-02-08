Рыбные котлеты из хека, минтая и щуки: крутейшие рецепты

Крутейшие котлеты рыбные из хека можно приготовить и на пару, и в духовке / Скриншот с instagram.com/marina_gotovit

Рыбные котлеты - простое, доступное и сытное блюдо, которое можно приготовить из разной рыбы, в частности, из хека, минтая, щуки и даже из консервов.

Такие котлеты можно сделать более-менее диетическими, если готовить их не на сковороде, а в духовке или на пару.

В зависимости от того, какие ингредиенты добавляются, котлеты рыбные можно сделать покалорийнее и пожирнее, а можно приготовить и постный вариант блюда.

Главред решил объяснить, как готовятся вкусные рыбные котлеты из хека, минтая, из щуки, из консервов разными способами - на пару, в духовке и в мультиварке, и собрать крутейшие рецепты.

Вкусные рыбные котлеты - рецепт крутейший №1

Крутейшие рыбные котлеты на пару из хека

Ингредиенты:

Филе хека - 0,5 кг;

1 морковь;

1 яйцо;

1 луковица;

2 столовые ложки сметаны;

10 г зелени;

Соль, перец, сушеный чеснок - по вкусу.

Крутейший рецепт рыбных котлет - как приготовить рыбные котлеты на пару

Сделайте рыбный фарш - измельчите филе хека, очищенные морковь и лук с помощью блендера или мясорубки. Мелко нарежьте зелень и отправьте ее в фарш. Потом отправьте в фарш яйцо, сметану, соль, перец сушеный чеснок и все тщательно перемешайте.

Крутейшие котлеты рыбные из хека на пару можно приготовить несколькими способами - в пароварке, в мультиварке или просто закипятить воду в кастрюле, натянуть на кастрюле марлю и потом на нее уложить котлеты.

Такие рыбные котлеты на пару в мультиварке или в пароварке готовятся около 20 минут. Блюдо можно украсить зеленью.

Вкусные рыбные котлеты на пару готовятся около 20 минут / Скриншот с instagram.com/pp.recepty2.0

Вкусные котлеты рыбные - рецепт №2

Крутейшие рыбные котлеты в духовке из щуки с манкой

Ингредиенты:

1 кг щуки;

60 г сливочного масла;

100 г манки;

1 чайная ложка соли;

0,5 чайной ложки белого молотого перца;

2 луковицы;

1 морковь;

1 яйцо;

200 мл томатного соуса;

5 столовых ложек растительного масла;

Специи - по вкусу.

Крутейший рецепт рыбных котлет - как сделать рыбные котлеты из щуки в духовке

Нарежьте 1 луковицу мелким кубиком и поджарьте на сливочном масле. Пропустите филе щуки и поджаренный лук через мясорубку или сделайте фарш при помощи блендера. В приготовленный фарш добавьте яйцо, соль, перец и все перемешайте, чтобы масса стала однородной.

Фарш из щуки получается достаточно жидким, поэтому такие рыбные котлеты - с манкой. Всыпьте в фарш 50 г манки и перемешайте фарш, он должен стать плотным. Сформируйте котлеты руками и обваляйте в оставшейся части манки.

Подготовленные рыбные котлеты из щуки поджарьте на сковороде на растительном масле, чтобы образовалась золотистая корочка.

Нарежьте еще одну луковицу мелким кубиком, а очищенную морковь - кубиками покрупнее и обжарьте овощи на сковороде на растительном масле. В овощи можно добавить разные травы, например, смесь итальянских трав. В поджаренные овощи добавьте томатный соус и соль и все протушите на протяжении 3 минут.

Готовьте рыбные котлеты в духовке в керамической емкости. Поставьте блюдо в духовку, разогретую до 180-200 градусов, на 10-15 минут. Приблизительно через 15 минут котлеты будут готовы.

Крутейшие рыбные котлеты в духовке из щуки готовятся около 15 минут / Скриншот с instagram.com/vilkinpro

Вкусные рыбные котлеты - рецепт крутейший №3

Крутейшие рыбные котлеты из минтая в духовке

Ингредиенты:

Минтай - 1 кг;

Яйцо - 1 штука;

Морковь - 1 штука;

Лук - 1 штука;

Мука - 2 столовые ложки;

Соль, перец - по вкусу.

Крутейший рецепт рыбных котлет - как сделать рыбные котлеты из минтая

Очистите лук, порежьте и измельчите его вместе с рыбой в блендере. В подготовленный фарш всыпьте муку, добавьте яйцо и сделайте массу однородной. Очищенную морковь натрите на терке, всыпьте ее в фарш, добавьте соль, перец и все перемешайте.

Такие рыбные котлеты в духовке готовятся 25-35 минут при температуре 180 градусов. Готовое блюдо можно украсить разной зеленью.

Крутейшие рыбные котлеты из минтая готовятся в духовке около 30 минут / Скриншот с instagram.com/yummy_food_ks

Вкусные котлеты рыбные - рецепт №4

Крутейшие рыбные котлеты из фарша

Ингредиенты:

Около 350 г рыбного филе;

Около 350 г куриного филе;

Около 100 г белого несвежего хлеба;

200 мл молока;

2 луковицы;

Соль, перец, зелень - по вкусу.

Крутейший рецепт рыбных котлет - как приготовить рыбные котлеты из фарша

Очищенный лук, филе рыбы и филе курицы пропустите через мясорубку или измельчите в блендере, чтобы получился фарш. Измельчите зелень, а хлеб размочите в молоке. Отожмите хлеб и добавьте в фарш, также положите туда зелень, соль и все тщательно перемешайте, чтобы масса получилась однородной.

Готовый фарш на рыбные котлеты из фарша нужно отправить в холодильник приблизительно на 40 минут. Из охлажденного фарша сформируйте котлеты.

Котлеты можно приготовить на пару - готовятся около 20 минут, или довести до готовности в духовке, разогретой до 180 градусов (понадобится около 30 минут).

Крутейшие рыбные котлеты из фарша можно приготовить на пару и в духовке / Скриншот с instagram.com/gotovimvkysno_72

Вкусные рыбные котлеты - рецепт крутейший №5

Крутейшие рыбные котлеты из консервы

Ингредиенты:

Консервы - баночка сардин в масле (250 г);

Отваренный рис - 1 стакан;

Лук - 1 штука;

1 яйцо;

5-6 столовых ложек манки;

Соль, перец - по вкусу.

Крутейший рецепт рыбных котлет - как приготовить рыбные котлеты c манкой из консервы

Нарежьте лук очень мелко, а потом смешайте лук с рисом и сардинами. Добавьте к ингредиентам яйцо. Если фарш получится очень сухим - вбейте еще одно яйцо, а потом все перемешайте, чтобы масса стала однородной.

Сформируйте рыбные котлеты из консервы, запанируйте их в манке и обжарьте на сковороде. Такие котлеты жарятся на растительном масле на сковороде.

Сначала уложите их на сковороду, закройте крышкой и готовьте на небольшом огне приблизительно 5 минут. Потом переверните котлеты и обжарьте до золотистой корочки.

Вкуснейшие рыбные котлеты из консервы готовятся на сковороде / Скриншот с instagram.com/lenazzcooking

Вкусные котлеты рыбные - рецепт №6

Крутейшие постные рыбные котлеты из минтая

Ингредиенты:

0,5 кг минтая;

1 луковица;

1 зубчик чеснока;

70 г муки;

30 мл растительного масла;

Соль, перец - по вкусу.

Крутейший рецепт рыбных котлет - как сделать постные рыбные котлеты из минтая

Отправьте в блендер филе минтая, очищенный, чеснок, лук и приготовьте фарш. Добавьте в фарш муку, соль, перец и все перемешайте. Из подготовленного фарша сформируйте котлеты и присыпьте их мукой. Разогрейте на сковороде растительное масло и отправьте в него постные рыбные котлеты из минтая.

Когда котлеты с одной стороны поджарятся до румяной корочки, переверните их и доведите до готовности на умеренном огне около 5 минут под крышкой. Когда котлеты будут готовы, уложите их на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.