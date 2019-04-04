Благовещенская соль: в чем помогает и как приготовить

Как приготовить благовещенскую соль / CRE.ru

Благовещенская прожаренная соль считается не просто целебной, это еще и своего рода оберег для дома.

Такая соль, поверьям, лечит от самых разных болезней, включая бесплодие, а жилище бережет от зла. Ее добавляют в пищу, когда чувствуют упадок сил и даже в моменты безденежья.

Еще одно ее название – черная соль, так как в процессе готовки она меняет цвет.

К слову, ранее Главред разобрался, какие есть приметы и поверья на Благовещение: на деньги, погодные, для незамужних и желающих забеременеть – подробнее читайте в нашем материале Благовещение 2019: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия.

Благовещенская соль: как приготовить

Успеть приготовить благовещенскую соль нужно непременно до рассвета 7 апреля – пока все домочадцы спят.

Читайте такжеВербное воскресенье 2019 году: когда и как отмечают и как молятсяНакануне надо купить пачку крупной (именно крупной) соли, причем не торгуясь и так, чтоб продавцу не пришлось давать сдачу. Каждый из домочадцев с вечера должен сыпануть в сковороду по щепотке. Затем соль надо прокалить – и пересыпать в хлопчатобумажный тканевый мешочек, который шил кто-то из семьи. В этом мешочке ее и хранят.

Еще один способ – в самом мешочке, а не в сковороде прогреть соль в духовке. Времени это займет порядка 10-30 минут. Но важно успеть сделать это именно до восхода солнца в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

Заговоры на соль в Благовещение

Перед пересыпанием в мешок над благовещенской солью читают особый загвоор:

Оборони, защити да сохрани.

Завидки и злобу людскую прочь веди.

Порчу вражью назад вороти.

В душу и тело заразу не пусти.

Аминь. Аминь. Аминь.

Благовещенская соль: как хранить

Хранят благовещенскую соль в укромном месте. И тщательно следят, чтобы к ней не прикасались посторонние – только члены семьи. Иначе соль рискует перебрать на себя чужую энергетику.