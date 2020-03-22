День Натальи 2020 – поздравления и чудесные картинки с Днем ангела

Когда День Натальи и какие поздравления с Днем ангела Наталье дарить лучше всего – выяснил Главред.
День Наталья 2020 отмечается несколько раз в течение года. Пышнее всего отмечается Натальин день 8 сентября – но и про остальные именины Натальи по церковному календарю забывать не стоит.
Когда День Натальи и какие поздравления с Днем ангела Наталье дарить лучше всего – выяснил Главред. Сразу скажем, что поздравление с Днем ангела Наталье нужно подбирать осторожно, с умом и деликатностью – чтобы оно превозносило именинницу.
- Когда День Натальи в 2020 году
- Молитва в День ангела Натальи
- Что означает имя Наташа
- Как отмечать День Натальи 22 марта и что подарить Наташе
- День ангела Натальи – поздравления самые красивые
- День Натальи – картинки и открытки анимированные
Когда День Натальи в 2020 году
День Натальи отмечается:
- 11 января – мученица Наталия Сундукова;
- 22 марта – преподобномученица, послушница Наталия Ульянова;
- 31 марта – преподобномученица Наталия Бакланова;
- 8 сентября – мученица Наталия Никомидийская;
- 14 сентября – мученица Наталия Козлова.
То есть День Натальи 22 марта установлен в честь преподобномученицы Наталии Ульяновой, послушницы. НКВД расстреляла ее за антисоветскую деятельность – и теперь церковь чтит ее память.
Молитва в День ангела Натальи
Краткая молитва святой Наталии на каждый день
Моли Бога о мне, святая угодница Божия Наталие, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.
Что означает имя Наташа
Читайте также22 марта – какой сегодня праздник: День таксиста и праздник 40 святыхОткуда произошло имя Наташа и как правильно писать имя Наташа? Наталия считается более старинной формой имени. Современные нормы языка максимально всё сокращают. Тем не менее, и Наталия, и Наталья – абсолютно правильные формы имени, которые правилам орфографии никак не противоречат.
Плюс Наталия – это церковная форма имени. К примеру, если человеку надо подать в церковь записку о здравии (или, увы, об упокоении) – то просят о "рабе Божьей Наталии".
Происхождение у имени латинское и означает Наталья – благословенная, родная и рожденная в Рождество.
Часто друзья и родные нежно зовут девочек: Ната, Наташа, Наталя, Натали, Наталка, Таша, Натаха, Натуля, Туся, Натуся, Наля или Тата.
Как отмечать День Натальи 22 марта и что подарить Наташе
Наталья по натуре самолюбива. Главная хитрость идеального общения с Наташей – вовремя ее похвалить. Для нее комплименты и похвала – стимул и источник вдохновения. А вот критику – даже самую конструктивную – она переносит волнительно и болезненно.
Поэтому поздравления с Днем ангела Натальи – особенно своими словами, а не подготовленные – должны быть не просто красивые, но одновременно мудрым комплиментом в адрес именинницы. Подарите Наточке что-то вкусненькое, добавьте к презенту на День ангела Натальи красивые открытки и добрые пожелания – и она отблагодарит вас со всем своим гостеприимством и радушием.
День ангела Натальи – поздравления самые красивые
День ангела Натальи – поздравления в прозе:
Натали, сегодня у тебя именины – и все внимание приковано к тебе. Я тебя от всей души поздравляю. Пусть этот день запомниться тебе надолго – как самый веселый в твой жизни. На этом вечере ты самая красивая, как и положено. Прими от меня этот прекрасный букет цветов, который так дополняет твой образ.
***
День ангела Натальи – поздравления своими словами:
Наташа, лучше тебя, женщины на свете нет. Оставайся всегда такой же веселой, задорной, ведь именно в этом проявляется молодость души. Еще пожелаю тебе, отменного здоровья и материального благополучия. Пусть сегодняшние веселые именины запомнятся тебе надолго.
***
День ангела Натальи – поздравления короткие смс:
С Днем ангела, Наталья! Пусть мечты станут реальностью. И еще желаю крепкого здоровья, ясного ума и удачи в достижении результата.
***
Здравствуй, красотка :) С именинами тебя, желаю чтобы ангел твой всегда тебе помогал. Как на счет подарочка? :) Твой верный слуга.
***
Поздравления с Днем ангела Наталье-коллеге:
Дорогая Наталья, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю, чтобы твои цели достигались семимильными шагами, чтобы всегда порхала душа и наслаждалась жизнью! Пусть каждый день приносит удовольствие и радость! Добра тебе, любви, здоровья, самовыражения и миллион возможностей!
***
Поздравления с Днем ангела в прозе дочке Наташе:
Дорогая доченька! Пусть твоя жизнь всегда будет здоровой, веселой, счастливой, любимой. Я верю, что ты, моя Натулечка, всегда будешь радовать нас своей добротой. Хочу еще пожелать тебе, моя именинница, достичь в жизни высоких результатов и добиться своей цели. И помни, что я всегда с тобой рядом, потому что я очень тебя люблю. Мама.
***
Поздравить с именинами, Наталья,
Тебя спешу скорей сегодня я.
Ты жизнерадостна, и цену себе знаешь,
И всем с тобой легко и очень просто.
Поддерживаешь, любишь и прощаешь.
Желаю счастья, творческого роста!
***
Мудрые и красивые поздравления с Днем ангела Натальи в стихах:
С днем именин тебя, моя Наташа,
Пускай беда тебя обходит стороной,
Пусть ангел принесет на крыльях счастье,
Пускай судьба удачей делится с тобой.
Желаю сил тебе, здоровья, оптимизма,
Пусть тебе светят лишь зеленые огни,
Еще желаю счастья в личной жизни,
Пусть ждут тебя прекраснейшие дни.
***
Пусть ангел спустится небесный,
Покажет он свой лик чудесный!
Пусть в именины принесет,
Сестре он радости и счастья,
Уйдут быстрее все ненастья,
И доброта в твой дом войдет!
***
Поздравления с Днем ангела Наталье христианские:
Ангел крыльями шуршит
За спиной Наташи.
К именинам он спешит
И крыльями машет.
Пожелает Нате он
Голос сердца слушать,
Святой Божеский закон
В жизни не нарушить.
Наслаждаться каждым днем,
Прожитым на свете.
Помнить, что другим даем,
То потом и встретим.