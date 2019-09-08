С Днем Натальи 2019 – открытки и поздравления с Днем ангела

Натальин день 2019 отмечается 8 сентября, в воскресенье. Это день памяти святой мученицы Наталии и мужа ее Адриана, что жили в начале IV века в Никомидии.

Поздравления с Днем ангела Натальи принимают в этот день не одни. Также в этот день празднуются именины Марии. Поздравления для нее читайте в наших материалах Как поздравить с именинами Марию на словах и в анимированных открытках и День Марии 2019: как феерично поздравить Маш с именинами в праздник Пресвятой Богородицы.

Самому Адриану император поручил судебное разбирательство над христианами, во время которого знатный вельможа был так поражен силой их духа и настолько проникся христианской верой – что сам принял христианство. И был в итоге замучен вместе с теми, кого должен был осудить.

Жена же его, Наталья, была христианкой тайной. И лишь после того, как Адриан принял истинную веру, и сама открыто объявила о своей вере. Ее император не подвергал пыткам, но, видя издевательства над мужем, она страдала духовно.

А когда после смерти Адриана император пожелал выдать вдову за своего верного подданного-язычника, Наталья попросила Господа не допустить этого брака. Во сне ей было видение, чтоб бежала она в Византию, дабы воссоединиться там с любимым супругом своим. И верно: приплыв в Византию, Наталья после трехдневных молитв отошла в лучший мир, где был уже и Адриан.

В день Натальи в старину во многих регионах начинают в это время косить овес.

Ранее Главред писал о том, откуда произошло имя Наташа и что означает. А если вас интересует, что подарить на День Натальи, то Главред также нашел рецепт на самый вкусный яблочный пирог, что будет отличным подарком. Тем более, что для него сейчас самый сезон.

Святая Наталья покровительствует семьям. Святой Наталии молятся о мире и благополучии в семье, а ладе между супругами.

О, святая угоднича Божия Наталия, подвигом добрым подвизався на земли, восприяла еси на небесех венец правды, его же уготовал еси Господь всем любящим Его; темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстоя Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диавольским, да из-бавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь.

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Краткая молитва святой Наталии на каждый день

Моли Бога о мне, святая угодница Божия Наталие, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.

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Тропарь и кондак мученикам Адриану и Наталии

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

***

Му́ченик возсия́ Боже́ственная па́мять/ и земны́я озари́ вся концы́ све́тло, с весе́лием зову́щих:// Ты еси́ му́чеников, Христе́, ра́дование.

Светлым именем Наталья

Называют только тех,

Кто судьбою предназначен,

Чтобы радовать нас всех!

Пусть улыбка ярче светит,

Позитив прет из щелей,

Всех счастливей на планете

Стань, пожалуйста, скорей!

***

Наталья, поздравляю тебя! Желаю огромного счастья и море удачи, добрых поступков и приятных сюрпризов, невероятных впечатлений и больших перспектив! Будь красива, любима, желанна, важна и нужна! Всего тебе самого хорошего!

***

3 смс - 175 символов:

Наталья — это яркий луч,

Дающий свет сквозь сонмы туч,

Она всегда добра, красива,

Незаменима, справедлива!

Недаром, переводится — "цветущая",

Во всем, всегда, конечно, лучшая!

***

Милая Натали, в День ангела желаю тебе жизненной силушки Земли, космической мудрости Меркурия, красоты и величия астры. Пусть талисман твой — пылкое сердце приносит тебе взаимные чувства, дарит страсть и нежность, наслаждение, гармонию и счастье.

***

3 смс - 192 символа:

Как Наталью не поздравить,

Ведь Наталья так мила!

Мы хотим ее прославить

За прекрасные дела.

За характер очень добрый,

За желанье помогать,

За настрой веселый, бодрый

Будем Натку прославлять!

***

Наталья, будь всегда неотразима,

Счастливых не считай дней и минут,

Почаще на руках тебя мужчины

Пусть носят, ценят пусть и берегут.

Наталочко люба, ти – щастя і втіха,

Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху,

Щоб радість і щастя тебе обіймали,

Щоб ангели Божі оберігали!

***

Дорога Наталю, у кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі і твоєму ангелові побільше сонячних днів, радості в житті й любові до ближніх.

***

Всю доброту, яка існує в світі,

Всю радість, що живе серед людей,

Найкращі, всі, що до вподоби, квіти

Дарую вам, імениннице, у цей прекрасний день!

Хай Матір Божа вас охороняє,

В душі панує світла доброта,

Ісус Христос здоров’я посилає

На многії і благії літа!

***

Тебе ми завжди кличемо – Тося!

Щоб у житті все хороше збулося!

І ті побажання, що дуже потрібні!

Бажають колеги, сусіди і рідні!

***

Вітаю з Днем ангела, Наталко! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч – і в хвилини радості, і в хвилини смутку, і в любові, і розлуці. Словом, щосекунди! Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме. Я ж допомагатиму йому виконувати цю почесну місію і теж буду поруч з тобою!

***

День святковий для Наталі настав,

а в неї, як завжди, так багато справ!

Пропоную нічого не планувати,

а в колі дружному почаювати!