Лазарева суббота 2018: что нельзя делать и что можно есть

На этой неделе православные отмечают Лазареву субботу-2018 – великий христианский праздник, который еще на шаг приближает нас к Великой Пасхе Христовой.

Лазарева суббота-2018: какого числа

В 2018 году праздник выпал на 31 марта. А на следующий день украинцы отмечают Вербное воскресенье.

Лазарева суббота: что это, значение праздника

Лазарева суббота и Вербное воскресенье тесно связаны между собою. Сначала Иисус воскресил в Вифании умершего четыре дня назад праведника Лазаря, дабы его ученики уверовали в него. Считается, что именно через воскресение Лазаря Христос показал, что бытие человека не заканчивается земной смертью: "Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек".

Весть о восрешении Лазаря быстро добралась до Иерусалима, и когда Христос на следующий день, в воскресенье, въехал в город на осле, люди встречали его торжественными возгласами и устилали ему дорогу пальмовыми ветками – именно так в Иудее принято было встречать царей. Таким образом народ признал Иисуса своим царем, а он принял поклонение, но лишь то, которое осуществлялось искренне и добровольно.

"Поскольку совершенно очевидна неразрывная связь между Входом Господним в Иерусалим, чудом воскрешения праведного Лазаря и Страстями Господа, соответствующее празднование в православной литургической традиции является, с одной стороны, началом Страстной седмицы, с другой – наступает после Лазаревой субботы", – рассказали "Главреду" в Киево-Печерской лавре.

Служба Лазаревой субботы

31 марта и 1 апреля в Киево-Печерской лавре состоится освящение пальмовых ветвей и вербы. В субботу, 31 марта, великое освящение пальмовых ветвей и вербы начнется ориентировочно в 18:30. А воскресенье, 1 апреля, на 09:00 намечено начало праздничной утренней литургии, а после службы освящение вербы в 11:30.

"Предписывается всенощное бдение, состоящее из великой вечерни, великого чтения, утрени и одного часа. Бдение предваряется малой вечерней и трапезой. Исхождение из монастыря, символизирующее известное шествие, совершается после часов. На литургии положены праздничные антифоны", – уточнили "Главреду" в лавре.

Пост в Лазареву субботу

Что же можно есть в Лазареву субботу? В Лазареву субботу сохраняется строгий пост: нельзя есть мясные, молочные продукты и яйца. В то же время в Лазареву субботу разрешается растительное масло, рыбная икра и вино.

На праздничный стол можно подать, к примеру, гречневые блины и кашу.

Также в Лазареву субботу готовят рыбные блюда. Готовят – но не едят! Их подают на стол в Вербное воскресенье, ведь в честь Входа Господня в Иерусалим в строгом Великом посте делалось послабление. "При строгом запрете на вкушение рыбы Великим постом на праздник Входа Господня в Иерусалим она дозволяется", – заверили в лавре.

А готовят еду накануне, так как в Вербное воскресенье готовить горячие блюда нельзя. О других запретах этого дня читайте в материале "Главреда" Вербное воскресенье-2018: что нельзя делать и приметы на привлечение богатства.

Уборка в Лазареву субботу и что нельзя делать в этот день

В Лазареву субботу не рекомендуется:

работать по дому, в том числе – убирать, стирать, гладить, чинить и т.п. Считалось, что нарушение этого запрета навлечет беды не только на человека, но и на его домочадцев, а также на все хозяйство;

предаваться праздному веселью и светским развлечениям, в том числе петь и танцевать – лучше сходить в храм и провести время с семьей;

ссориться и отказывать людям в помощи;

злоупотреблять вином и пить какой-либо иной алкоголь;

есть не скоромную пищу, а также топтать ногами крошки от пищи, что упали на пол;

охотиться, праздновать какие-либо светские торжества, в том числе свадьбу или день рождения;

заниматься сексом.

Нарушение этих правил является тяжким грехом, который крайне сложно искупить, подчеркивают священники.