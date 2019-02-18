Великий пост 2019: что нужно знать – от календаря до меню

Главред выяснил, когда начинается и сколько дней длится Великий пост 2019, а также что и когда можно есть в эти дни.
Пост перед Пасхой 2019 называют Великим постом. Это самый строгий пост у православных.
Пост можно не соблюдать: тяжелобольным людям, беременным женщинам и кормящим матерям, рабочим, которые занимаются тяжелым физическим трудом, и военнослужащим, а также людям, находившимся в пути.
Главред разобрался с главными аспектами Великого поста 2019.
Великий пост 2019: когда
Великий пост всегда начинается после Масленичной недели. В 2019 году начало Великого поста выпало на 11 марта.
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Великий пост 2019: сколько дней
Великий пост длится ровно 48 дней: первые 40 дней Великого поста (именно столько дней Иисус Христос постился в пустыне) и Страстную седмицу. Соответственно, завершится он 27 апреля в полночь.
Страстной седмицей называется последняя неделя перед Пасхой – и это время особо строго воздержания во всем: и в еде, и в поведении верующих. "Страсть" в церковнославянском означает "страдание". Каждый день этой недели призван напомнить верующим о страданиях Христа: о Тайной вечере, суде, распятии и др.
Что нельзя кушать в Великий пост 2019
Читайте такжеРодительские субботы 2019: когда, что нужно нести в церковь и как себя вестиВ Великий пост нельзя есть:
- мясо и мясные продукты,
- молоко и молочные продукты (можно заменить их в рационе соевыми йогуртами),
- яйца.
Также во многие дни Великого поста под запрет подпадают рыба, вареная пища и растительное масло – в эти дни принято сыроядение.
А в первый понедельник поста (11 марта) и в Страстную пятницу 2019 (26 апреля) вообще ничего не едят целый день.
Великий пост 2019: что можно есть
Питаться в Великий пост можно:
- крупами;
- бобовыми культурами (фасоль, горох, бобы, чечевица и пр.);
- рыбой и морепродуктами – в определенные дни;
- овощами и зеленью;
- фруктами и сухофруктами;
- сладкой консервацией и свежими/морожеными ягодами;
- из сладкого – мед, черный шоколад (без молока в составе), мармелад, халва и козинаки, постный зефир, леденцы.
Великий пост 2019: календарь питания
Первая и последняя недели Великого поста – самые строгие.
Великий пост 2019: питание по дням
Питание по дням в Великий пост выглядит следующим образом:
- по понедельникам, средам и пятницам – сухоядение (хлеб, зелень, сырые и соленые овощи, фрукты и сухофрукты, мед и орехи, отвары или настои, квас);
- по вторникам и четвергам – горячая пища (вареная/печеная еда), но без растительного масла;
- по субботам и воскресеньям, а также в праздники – пища с растительным маслом и вино.
Праздничные дни Великого поста 2019, когда разрешено послабление в еде:
- 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы: можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу;
- 20 апреля – Лазарева суббота: можно рыбную икру;
- 21 апреля, Вербное воскресенье – можно рыбу.
Великий пост 2019: меню
В эти дни можно готовить постные супы, лобио, овощные салаты и многое другое. Пример меню читайте в нашем материале Рождественский пост: что можно есть в первый день, постное меню.
А вот вам пару постных рецептов: