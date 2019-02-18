Великий пост 2019: что нужно знать – от календаря до меню

18 февраля 2019, 07:11

Главред выяснил, когда начинается и сколько дней длится Великий пост 2019, а также что и когда можно есть в эти дни.

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Великий пост 2019 – от даты до меню / 1zoom.ru

Пост перед Пасхой 2019 называют Великим постом. Это самый строгий пост у православных.

Пост можно не соблюдать: тяжелобольным людям, беременным женщинам и кормящим матерям, рабочим, которые занимаются тяжелым физическим трудом, и военнослужащим, а также людям, находившимся в пути.

Главред разобрался с главными аспектами Великого поста 2019.

Великий пост 2019: когда

Великий пост всегда начинается после Масленичной недели. В 2019 году начало Великого поста выпало на 11 марта.

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Великий пост 2019: сколько дней

Великий пост длится ровно 48 дней: первые 40 дней Великого поста (именно столько дней Иисус Христос постился в пустыне) и Страстную седмицу. Соответственно, завершится он 27 апреля в полночь.

Страстной седмицей называется последняя неделя перед Пасхой – и это время особо строго воздержания во всем: и в еде, и в поведении верующих. "Страсть" в церковнославянском означает "страдание". Каждый день этой недели призван напомнить верующим о страданиях Христа: о Тайной вечере, суде, распятии и др.

Что нельзя кушать в Великий пост 2019

Читайте такжеРодительские субботы 2019: когда, что нужно нести в церковь и как себя вестиВ Великий пост нельзя есть:

  • мясо и мясные продукты,
  • молоко и молочные продукты (можно заменить их в рационе соевыми йогуртами),
  • яйца.

Также во многие дни Великого поста под запрет подпадают рыба, вареная пища и растительное масло – в эти дни принято сыроядение.

А в первый понедельник поста (11 марта) и в Страстную пятницу 2019 (26 апреля) вообще ничего не едят целый день.

Великий пост 2019: что можно есть

Питаться в Великий пост можно:

  • крупами;
  • бобовыми культурами (фасоль, горох, бобы, чечевица и пр.);
  • рыбой и морепродуктами – в определенные дни;
  • овощами и зеленью;
  • фруктами и сухофруктами;
  • сладкой консервацией и свежими/морожеными ягодами;
  • из сладкого – мед, черный шоколад (без молока в составе), мармелад, халва и козинаки, постный зефир, леденцы.

Великий пост 2019: календарь питания

Первая и последняя недели Великого поста – самые строгие.

Великий пост 2019: календарь питания
Великий пост 2019: календарь питания / Главред

Великий пост 2019: питание по дням

Питание по дням в Великий пост выглядит следующим образом:

  • по понедельникам, средам и пятницам – сухоядение (хлеб, зелень, сырые и соленые овощи, фрукты и сухофрукты, мед и орехи, отвары или настои, квас);
  • по вторникам и четвергам – горячая пища (вареная/печеная еда), но без растительного масла;
  • по субботам и воскресеньям, а также в праздники – пища с растительным маслом и вино.

Праздничные дни Великого поста 2019, когда разрешено послабление в еде:

Великий пост 2019: меню

В эти дни можно готовить постные супы, лобио, овощные салаты и многое другое. Пример меню читайте в нашем материале Рождественский пост: что можно есть в первый день, постное меню.

А вот вам пару постных рецептов:

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питание православие Великий пост
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