Когда и как отмечается Благовещение 2019

Главред узнал приметы и традиции праздника.
Благовещение Пресвятой Богородицы 2019 входит в число двунадесятых праздников. Суть праздника раскрыта уже в самом названии: в этот день Архангел Гавриил сообщил Деве Марии, что будет она Матерью Господа, который спасет мир.
Ранее об истории и значении праздника читателям Главреда рассказывал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.
Благовещение 2019: когда
У Благовещения 2019 дата такая же как в предыдущие годы, она не меняется. Благовещение Пресвятой Богородицы 2019 отмечается 7 апреля.
Благовещение 2019 у католиков отмечается 25 марта.
Читайте такжеКогда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паски
Благовещение: приметы
Главные приметы на Благовещение связаны с погодой:
- если ветер, иней и туман 7 апреля – это к неурожайному году;
- гроза – к теплому лету;
- чистое солнечное небо – к частым грозам летом.
При этом, по примете, чтобы быть здоровым весь год, нужно в этот день умыться талой водой.
Также считается, что если на Благовещение загадать желание, то оно непременно сбудется.
Благовещение: что нельзя делать
Считается, на Благовещение нельзя:
- работать – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать. Зато сразу после праздника принято высаживать саженцы и сеять семена, которые как раз и освящали в церквях на Благовещение – чтобы получить богатый урожай;
- надевать новую одежду – чтобы она не испортилась, не порвалась и не испачкалась;
- причесываться: существует даже поговорка "На Благовещение птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет". Что касается волос, то их также не рекомендуется стричь – иначе, мол, можно запутать свою судьбу;
- одалживать деньги и отдавать какие-то вещи из дома – чтобы не отдать свое благополучие и здоровье;
- шить и вязать – чтобы судьба не путалась, как в пальцах нитка;
- жечь свечи – чтобы не пропустить благодатный свет Ангела.
А на "Поле чудес" был однажды вопрос: "Чего нельзя делать в Благовещенье, иначе не будет урожая". Ответ: "Спать".
Благовещение 2019 и Великий пост 2019: что можно есть
Согласно календарю питания на Великий пост 2019, 7 апреля – в Благовещение – можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу.