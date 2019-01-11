День Натальи 2019: как поздравить Наташу с именинами на словах в красивых открытках

Главред отобрал только лучшие поздравления с Днем ангела Наташ.
11 января Натальи празднуют свои первые в этом году именины.
О том, какие еще праздники отмечаются в этот день, его традициях и приметах, читайте в нашем материале День спасибо и другие праздники 11 января: что делать в этот день.
Когда празднует День ангела Наталья
Читайте такжеКогда и как отрабатываем за праздники: утвержден перенос рабочих днейИменин у Наташ не так уж и много: 11 января, 22 марта и 31 марта, 8 сентября, 14 сентября. При этом чаще всего отмечают День Натальи 8 сентября – в честь память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале IV века в Никомидии. В народе его называют днем Натальи-Овсяницы, так как во многих регионах в это время начинают косить овес.
Откуда произошло имя Наташа и что означает
Имя Наташа означает в переводе с латинского "родная". Еще один вариант перевода – "рожденная в Рождество, рождественская".
Наталья: характеристика имени
Характер у Наташ жизнерадостный, бурный. Девочка она добрая и прилежная. Вот только вспыльчивая и довольна упрямая: на критику может крепко обидеться.
Замуж, как правило, выходит рано. Семью строит дружную, окружая домочадцев любовью и заботой.
Имя Наталья идеально подойдет Овнам, Близнецам, Весам и Стрельцам.
Поздравления с Днем ангела Натальи в прозе
Наталья — значит "рождественская", так пусть твоя жизнь всегда будет светлым праздником, пусть в твоей голове постоянно рождаются прекрасные идеи, пусть в твоем сердце всегда живет вера в чудеса, пусть никогда от тебя не отвернется удача и всегда в твоих глазах горит пусть огонек счастья.
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Дорогая Наталья, прими мои поздравления и самые искренние пожелания любви и радости, достатка и удачи, счастья и везения. Наташа, желаю тебе персональной сказки в жизни с добрыми героями, яркими сюжетами, интересными приключениями и чудесными мгновениями.
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Натуся, в День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
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Милая и замечательная Наташа, поздравляю тебя с этим чудесным праздником твоей души. Желаю быть безумно счастливой, крепко любимой, несомненно успешной, невероятно красивой и самой очаровательной. Будь всегда великолепна и безупречна.
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Дорогая сестренка Наташенька, именины – это праздник души и тепла, которые сохраняются в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед. Если ты не жалеешь себя, пожалей его!
Поздравления с Днем ангела Натальи в стихах
4 смс - 225 символов:
Наталья, тебя поздравляю
И радостных дней я желаю.
В делах тебе — лишь процветания,
А дома — всегда понимания.
В душе пускай будет светло,
Любовь пусть подарит тепло.
Не знай никогда ты проблем,
Цвети же на радость нам всем!
***
3 смс - 188 символов:
Мы тебя все поздравляем.
Будь, Наталья, ты всегда
И красивой, и веселой,
И деньгами не бедна.
Будь любимой и счастливой,
Никогда не унывай.
Деньги падают пусть с неба,
Ну а ты их собирай.
***
3 смс - 175 символов:
Наталья — это яркий луч,
Дающий свет сквозь сонмы туч,
Она всегда добра, красива,
Незаменима, справедлива!
Недаром, переводится — "цветущая",
Во всем, всегда, конечно, лучшая!
***
Милая Наталья, дорогая Ната,
Желаю чтоб на радость
Судьба была богата.
Желаю, чтоб с улыбки
Ты день свой начинала,
Назло беде смеялась
И не унывала.
Желаю, чтоб любовь
Рядом шла с тобой,
Обнимал за плечи
Человек родной.
Чтоб мечты исполнились,
Желания сбылись,
Чтоб была, Наташа,
Счастливой ты всю жизнь.