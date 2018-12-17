Поздравления с Днем ангела Варвары на словах и в красивых открытках

17 декабря 2018, 07:13

Главред собрал идеи самых душевных поздравлений с Днем Варвары и именинами Вари.

  • День ангела Варвары – картинки Фото из открытых источников
  • День ангела Варвары – картинки Фото из открытых источников
  • День ангела Варвары – картинки Фото из открытых источников
  • День ангела Варвары – картинки Фото из открытых источников
  • День ангела Варвары – картинки Фото из открытых источников
  • День ангела Варвары – картинки Фото из открытых источников
  • День ангела Варвары – картинки Фото из открытых источников
  • День ангела Варвары – картинки Фото из открытых источников

17 декабря православные чтят память святой великомученицы Варвары. В этот день также отмечаются именины всех девочек по имени Варя.

Читайте такжеДень святого Николая-2018: что хотят в подарок дети и какой презент подойдет для девушки или женыИмя Варвара в переводе с греческого означает "иноземка", "варварка", "жестокая". При этом Вари – девочки скромные, нерешительные и трудолюбивые. При этом рассудительные и замкнуты. Шумных компаний не любят.

Человек она семейный. Мужа выбирает придирчиво, но хозяйка из нее хорошая.

Лучше всего подходит Стрельцам.

Главред собрал идеи самых душевных поздравлений с именинами Вари. 

Поздравления с Днем ангела девочке Варваре

День святой Варвары, чью глубокую христианскую веру не смогли сломить никакие испытания, отмечаем сегодня. Хочется пожелать Вам добра, спокойствия, мудрости, непреклонности в достижении своих заветных целей, мира, уверенности в своих силах. Поздравляю с праздником!

***

Поздравления, Варвара,

В именинный день тебе.

Пусть Святая помогает

Мудрой быть лишь по судьбе.

Пусть она тебя хранит

От обид и горя,

Дарит силы и любовь,

Отведет все хвори.

С гордостью всегда носи

Имя столь прекрасное.

Пусть искрятся только счастьем

Очи твои ясные.

***

3 смс - 190 символов:

В День заступницы Варвары

Я хочу Вам пожелать,

Чаще чтоб людей хороших

Приходилось Вам встречать.

Чтоб заступница святая

Вас от бед уберегла,

И в делах всех, непременно

Разобраться помогла.

***

3 смс - 198 символов:

Как у нашей, у Варвары, покровитель свой святой

И ее мы поздравляем с этой датой непростой.

И не праздник вроде это, день как день, и ночь как ночь...

Но, Варварушка святая, дочке счастья напророчь!

Красивые стихи про Варвару

Варвара – имя сказочное,

Теплое, исконное.

Мечты Варвары красочны,

Слова – всегда спокойные.

Желаю ей чудесного,

Волшебного, немалого,

Прекрасного и дерзкого!

Чего – решит сама она!

***

Варвара нежное дитя,

Варвара любит не шутя.

Не шутит Варя на работе,

А трудится в десятом поте.

Добра, приветлива, умна,

Варвара лучшая жена!

Желаем Варе долгой жизни,

Семье на благо и Отчизны!

Привітання з Днем ангела Варварі

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Варварі нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

***

Ти, Варвара, наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

Варвара! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти сама красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

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