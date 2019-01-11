День спасибо и другие праздники 11 января: что делать в этот день

11 января мир празднует Международный день Спасибо. Самое время поздравить всех, кто так или иначе повлиял на ваше жизнь.

Читайте такжеНовогодние праздники 2019: что еще осталось отпраздноватьОтметим, что официальной датой рождения слова "спасибо" считается 1586 год. Именно тогда это слово – в значении выражения благодарности – опубликовали во французском словаре-разговорнике.

При этом самым древним благодарственным словом является именно украинское слово "дякую": его корни зародились еще за несколько тысячелетий до нашей эры.

По словам эксперта по украинскому языку Александра Авраменко, есть слово "спасибо" и в украинском языке.

А 21 сентября нас ждет еще Всемирный день благодарности.

По церковному календарю 11 января отмечается память мучеников 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных. Те, кто родился 11 января, считаются невезучими. Чтобы справиться с напастями, им советуют носить что-нибудь с ониксом.

11 января: приметы

В народе этот день также называют Днем Иосифа Обручника. В этот день не принято выходить из дома – лучше заняться гаданиями, так как считается, что гадания на свадьбу в этот день – самые точные. Ранее Главред разобрался, как узнать имя суженого с помощью рождественских гаданий. Напомним, что гадать начинают с 5 января – и все Святки до самого Крещения.

По погоде 11 января судили о погоде на весну: если теплая, то и весна теплой будет. Низкие облака или сильный северный ветер в этот день сулили морозы, а снег крупными хлопьями, звездное небо и запотевшие стекла – приближающуюся оттепель.

11 января: именины

Сегодня День ангела отмечают Анна, Варвара, Наталья, Вениамин, Георгий, Евдокия, Иван, Марк, Марк и Фаддей.

Ранее Главред собрал самые душевные поздравления с именинами Анны. Также мы публиковали поздравления с Днем ангела Варвары на словах и в красивых открытках. И писали, как поздравить Георгия с именинами.