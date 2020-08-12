УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Как приготовить обалденные печеночные котлеты: рецепты на любой вкус

12 августа 2020, 05:41

Вкусные котлеты печеночные можно приготовить не только на сковороде.

Обалденные котлеты из печенки можно приготовить в духовке – Обалденные печеночные котлеты рецепт
Вкусные котлеты из печенки можно приготовить в духовке / instagram.com/lubov1890

Из печенки и ряда простых и доступных ингредиентов готовится блюдо, которое можно подать и в качестве основного, и в качестве закуски – печеночные котлеты.

Такие котлеты можно приготовить из говяжьей и из куриной печени с манкой, с овсянкой и картошкой и с рисом и салом. В котлеты можно добавлять сало, чтобы блюдо было более сочным.

Также можно приготовить такие же котлеты, как готовят в садике для детей.

Главред решил собрать обалденные разные рецепты вкусных печеночных котлет.

Как приготовить печеночные котлеты с манкой – рецепт

Ингредиенты:

  • 0,5 кг куриной печени;
  • 5 столовых ложек манной крупы;
  • 1 яйцо;
  • 1 луковица;
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • Соль и черный перец – по вкусу;
  • Растительное масло для жарки.

Как готовятся обалденные печеночные котлеты с манкой

Тщательно промойте печень и очистите лук и чеснок. Измельчите печень, лук и чеснок в блендере до однородной массы. Вбейте в массу яйцо, всыпьте манку, все посолите, поперчите, перемешайте и оставьте приблизительно на 40 минут, чтобы манка набухла.

Налейте в сковороду достаточное количество растительного масла. Когда масло раскалится, возьмите столовую ложку, наберите подготовленную печеночную массу и влейте на сковороду так, чтобы масса получила форму котлеты.

Обжарьте печеночные котлеты из куриной печени с обеих сторон до готовности. Из приготовленного блюда можно сделать бутерброды или просто подать котлеты к гарниру.

Котлеты из печенки можно приготовить с манкой – Обалденные печеночные котлеты рецепт
Котлеты из печенки можно сделать с манкой / instagram.com/_eda_iz_topora_

Обалденные печеночные котлеты с овсянкой и картошкой – рецепт

Ингредиенты:

  • 0,5-0,6 кг печени;
  • Картофель – 2 штуки;
  • Лук – 2 штуки;
  • Плавленый сыр – 100 г;
  • Измельченные в блендере овсяные хлопья – 1 стакан;
  • Соль – 1 чайная ложка;
  • Кориандр – 0,5 чайной ложки;
  • Молотый перец – по вкусу;
  • Панировочные сухари – по вкусу.

Как приготовить печеночные котлеты с картошкой

Промойте печень. Измельчите в блендере печень и очищенные овощи. Добавьте в смесь уже измельченные овсяные хлопья, натертый сыр, специи и все перемешайте.

Уложите на противень пергамент или просто смажьте противень растительным маслом. Смочите руки водой, сформируйте котлеты и обваляйте в панировочных сухарях. Готовьте печёночные котлеты в духовке при температуре 200 градусов на протяжении 20 минут.

Обалденные котлеты из печенки готовятся в духовке 20 минут – Обалденные печеночные котлеты рецепт
Вкусные котлеты из печенки готовятся в духовке 20 минут / instagram.com/lubov1890
Обалденные котлеты из печенки готовятся в духовке 20 минут – Обалденные печеночные котлеты рецепт
Вкусные котлеты из печенки готовятся в духовке 20 минут / instagram.com/lubov1890

Вкусные печеночные котлеты с рисом и салом – рецепт

Ингредиенты:

  • 500-600 г печени;
  • Лук - 2 штуки;
  • Свежее сало – 200 г;
  • Рис – 1 стакан;
  • Яйца - 1-2 штуки;
  • Мука – 4-5 столовых ложек;
  • Растительное масло для жарки.

Как готовятся обалденные печеночные котлеты с салом

Проварите рис – он должен покипеть 2-3 минуты. Измельчите в блендере печень, сало и лук. Потом смешайте приготовленную смесь с проваренным рисом.

Добавьте в печеночную смесь соль, перец, яйца, муку и снова все перемешайте. Набирайте печеночную смесь столовой ложкой, выкладывайте в раскаленное масло и жарьте сформированные котлеты до готовности с обеих сторон.

Обалденные котлеты из печенки можно приготовить с рисом и салом – Обалденные печеночные котлеты рецепт
Вкусные котлеты из печенки можно приготовить с рисом и салом / instagram.com/ratatuitimurovich

Как готовятся обалденные печеночные котлеты – как в садике

Ингредиенты:

  • 400 г говяжьей печени;
  • 80 г лука;
  • 120 г пшеничной муки;
  • 2 куриных яйца;
  • 40 г растительного масла;
  • 2 чайные ложки соли.

Как приготовить детсадовские котлеты печеночные

Говяжью печень нужно вымочить в холодной воде, убрать лишнюю жидкость, удалить жилы, пленки, крупные желчные протоки и порезать на куски.

