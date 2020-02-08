Рыбные котлеты из хека, минтая и щуки: крутейшие рецепты

Котлеты рыбные дома можно сделать более-менее диетическими и даже постными.
Рыбные котлеты - простое, доступное и сытное блюдо, которое можно приготовить из разной рыбы, в частности, из хека, минтая, щуки и даже из консервов.
Такие котлеты можно сделать более-менее диетическими, если готовить их не на сковороде, а в духовке или на пару.
В зависимости от того, какие ингредиенты добавляются, котлеты рыбные можно сделать покалорийнее и пожирнее, а можно приготовить и постный вариант блюда.
Главред решил объяснить, как готовятся вкусные рыбные котлеты из хека, минтая, из щуки, из консервов разными способами - на пару, в духовке и в мультиварке, и собрать крутейшие рецепты.
Вкусные рыбные котлеты - рецепт крутейший №1
Крутейшие рыбные котлеты на пару из хека
Ингредиенты:
- Филе хека - 0,5 кг;
- 1 морковь;
- 1 яйцо;
- 1 луковица;
- 2 столовые ложки сметаны;
- 10 г зелени;
- Соль, перец, сушеный чеснок - по вкусу.
Крутейший рецепт рыбных котлет - как приготовить рыбные котлеты на пару
Сделайте рыбный фарш - измельчите филе хека, очищенные морковь и лук с помощью блендера или мясорубки. Мелко нарежьте зелень и отправьте ее в фарш. Потом отправьте в фарш яйцо, сметану, соль, перец сушеный чеснок и все тщательно перемешайте.
Крутейшие котлеты рыбные из хека на пару можно приготовить несколькими способами - в пароварке, в мультиварке или просто закипятить воду в кастрюле, натянуть на кастрюле марлю и потом на нее уложить котлеты.
Такие рыбные котлеты на пару в мультиварке или в пароварке готовятся около 20 минут. Блюдо можно украсить зеленью.
Вкусные котлеты рыбные - рецепт №2
Крутейшие рыбные котлеты в духовке из щуки с манкой
Ингредиенты:
- 1 кг щуки;
- 60 г сливочного масла;
- 100 г манки;
- 1 чайная ложка соли;
- 0,5 чайной ложки белого молотого перца;
- 2 луковицы;
- 1 морковь;
- 1 яйцо;
- 200 мл томатного соуса;
- 5 столовых ложек растительного масла;
- Специи - по вкусу.
Крутейший рецепт рыбных котлет - как сделать рыбные котлеты из щуки в духовке
Нарежьте 1 луковицу мелким кубиком и поджарьте на сливочном масле. Пропустите филе щуки и поджаренный лук через мясорубку или сделайте фарш при помощи блендера. В приготовленный фарш добавьте яйцо, соль, перец и все перемешайте, чтобы масса стала однородной.
Фарш из щуки получается достаточно жидким, поэтому такие рыбные котлеты - с манкой. Всыпьте в фарш 50 г манки и перемешайте фарш, он должен стать плотным. Сформируйте котлеты руками и обваляйте в оставшейся части манки.
Подготовленные рыбные котлеты из щуки поджарьте на сковороде на растительном масле, чтобы образовалась золотистая корочка.
Нарежьте еще одну луковицу мелким кубиком, а очищенную морковь - кубиками покрупнее и обжарьте овощи на сковороде на растительном масле. В овощи можно добавить разные травы, например, смесь итальянских трав. В поджаренные овощи добавьте томатный соус и соль и все протушите на протяжении 3 минут.
Готовьте рыбные котлеты в духовке в керамической емкости. Поставьте блюдо в духовку, разогретую до 180-200 градусов, на 10-15 минут. Приблизительно через 15 минут котлеты будут готовы.
Вкусные рыбные котлеты - рецепт крутейший №3
Крутейшие рыбные котлеты из минтая в духовке
Ингредиенты:
- Минтай - 1 кг;
- Яйцо - 1 штука;
- Морковь - 1 штука;
- Лук - 1 штука;
- Мука - 2 столовые ложки;
- Соль, перец - по вкусу.
Крутейший рецепт рыбных котлет - как сделать рыбные котлеты из минтая
Очистите лук, порежьте и измельчите его вместе с рыбой в блендере. В подготовленный фарш всыпьте муку, добавьте яйцо и сделайте массу однородной. Очищенную морковь натрите на терке, всыпьте ее в фарш, добавьте соль, перец и все перемешайте.
Такие рыбные котлеты в духовке готовятся 25-35 минут при температуре 180 градусов. Готовое блюдо можно украсить разной зеленью.
Вкусные котлеты рыбные - рецепт №4
Крутейшие рыбные котлеты из фарша
Ингредиенты:
- Около 350 г рыбного филе;
- Около 350 г куриного филе;
- Около 100 г белого несвежего хлеба;
- 200 мл молока;
- 2 луковицы;
- Соль, перец, зелень - по вкусу.
Крутейший рецепт рыбных котлет - как приготовить рыбные котлеты из фарша
Очищенный лук, филе рыбы и филе курицы пропустите через мясорубку или измельчите в блендере, чтобы получился фарш. Измельчите зелень, а хлеб размочите в молоке. Отожмите хлеб и добавьте в фарш, также положите туда зелень, соль и все тщательно перемешайте, чтобы масса получилась однородной.
Готовый фарш на рыбные котлеты из фарша нужно отправить в холодильник приблизительно на 40 минут. Из охлажденного фарша сформируйте котлеты.
Котлеты можно приготовить на пару - готовятся около 20 минут, или довести до готовности в духовке, разогретой до 180 градусов (понадобится около 30 минут).
Вкусные рыбные котлеты - рецепт крутейший №5
Крутейшие рыбные котлеты из консервы
Ингредиенты:
- Консервы - баночка сардин в масле (250 г);
- Отваренный рис - 1 стакан;
- Лук - 1 штука;
- 1 яйцо;
- 5-6 столовых ложек манки;
- Соль, перец - по вкусу.
Крутейший рецепт рыбных котлет - как приготовить рыбные котлеты c манкой из консервы
Нарежьте лук очень мелко, а потом смешайте лук с рисом и сардинами. Добавьте к ингредиентам яйцо. Если фарш получится очень сухим - вбейте еще одно яйцо, а потом все перемешайте, чтобы масса стала однородной.
Сформируйте рыбные котлеты из консервы, запанируйте их в манке и обжарьте на сковороде. Такие котлеты жарятся на растительном масле на сковороде.
Сначала уложите их на сковороду, закройте крышкой и готовьте на небольшом огне приблизительно 5 минут. Потом переверните котлеты и обжарьте до золотистой корочки.
Вкусные котлеты рыбные - рецепт №6
Крутейшие постные рыбные котлеты из минтая
Ингредиенты:
- 0,5 кг минтая;
- 1 луковица;
- 1 зубчик чеснока;
- 70 г муки;
- 30 мл растительного масла;
- Соль, перец - по вкусу.
Крутейший рецепт рыбных котлет - как сделать постные рыбные котлеты из минтая
Отправьте в блендер филе минтая, очищенный, чеснок, лук и приготовьте фарш. Добавьте в фарш муку, соль, перец и все перемешайте. Из подготовленного фарша сформируйте котлеты и присыпьте их мукой. Разогрейте на сковороде растительное масло и отправьте в него постные рыбные котлеты из минтая.
Когда котлеты с одной стороны поджарятся до румяной корочки, переверните их и доведите до готовности на умеренном огне около 5 минут под крышкой. Когда котлеты будут готовы, уложите их на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.