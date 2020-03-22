День Натальи 2020 – поздравления и чудесные картинки с Днем ангела

День Наталья 2020 отмечается несколько раз в течение года. Пышнее всего отмечается Натальин день 8 сентября – но и про остальные именины Натальи по церковному календарю забывать не стоит.

Когда День Натальи и какие поздравления с Днем ангела Наталье дарить лучше всего – выяснил Главред. Сразу скажем, что поздравление с Днем ангела Наталье нужно подбирать осторожно, с умом и деликатностью – чтобы оно превозносило именинницу.

День Натальи отмечается:

11 января – мученица Наталия Сундукова;

22 марта – преподобномученица, послушница Наталия Ульянова;

31 марта – преподобномученица Наталия Бакланова;

8 сентября – мученица Наталия Никомидийская;

14 сентября – мученица Наталия Козлова.

То есть День Натальи 22 марта установлен в честь преподобномученицы Наталии Ульяновой, послушницы. НКВД расстреляла ее за антисоветскую деятельность – и теперь церковь чтит ее память.

Краткая молитва святой Наталии на каждый день

Моли Бога о мне, святая угодница Божия Наталие, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.

Читайте также22 марта – какой сегодня праздник: День таксиста и праздник 40 святыхОткуда произошло имя Наташа и как правильно писать имя Наташа? Наталия считается более старинной формой имени. Современные нормы языка максимально всё сокращают. Тем не менее, и Наталия, и Наталья – абсолютно правильные формы имени, которые правилам орфографии никак не противоречат.

Плюс Наталия – это церковная форма имени. К примеру, если человеку надо подать в церковь записку о здравии (или, увы, об упокоении) – то просят о "рабе Божьей Наталии".

Происхождение у имени латинское и означает Наталья – благословенная, родная и рожденная в Рождество.

Часто друзья и родные нежно зовут девочек: Ната, Наташа, Наталя, Натали, Наталка, Таша, Натаха, Натуля, Туся, Натуся, Наля или Тата.

Наталья по натуре самолюбива. Главная хитрость идеального общения с Наташей – вовремя ее похвалить. Для нее комплименты и похвала – стимул и источник вдохновения. А вот критику – даже самую конструктивную – она переносит волнительно и болезненно.

Поэтому поздравления с Днем ангела Натальи – особенно своими словами, а не подготовленные – должны быть не просто красивые, но одновременно мудрым комплиментом в адрес именинницы. Подарите Наточке что-то вкусненькое, добавьте к презенту на День ангела Натальи красивые открытки и добрые пожелания – и она отблагодарит вас со всем своим гостеприимством и радушием.

День ангела Натальи – поздравления в прозе:

Натали, сегодня у тебя именины – и все внимание приковано к тебе. Я тебя от всей души поздравляю. Пусть этот день запомниться тебе надолго – как самый веселый в твой жизни. На этом вечере ты самая красивая, как и положено. Прими от меня этот прекрасный букет цветов, который так дополняет твой образ.

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День ангела Натальи – поздравления своими словами:

Наташа, лучше тебя, женщины на свете нет. Оставайся всегда такой же веселой, задорной, ведь именно в этом проявляется молодость души. Еще пожелаю тебе, отменного здоровья и материального благополучия. Пусть сегодняшние веселые именины запомнятся тебе надолго.

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День ангела Натальи – поздравления короткие смс:

С Днем ангела, Наталья! Пусть мечты станут реальностью. И еще желаю крепкого здоровья, ясного ума и удачи в достижении результата.

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Здравствуй, красотка :) С именинами тебя, желаю чтобы ангел твой всегда тебе помогал. Как на счет подарочка? :) Твой верный слуга.

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Поздравления с Днем ангела Наталье-коллеге:

Дорогая Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твои цели достигались семимильными шагами, чтобы всегда порхала душа и наслаждалась жизнью! Пусть каждый день приносит удовольствие и радость! Добра тебе, любви, здоровья, самовыражения и миллион возможностей!

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Поздравления с Днем ангела в прозе дочке Наташе:

Дорогая доченька! Пусть твоя жизнь всегда будет здоровой, веселой, счастливой, любимой. Я верю, что ты, моя Натулечка, всегда будешь радовать нас своей добротой. Хочу еще пожелать тебе, моя именинница, достичь в жизни высоких результатов и добиться своей цели. И помни, что я всегда с тобой рядом, потому что я очень тебя люблю. Мама.

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Поздравить с именинами, Наталья,

Тебя спешу скорей сегодня я.

Ты жизнерадостна, и цену себе знаешь,

И всем с тобой легко и очень просто.

Поддерживаешь, любишь и прощаешь.

Желаю счастья, творческого роста!

***

Мудрые и красивые поздравления с Днем ангела Натальи в стихах:

С днем именин тебя, моя Наташа,

Пускай беда тебя обходит стороной,

Пусть ангел принесет на крыльях счастье,

Пускай судьба удачей делится с тобой.

Желаю сил тебе, здоровья, оптимизма,

Пусть тебе светят лишь зеленые огни,

Еще желаю счастья в личной жизни,

Пусть ждут тебя прекраснейшие дни.

***

Пусть ангел спустится небесный,

Покажет он свой лик чудесный!

Пусть в именины принесет,

Сестре он радости и счастья,

Уйдут быстрее все ненастья,

И доброта в твой дом войдет!

***

Поздравления с Днем ангела Наталье христианские:

Ангел крыльями шуршит

За спиной Наташи.

К именинам он спешит

И крыльями машет.

Пожелает Нате он

Голос сердца слушать,

Святой Божеский закон

В жизни не нарушить.

Наслаждаться каждым днем,

Прожитым на свете.

Помнить, что другим даем,

То потом и встретим.