Очистите лук и помойте в холодной воде. Подготовленные печень и лук измельчите в блендере. В массу добавьте яйцо, соль и всыпьте муку, а потом все взбейте. Масса должна получиться однородной.

Разогрейте на сковороде часть растительного масла, сформируйте оладьи из печеночной массы и готовьте их с обеих сторон – должен появиться слабый румянец.

Уложите на противень пергамент, выложите котлеты и доведите до готовности при температуре 200 градусов. Блюдо будет готово через 5-7 минут.

Обалденные котлеты из печенки можно приготовить с мукой – Обалденные печеночные котлеты рецепт
Вкусные котлеты из печенки можно приготовить с мукой / instagram.com/kerimova_es

рецепты котлеты печеночные котлеты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

05:41
Как приготовить обалденные печеночные котлеты: рецепты на любой вкус
04:54
Медовый Спас: что обязательно готовят на Маковея, чтоб не было беды Видео
04:33
"Шикарны вид!": DJ Nana показала пышную грудь крупным планом
04:31
Как уничтожить коронавирус дома и в офисе: ученые дали совет
04:08
Чего ждать от курса доллара: аналитик дал прогноз до конца недели
03:38
Как не заразиться COVID-19 в путешествии: эксперты дали важные советы
03:10
В Китае провели успешные испытания вакцины из убитого коронавируса Видео
02:43
В МИД жестко ответили на отказ Ирана платить компенсацию за сбитый самолет МАУ
02:03
Как отрастить волосы: это растение делает чудеса Видео
01:30
Жесткий сценарий: Лукашенко до последнего будет держаться за власть – эксперт Видео
01:04
Гороскоп всех знаков Зодиака на 13 августа: кому грозит крупный скандал Видео
00:56
Кравчук рассказал, что планирует изменить в ТКГ, чтобы остановить войну
00:37
Байден поддержал протестующих в Беларуси Видео
00:19
День молодежи: какой сегодня праздник 12 августа, приметы, именины
11 августа, вторник
23:57
Коронавирус в Украине и мире 11 августа: за сутки заразились 234 тысячи людей
23:42
Байден определился с кандидатом на пост вице-президента от демократов
23:33
В ЦИК ошарашили условием проведения выборов на Донбассе
23:03
Баррикады и взрывы гранат: в Минске вновь начались столкновения, закрыто метро
22:32
ОМОН массово задерживает и бьет людей: что происходит в охваченной протестами Беларуси
22:29
Люди, которые устают физически на работе, рискуют потерять память Видео
22:26
Следком Беларуси принял скандальное решение об авто демонстрантов
22:13
"Хруст костей": эксперт объяснил, как Украине избежать участи Беларуси
22:11
Гороскоп всех знаков Зодиака на 12 августа: приятные неожиданности и неожиданные проблемы Видео
21:57
Рада согласовала дату внеочередного заседания - что рассмотрят
21:32
Минский Чекатило - конченный. И оправдывающие его - конченные тоже мнение Видео
21:30
Мартин Скорсезе подписал эксклюзивный договор с Apple
21:28
Бессонница: какие продукты кушать, чтобы быстро уснуть Видео
21:23
В МИД Беларуси признались, разглашают ли информацию о задержанных
21:10
Светлана Тарабарова назвала пол будущего ребенка Фото
20:59
1 сентября в Киеве: у Кличко рассказали, кому повезет сесть за парты
20:54
Массовые санкции и заморозка всех активов: в ЕС выступили с жесткой инициативой против режима Лукашенко
20:32
"Хочет скрыть преступления": супруга оппозиционера резко высказалась о Лукашенко
20:00
"Пророссийская шваль проталкивает реванш": Сенцов прошелся по приговору Кольченко
19:58
"Берегите себя, не рискуйте": Макс Корж призвал активистов в Беларуси прекратить протесты
19:24
Кровавые протесты в Беларуси: сколько демонстрантов находится в больницах
19:20
Массовые протесты в Беларуси: силовики Москвы провели учения со щитами
19:17
Кирилл Сазонов: Труханов может одержать серьёзную победу
18:46
На мирное предложение Тихановской Лукашенко ответил новыми репрессиями Фото Видео
18:38
В парламенте Беларуси дали оценку избиению протестующих ОМОНом и сделали заявление
18:36
Болит спина: врач рекомендует напиток, который избавит от мучений Видео
18:06
Киев накроет гроза: синоптик назвал опасное время
17:59
"Даже не дошли до этого": у Трампа подвергли критике вакцину от COVID-19 из России
17:23
Нетипичный коронавирус в Украине: у ребенка впервые зафиксированы опасные симптомы Видео
17:22
Оппозиция Беларуси выдвинет важное требование Западу по Тихановской
17:21
Ребенок не спит: педиатры поделились лайфхаками Видео
17:18
Обозреватель назвал условие, при котором протесты в Беларуси подавят Видео
16:42
Притула идет в мэры Киева от партии Вакарчука Видео
16:24
Эндометриоз: симптомы, причины и осложнения Видео
16:03
"Давление силовиков": всплыли неожиданные детали записи странного обращения Тихановской Видео
15:45
Сын Валентины Легкоступовой раскрыл неприглядные факты о муже актрисы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять