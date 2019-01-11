День Натальи 2019: как поздравить Наташу с именинами на словах в красивых открытках

11 января Натальи празднуют свои первые в этом году именины.

О том, какие еще праздники отмечаются в этот день, его традициях и приметах, читайте в нашем материале День спасибо и другие праздники 11 января: что делать в этот день.

Когда празднует День ангела Наталья

Читайте такжеКогда и как отрабатываем за праздники: утвержден перенос рабочих днейИменин у Наташ не так уж и много: 11 января, 22 марта и 31 марта, 8 сентября, 14 сентября. При этом чаще всего отмечают День Натальи 8 сентября – в честь память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале IV века в Никомидии. В народе его называют днем Натальи-Овсяницы, так как во многих регионах в это время начинают косить овес.

Откуда произошло имя Наташа и что означает

Имя Наташа означает в переводе с латинского "родная". Еще один вариант перевода – "рожденная в Рождество, рождественская".

Наталья: характеристика имени

Характер у Наташ жизнерадостный, бурный. Девочка она добрая и прилежная. Вот только вспыльчивая и довольна упрямая: на критику может крепко обидеться.

Замуж, как правило, выходит рано. Семью строит дружную, окружая домочадцев любовью и заботой.

Имя Наталья идеально подойдет Овнам, Близнецам, Весам и Стрельцам.

Поздравления с Днем ангела Натальи в прозе

Наталья — значит "рождественская", так пусть твоя жизнь всегда будет светлым праздником, пусть в твоей голове постоянно рождаются прекрасные идеи, пусть в твоем сердце всегда живет вера в чудеса, пусть никогда от тебя не отвернется удача и всегда в твоих глазах горит пусть огонек счастья.

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Дорогая Наталья, прими мои поздравления и самые искренние пожелания любви и радости, достатка и удачи, счастья и везения. Наташа, желаю тебе персональной сказки в жизни с добрыми героями, яркими сюжетами, интересными приключениями и чудесными мгновениями.

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Натуся, в День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

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Милая и замечательная Наташа, поздравляю тебя с этим чудесным праздником твоей души. Желаю быть безумно счастливой, крепко любимой, несомненно успешной, невероятно красивой и самой очаровательной. Будь всегда великолепна и безупречна.

***

Дорогая сестренка Наташенька, именины – это праздник души и тепла, которые сохраняются в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед. Если ты не жалеешь себя, пожалей его!

Поздравления с Днем ангела Натальи в стихах

4 смс - 225 символов:

Наталья, тебя поздравляю

И радостных дней я желаю.

В делах тебе — лишь процветания,

А дома — всегда понимания.

В душе пускай будет светло,

Любовь пусть подарит тепло.

Не знай никогда ты проблем,

Цвети же на радость нам всем!

***

3 смс - 188 символов:

Мы тебя все поздравляем.

Будь, Наталья, ты всегда

И красивой, и веселой,

И деньгами не бедна.

Будь любимой и счастливой,

Никогда не унывай.

Деньги падают пусть с неба,

Ну а ты их собирай.

***

3 смс - 175 символов:

Наталья — это яркий луч,

Дающий свет сквозь сонмы туч,

Она всегда добра, красива,

Незаменима, справедлива!

Недаром, переводится — "цветущая",

Во всем, всегда, конечно, лучшая!

***

Милая Наталья, дорогая Ната,

Желаю чтоб на радость

Судьба была богата.

Желаю, чтоб с улыбки

Ты день свой начинала,

Назло беде смеялась

И не унывала.

Желаю, чтоб любовь

Рядом шла с тобой,

Обнимал за плечи

Человек родной.

Чтоб мечты исполнились,

Желания сбылись,

Чтоб была, Наташа,

Счастливой ты всю жизнь.