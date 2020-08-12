Как приготовить обалденные печеночные котлеты: рецепты на любой вкус

Вкусные котлеты из печенки можно приготовить в духовке / instagram.com/lubov1890

Из печенки и ряда простых и доступных ингредиентов готовится блюдо, которое можно подать и в качестве основного, и в качестве закуски – печеночные котлеты.

Такие котлеты можно приготовить из говяжьей и из куриной печени с манкой, с овсянкой и картошкой и с рисом и салом. В котлеты можно добавлять сало, чтобы блюдо было более сочным.

Также можно приготовить такие же котлеты, как готовят в садике для детей.

Главред решил собрать обалденные разные рецепты вкусных печеночных котлет.

Как приготовить печеночные котлеты с манкой – рецепт

Ингредиенты:

0,5 кг куриной печени;

5 столовых ложек манной крупы;

1 яйцо;

1 луковица;

1-2 зубчика чеснока;

Соль и черный перец – по вкусу;

Растительное масло для жарки.

Как готовятся обалденные печеночные котлеты с манкой

Тщательно промойте печень и очистите лук и чеснок. Измельчите печень, лук и чеснок в блендере до однородной массы. Вбейте в массу яйцо, всыпьте манку, все посолите, поперчите, перемешайте и оставьте приблизительно на 40 минут, чтобы манка набухла.

Налейте в сковороду достаточное количество растительного масла. Когда масло раскалится, возьмите столовую ложку, наберите подготовленную печеночную массу и влейте на сковороду так, чтобы масса получила форму котлеты.

Обжарьте печеночные котлеты из куриной печени с обеих сторон до готовности. Из приготовленного блюда можно сделать бутерброды или просто подать котлеты к гарниру.

Котлеты из печенки можно сделать с манкой / instagram.com/_eda_iz_topora_

Обалденные печеночные котлеты с овсянкой и картошкой – рецепт

Ингредиенты:

0,5-0,6 кг печени;

Картофель – 2 штуки;

Лук – 2 штуки;

Плавленый сыр – 100 г;

Измельченные в блендере овсяные хлопья – 1 стакан;

Соль – 1 чайная ложка;

Кориандр – 0,5 чайной ложки;

Молотый перец – по вкусу;

Панировочные сухари – по вкусу.

Как приготовить печеночные котлеты с картошкой

Промойте печень. Измельчите в блендере печень и очищенные овощи. Добавьте в смесь уже измельченные овсяные хлопья, натертый сыр, специи и все перемешайте.

Уложите на противень пергамент или просто смажьте противень растительным маслом. Смочите руки водой, сформируйте котлеты и обваляйте в панировочных сухарях. Готовьте печёночные котлеты в духовке при температуре 200 градусов на протяжении 20 минут.

Вкусные котлеты из печенки готовятся в духовке 20 минут / instagram.com/lubov1890

Вкусные котлеты из печенки готовятся в духовке 20 минут / instagram.com/lubov1890

Вкусные печеночные котлеты с рисом и салом – рецепт

Ингредиенты:

500-600 г печени;

Лук - 2 штуки;

Свежее сало – 200 г;

Рис – 1 стакан;

Яйца - 1-2 штуки;

Мука – 4-5 столовых ложек;

Растительное масло для жарки.

Как готовятся обалденные печеночные котлеты с салом

Проварите рис – он должен покипеть 2-3 минуты. Измельчите в блендере печень, сало и лук. Потом смешайте приготовленную смесь с проваренным рисом.

Добавьте в печеночную смесь соль, перец, яйца, муку и снова все перемешайте. Набирайте печеночную смесь столовой ложкой, выкладывайте в раскаленное масло и жарьте сформированные котлеты до готовности с обеих сторон.

Вкусные котлеты из печенки можно приготовить с рисом и салом / instagram.com/ratatuitimurovich

Как готовятся обалденные печеночные котлеты – как в садике

Ингредиенты:

400 г говяжьей печени;

80 г лука;

120 г пшеничной муки;

2 куриных яйца;

40 г растительного масла;

2 чайные ложки соли.

Как приготовить детсадовские котлеты печеночные

Говяжью печень нужно вымочить в холодной воде, убрать лишнюю жидкость, удалить жилы, пленки, крупные желчные протоки и порезать на куски.

Очистите лук и помойте в холодной воде. Подготовленные печень и лук измельчите в блендере. В массу добавьте яйцо, соль и всыпьте муку, а потом все взбейте. Масса должна получиться однородной.

Разогрейте на сковороде часть растительного масла, сформируйте оладьи из печеночной массы и готовьте их с обеих сторон – должен появиться слабый румянец.

Уложите на противень пергамент, выложите котлеты и доведите до готовности при температуре 200 градусов. Блюдо будет готово через 5-7 минут.