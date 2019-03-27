Когда и как отмечается Благовещение 2019

27 марта 2019, 08:29

Главред узнал приметы и традиции праздника.

богородица_Благовещение Пресвятой Богородицы. Икона
Благовещение Пресвятой Богородицы. Икона

Благовещение Пресвятой Богородицы 2019 входит в число двунадесятых праздников. Суть праздника раскрыта уже в самом названии: в этот день Архангел Гавриил сообщил Деве Марии, что будет она Матерью Господа, который спасет мир.

Ранее об истории и значении праздника читателям Главреда рассказывал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

Благовещение 2019: когда

У Благовещения 2019 дата такая же как в предыдущие годы, она не меняется. Благовещение Пресвятой Богородицы 2019 отмечается 7 апреля.

Благовещение 2019 у католиков отмечается 25 марта.

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Благовещение: приметы

Главные приметы на Благовещение связаны с погодой:

  • если ветер, иней и туман 7 апреля – это к неурожайному году;
  • гроза – к теплому лету;
  • чистое солнечное небо – к частым грозам летом.

При этом, по примете, чтобы быть здоровым весь год, нужно в этот день умыться талой водой. 

Также считается, что если на Благовещение загадать желание, то оно непременно сбудется.

Благовещение: что нельзя делать

Считается, на Благовещение нельзя:

  • работать – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать. Зато сразу после праздника принято высаживать саженцы и сеять семена, которые как раз и освящали в церквях на Благовещение – чтобы получить богатый урожай;
  • надевать новую одежду – чтобы она не испортилась, не порвалась и не испачкалась;
  • причесываться: существует даже поговорка "На Благовещение птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет". Что касается волос, то их также не рекомендуется стричь – иначе, мол, можно запутать свою судьбу;
  • одалживать деньги и отдавать какие-то вещи из дома – чтобы не отдать свое благополучие и здоровье;
  • шить и вязать – чтобы судьба не путалась, как в пальцах нитка;
  • жечь свечи – чтобы не пропустить благодатный свет Ангела.

А на "Поле чудес" был однажды вопрос: "Чего нельзя делать в Благовещенье, иначе не будет урожая". Ответ: "Спать".

Благовещение 2019 и Великий пост 2019: что можно есть

Согласно календарю питания на Великий пост 2019, 7 апреля – в Благовещение – можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу.

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