Поздравления с Днем ангела Варвары на словах и в красивых открытках

Главред собрал идеи самых душевных поздравлений с Днем Варвары и именинами Вари.
17 декабря православные чтят память святой великомученицы Варвары. В этот день также отмечаются именины всех девочек по имени Варя.
Читайте такжеДень святого Николая-2018: что хотят в подарок дети и какой презент подойдет для девушки или женыИмя Варвара в переводе с греческого означает "иноземка", "варварка", "жестокая". При этом Вари – девочки скромные, нерешительные и трудолюбивые. При этом рассудительные и замкнуты. Шумных компаний не любят.
Человек она семейный. Мужа выбирает придирчиво, но хозяйка из нее хорошая.
Лучше всего подходит Стрельцам.
Главред собрал идеи самых душевных поздравлений с именинами Вари.
Поздравления с Днем ангела девочке Варваре
День святой Варвары, чью глубокую христианскую веру не смогли сломить никакие испытания, отмечаем сегодня. Хочется пожелать Вам добра, спокойствия, мудрости, непреклонности в достижении своих заветных целей, мира, уверенности в своих силах. Поздравляю с праздником!
***
Поздравления, Варвара,
В именинный день тебе.
Пусть Святая помогает
Мудрой быть лишь по судьбе.
Пусть она тебя хранит
От обид и горя,
Дарит силы и любовь,
Отведет все хвори.
С гордостью всегда носи
Имя столь прекрасное.
Пусть искрятся только счастьем
Очи твои ясные.
***
3 смс - 190 символов:
В День заступницы Варвары
Я хочу Вам пожелать,
Чаще чтоб людей хороших
Приходилось Вам встречать.
Чтоб заступница святая
Вас от бед уберегла,
И в делах всех, непременно
Разобраться помогла.
***
3 смс - 198 символов:
Как у нашей, у Варвары, покровитель свой святой
И ее мы поздравляем с этой датой непростой.
И не праздник вроде это, день как день, и ночь как ночь...
Но, Варварушка святая, дочке счастья напророчь!
Красивые стихи про Варвару
Варвара – имя сказочное,
Теплое, исконное.
Мечты Варвары красочны,
Слова – всегда спокойные.
Желаю ей чудесного,
Волшебного, немалого,
Прекрасного и дерзкого!
Чего – решит сама она!
***
Варвара нежное дитя,
Варвара любит не шутя.
Не шутит Варя на работе,
А трудится в десятом поте.
Добра, приветлива, умна,
Варвара лучшая жена!
Желаем Варе долгой жизни,
Семье на благо и Отчизны!
Привітання з Днем ангела Варварі
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Варварі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Ти, Варвара, наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
***
Варвара! З днем ангела вітаєм,
Всього найкращого бажаєм!
Ти сама красива й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!