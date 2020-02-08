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Рыбные котлеты из хека, минтая и щуки: крутейшие рецепты

8 февраля 2020, 07:30

Котлеты рыбные дома можно сделать более-менее диетическими и даже постными.

Вкуснейшие рыбные котлеты из хека можно приготовить и на пару, и в духовке - Рыбные котлеты
Крутейшие котлеты рыбные из хека можно приготовить и на пару, и в духовке / Скриншот с instagram.com/marina_gotovit

Рыбные котлеты - простое, доступное и сытное блюдо, которое можно приготовить из разной рыбы, в частности, из хека, минтая, щуки и даже из консервов. 

Такие котлеты можно сделать более-менее диетическими, если готовить их не на сковороде, а в духовке или на пару. 

В зависимости от того, какие ингредиенты добавляются, котлеты рыбные можно сделать покалорийнее и пожирнее, а можно приготовить и постный вариант блюда.

Главред решил объяснить, как готовятся вкусные рыбные котлеты из хека, минтая, из щуки, из консервов разными способами - на пару, в духовке и в мультиварке, и собрать крутейшие рецепты.

Вкусные рыбные котлеты - рецепт крутейший №1

Крутейшие рыбные котлеты на пару из хека

Ингредиенты:

  • Филе хека - 0,5 кг;
  • 1 морковь;
  • 1 яйцо;
  • 1 луковица;
  • 2 столовые ложки сметаны;
  • 10 г зелени;
  • Соль, перец, сушеный чеснок - по вкусу.

Крутейший рецепт рыбных котлет - как приготовить рыбные котлеты на пару

Сделайте рыбный фарш - измельчите филе хека, очищенные морковь и лук с помощью блендера или мясорубки. Мелко нарежьте зелень и отправьте ее в фарш. Потом отправьте в фарш яйцо, сметану, соль, перец сушеный чеснок и все тщательно перемешайте.

Крутейшие котлеты рыбные из хека на пару можно приготовить несколькими способами - в пароварке, в мультиварке или просто закипятить воду в кастрюле, натянуть на кастрюле марлю и потом на нее уложить котлеты.

Такие рыбные котлеты на пару в мультиварке или в пароварке готовятся около 20 минут. Блюдо можно украсить зеленью.

Вкусные рыбные котлеты на пару в мультиварке готовятся около 20 минут - Рыбные котлеты
Вкусные рыбные котлеты на пару готовятся около 20 минут / Скриншот с instagram.com/pp.recepty2.0

Вкусные котлеты рыбные - рецепт №2

Крутейшие рыбные котлеты в духовке из щуки с манкой

Ингредиенты: 

  • 1 кг щуки;
  • 60 г сливочного масла;
  • 100 г манки;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 0,5 чайной ложки белого молотого перца;
  • 2 луковицы;
  • 1 морковь;
  • 1 яйцо;
  • 200 мл томатного соуса;
  • 5 столовых ложек растительного масла;
  • Специи - по вкусу.

Крутейший рецепт рыбных котлет - как сделать рыбные котлеты из щуки в духовке

Нарежьте 1 луковицу мелким кубиком и поджарьте на сливочном масле. Пропустите филе щуки и поджаренный лук через мясорубку или сделайте фарш при помощи блендера. В приготовленный фарш добавьте яйцо, соль, перец и все перемешайте, чтобы масса стала однородной.

Фарш из щуки получается достаточно жидким, поэтому такие рыбные котлеты - с манкой. Всыпьте в фарш 50 г манки и перемешайте фарш, он должен стать плотным. Сформируйте котлеты руками и обваляйте в оставшейся части манки.

Подготовленные рыбные котлеты из щуки поджарьте на сковороде на растительном масле, чтобы образовалась золотистая корочка.

Нарежьте еще одну луковицу мелким кубиком, а очищенную морковь - кубиками покрупнее и обжарьте овощи на сковороде на растительном масле. В овощи можно добавить разные травы, например, смесь итальянских трав. В поджаренные овощи добавьте томатный соус и соль и все протушите на протяжении 3 минут. 

Готовьте рыбные котлеты в духовке в керамической емкости. Поставьте блюдо в духовку, разогретую до 180-200 градусов, на 10-15 минут. Приблизительно через 15 минут котлеты будут готовы.

Крутейшие рыбные котлеты из щуки в духовке готовятся около 15 минут - Рыбные котлеты
Крутейшие рыбные котлеты в духовке из щуки готовятся около 15 минут / Скриншот с instagram.com/vilkinpro

Вкусные рыбные котлеты - рецепт крутейший №3

Крутейшие рыбные котлеты из минтая в духовке

Ингредиенты:

  • Минтай - 1 кг;
  • Яйцо - 1 штука;
  • Морковь - 1 штука;
  • Лук - 1 штука;
  • Мука - 2 столовые ложки;
  • Соль, перец - по вкусу.

