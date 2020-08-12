Как приготовить обалденные печеночные котлеты: рецепты на любой вкус

Вкусные котлеты печеночные можно приготовить не только на сковороде.
Из печенки и ряда простых и доступных ингредиентов готовится блюдо, которое можно подать и в качестве основного, и в качестве закуски – печеночные котлеты.
Такие котлеты можно приготовить из говяжьей и из куриной печени с манкой, с овсянкой и картошкой и с рисом и салом. В котлеты можно добавлять сало, чтобы блюдо было более сочным.
Также можно приготовить такие же котлеты, как готовят в садике для детей.
Главред решил собрать обалденные разные рецепты вкусных печеночных котлет.
Как приготовить печеночные котлеты с манкой – рецепт
Ингредиенты:
- 0,5 кг куриной печени;
- 5 столовых ложек манной крупы;
- 1 яйцо;
- 1 луковица;
- 1-2 зубчика чеснока;
- Соль и черный перец – по вкусу;
- Растительное масло для жарки.
Как готовятся обалденные печеночные котлеты с манкой
Тщательно промойте печень и очистите лук и чеснок. Измельчите печень, лук и чеснок в блендере до однородной массы. Вбейте в массу яйцо, всыпьте манку, все посолите, поперчите, перемешайте и оставьте приблизительно на 40 минут, чтобы манка набухла.
Налейте в сковороду достаточное количество растительного масла. Когда масло раскалится, возьмите столовую ложку, наберите подготовленную печеночную массу и влейте на сковороду так, чтобы масса получила форму котлеты.
Обжарьте печеночные котлеты из куриной печени с обеих сторон до готовности. Из приготовленного блюда можно сделать бутерброды или просто подать котлеты к гарниру.
Обалденные печеночные котлеты с овсянкой и картошкой – рецепт
Ингредиенты:
- 0,5-0,6 кг печени;
- Картофель – 2 штуки;
- Лук – 2 штуки;
- Плавленый сыр – 100 г;
- Измельченные в блендере овсяные хлопья – 1 стакан;
- Соль – 1 чайная ложка;
- Кориандр – 0,5 чайной ложки;
- Молотый перец – по вкусу;
- Панировочные сухари – по вкусу.
Как приготовить печеночные котлеты с картошкой
Промойте печень. Измельчите в блендере печень и очищенные овощи. Добавьте в смесь уже измельченные овсяные хлопья, натертый сыр, специи и все перемешайте.
Уложите на противень пергамент или просто смажьте противень растительным маслом. Смочите руки водой, сформируйте котлеты и обваляйте в панировочных сухарях. Готовьте печёночные котлеты в духовке при температуре 200 градусов на протяжении 20 минут.
Вкусные печеночные котлеты с рисом и салом – рецепт
Ингредиенты:
- 500-600 г печени;
- Лук - 2 штуки;
- Свежее сало – 200 г;
- Рис – 1 стакан;
- Яйца - 1-2 штуки;
- Мука – 4-5 столовых ложек;
- Растительное масло для жарки.
Как готовятся обалденные печеночные котлеты с салом
Проварите рис – он должен покипеть 2-3 минуты. Измельчите в блендере печень, сало и лук. Потом смешайте приготовленную смесь с проваренным рисом.
Добавьте в печеночную смесь соль, перец, яйца, муку и снова все перемешайте. Набирайте печеночную смесь столовой ложкой, выкладывайте в раскаленное масло и жарьте сформированные котлеты до готовности с обеих сторон.
Как готовятся обалденные печеночные котлеты – как в садике
Ингредиенты:
- 400 г говяжьей печени;
- 80 г лука;
- 120 г пшеничной муки;
- 2 куриных яйца;
- 40 г растительного масла;
- 2 чайные ложки соли.
Как приготовить детсадовские котлеты печеночные
Говяжью печень нужно вымочить в холодной воде, убрать лишнюю жидкость, удалить жилы, пленки, крупные желчные протоки и порезать на куски.
Очистите лук и помойте в холодной воде. Подготовленные печень и лук измельчите в блендере. В массу добавьте яйцо, соль и всыпьте муку, а потом все взбейте. Масса должна получиться однородной.
Разогрейте на сковороде часть растительного масла, сформируйте оладьи из печеночной массы и готовьте их с обеих сторон – должен появиться слабый румянец.
Уложите на противень пергамент, выложите котлеты и доведите до готовности при температуре 200 градусов. Блюдо будет готово через 5-7 минут.