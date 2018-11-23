От чего защищает Георгий Победоносец и как поздравить Георгия с именинами в этот день

Великомученик Георгий Победоносец. Икона

Следом за Днем святого Михаила 21 ноября, который является покровителем Киева – православные 23 ноября отмечают День святого Георгия, который назначен покровителем Москвы.

Впрочем, помимо российской столицы (и всех российских города, названия которых начинаются на "Юрьев") покровительство Георгия распространяется также на Милан, Геную и Стамбул. И даже на целые страны – Великобританию, Германию, Португалию, Грецию, Каталонию и Арагон, Литву и Грузию.

Святой Георгий также считается покровителем пастухов, земледельцев и воинов.

Георгий Победоносец: житие кратко

Читайте такжеЦенная пропажа. Из Киево-Печерской лавры "спионерили" икону Георгия ПобедоносцаСвятой Георгий был христианином в Древнем Риме. Вырос он в Каппадокии, был военачальником на службе у императора Диоклетиана.

После того, как император начал суровые гонения против христиан, Георгий раздал все свое имущество беднякам, рабов своих распустил – а сам смело явился в Сенат, где открыто выступил против политики императора и в открытую заявил, что исповедует Христа. После чего Диоклетиан приказал жестоко пытать юношу. Святой Георгий принял мученическую смерть в 303 году.

За проявленные им при пытках мужество и духовную победу над язычниками Георгия и прозвали Победоносцем.

Георгий Победоносец и змей

Существует еще одно предание о происхождении звания Победоносца. Якобы Георгий именем Божьим покорил дракона (змея), который требовал себе человеческих жертв. По его молитве, чешуйчатая гадина вынуждена была склонить голову и позволить девушке, которую собирались принести ему в жертву, накинуть на себя ее пояс. Затем Георгий и девушка привели дракона в город, где будущий святой призвал узревших это чудо, уверовать во Христа.

Георгий Победоносец: от чего защищает

Георгию Победоносцу молятся:

о защите военнослужащих, особенно тех, кто находится в зоне боевых действий;

о победе в войне;

о защите от врагов;

об обретении внутреннего мира в душе для себя и своих близких;

при болезнях – особенно при женском бесплодии;

об исполнении заветных желаний.

На иконах Георгий Победоносец изображен как воитель, который верхом на коне убивает змея.

Георгий Победоносец: молитва

Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоем и пред иконою твоею святою поклоняющийся людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемаго от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Именины Георгия: поздравления

3 смс - 197 символов:

Ты, Георгий, скажем честно,

Настоящий идеал:

Умный, добрый, интересный.

В общем, выше всех похвал.

Пожелать хочу удачи,

Быть все время впереди.

Пусть сопутствует лишь счастье

На твоем судьбы пути.

***

4 смс - 211 символов:

Мои поздравления,

Георгий, прими,

Пусть в жизни всегда

Будет место любви,

Незримо она пусть

Стоит за плечами,

Смеется и плачет

Она вместе с нами.

С любовью иди

Ты по жизни вперед

К мечте пусть она

Тебя приведет.

***

Георгий, масса пожеланий

В день именин тебе с душой!

Добра желаю и дерзаний,

Мечты красивой и большой!

Пусть будет в жизни все прекрасно,

Идут успехи чередой.

И пусть навеки станет счастье

Твоей единственной судьбой!

***

Мой Жорик, для тебя приходит

Чудесный праздник именин.

Судьбы тебе презент готовит

И может, даже, не один.

Тебе же, милый, я желаю

Во всём успеха достигать.

Встречать рассветы, улыбаясь,

И лучшее от жизни брать.