Крутейший рецепт рыбных котлет - как сделать рыбные котлеты из минтая

Очистите лук, порежьте и измельчите его вместе с рыбой в блендере. В подготовленный фарш всыпьте муку, добавьте яйцо и сделайте массу однородной. Очищенную морковь натрите на терке, всыпьте ее в фарш, добавьте соль, перец и все перемешайте.

Такие рыбные котлеты в духовке готовятся 25-35 минут при температуре 180 градусов. Готовое блюдо можно украсить разной зеленью.

Вкуснейшие рыбные котлеты из минтая готовятся в духовке около 30 минут - Рыбные котлеты
Крутейшие рыбные котлеты из минтая готовятся в духовке около 30 минут / Скриншот с instagram.com/yummy_food_ks

Вкусные котлеты рыбные - рецепт №4

Крутейшие рыбные котлеты из фарша

Ингредиенты:

  • Около 350 г рыбного филе;
  • Около 350 г куриного филе;
  • Около 100 г белого несвежего хлеба;
  • 200 мл молока;
  • 2 луковицы;
  • Соль, перец, зелень - по вкусу.

Крутейший рецепт рыбных котлет - как приготовить рыбные котлеты из фарша

Очищенный лук, филе рыбы и филе курицы пропустите через мясорубку или измельчите в блендере, чтобы получился фарш. Измельчите зелень, а хлеб размочите в молоке. Отожмите хлеб и добавьте в фарш, также положите туда зелень, соль и все тщательно перемешайте, чтобы масса получилась однородной.

Готовый фарш на рыбные котлеты из фарша нужно отправить в холодильник приблизительно на 40 минут. Из охлажденного фарша сформируйте котлеты.

Котлеты можно приготовить на пару - готовятся около 20 минут, или довести до готовности в духовке, разогретой до 180 градусов (понадобится около 30 минут).

Вкуснейшие рыбные котлеты на пару можно приготовить из фарша - Рыбные котлеты
Крутейшие рыбные котлеты из фарша можно приготовить на пару и в духовке / Скриншот с instagram.com/gotovimvkysno_72

Вкусные рыбные котлеты - рецепт крутейший №5

Крутейшие рыбные котлеты из консервы

Ингредиенты:

  • Консервы - баночка сардин в масле (250 г);
  • Отваренный рис - 1 стакан;
  • Лук - 1 штука;
  • 1 яйцо;
  • 5-6 столовых ложек манки;
  • Соль, перец - по вкусу.

Крутейший рецепт рыбных котлет - как приготовить рыбные котлеты c манкой из консервы

Нарежьте лук очень мелко, а потом смешайте лук с рисом и сардинами. Добавьте к ингредиентам яйцо. Если фарш получится очень сухим - вбейте еще одно яйцо, а потом все перемешайте, чтобы масса стала однородной.

Сформируйте рыбные котлеты из консервы, запанируйте их в манке и обжарьте на сковороде. Такие котлеты жарятся на растительном масле на сковороде.

Сначала уложите их на сковороду, закройте крышкой и готовьте на небольшом огне приблизительно 5 минут. Потом переверните котлеты и обжарьте до золотистой корочки.

Крутейшие рыбные котлеты с манкой из консервы готовятся на сковороде - Рыбные котлеты
Вкуснейшие рыбные котлеты из консервы готовятся на сковороде / Скриншот с instagram.com/lenazzcooking

Вкусные котлеты рыбные - рецепт №6

Крутейшие постные рыбные котлеты из минтая

Ингредиенты:

  • 0,5 кг минтая;
  • 1 луковица;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 70 г муки;
  • 30 мл растительного масла;
  • Соль, перец - по вкусу.

Крутейший рецепт рыбных котлет - как сделать постные рыбные котлеты из минтая

Отправьте в блендер филе минтая, очищенный, чеснок, лук и приготовьте фарш. Добавьте в фарш муку, соль, перец и все перемешайте. Из подготовленного фарша сформируйте котлеты и присыпьте их мукой. Разогрейте на сковороде растительное масло и отправьте в него постные рыбные котлеты из минтая.

Когда котлеты с одной стороны поджарятся до румяной корочки, переверните их и доведите до готовности на умеренном огне около 5 минут под крышкой. Когда котлеты будут готовы, уложите их на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира.

Вкуснейшие постные рыбные котлеты из минтая жарятся на сковороде - Рыбные котлеты
Крутейшие постные рыбные котлеты из минтая жарятся на сковороде / Скриншот с instagram.com/vilkinpro

рецепты рыбные котлеты
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