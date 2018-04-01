Вербное воскресенье-2018: все, что нужно знать – от запретов до поздравлений

"Главред" собрал ответы на главные вопросы этого дня.
В шестое воскресенье Великого поста православные вспоминают Вход Господень в Иерусалим. Праздник в честь этого великого события именуется в народе Вербное воскресенье.
Вербное воскресенье-2018: какого числа отмечается
Дата праздника каждый год меняется. В 2018 году он выпадал на 1 апреля.
Вербное воскресенье: история праздника
Когда Иисус прибыла в Иерусалим, то люди, до которых как раз дошла весть о воскресении Лазаря, встречал его как царя – устилая дорогу одеждой и пальмовыми ветвями.
Таким образом народ признал Иисуса своим царем, а Господь принял поклонение, но лишь то, которое осуществлялось искренне и добровольно.
На Западе более распространено название Пальмовое воскресенье, однако у нас (из-за более холодного климата и отсутствия по этой причине пальм) прижилось Вербное воскресенье.
Вербное воскресенье: что можно есть
Пища в этот день должна быть скромной, без запрещенных во время Великого поста продуктов. Однако разрешается рыба и растительное масло. Также можно выпить немного красного вина. Подробнее читайте в нашем материале Вербное воскресенье-2018: что нельзя делать и приметы на привлечение богатства.
Вербное воскресенье: что нельзя делать
Согласно народным поверьям, на Вербное воскресенье нельзя:
- работать – как и в любой другой важный религиозный праздник не приветствуется физический труд. Селянам в этот день даже не рекомендуется выгонять скот на пастбище;
- расчесывать волосы – эту процедуру лучше свести к минимуму, иначе, мол, можно навлечь на себя неприятности;
- активно развлекаться, злоупотреблять алкоголем и увеселительными мероприятиями.
Когда рвут вербу и сколько веточек вербы должно быть в букете
Главной традицией праздника является освящение вербы, с которой связано немало примет и обычаев – от битья освященными ветками для укрепления здоровья до поедания вербовых почек (тоже для здоровья, а также для прибавления красоты).
Рвать вербу нужно накануне праздника – в Лазареву субботу – и с этими ветками идти на освещение святой водой, которое начинается ночью. Но еще один обряд освящения проводят и утром воскресенья. Например, в Киево-Печерской лавре в воскресенье, 1 апреля, на 09:00 намечено начало праздничной утренней литургии, а после службы освящение вербы– в 11:30.
Подробнее читайте в нашем материале Сколько веточек вербы должно быть в букете: приметы и суеверия на Вербное воскресенье-2018.
Поздравления с Вербным воскресеньем: на словах и в анимированных открытках
"Главред" также собрал идеи поздравлений с Вербным воскресеньем на словах и в картинках.
Подробнее в нашем материале Поздравления с Вербным воскресеньем: православные, прикольные и красивые.