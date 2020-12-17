День Варвары – красивые поздравления и открытки Варварам на день ангела

День святой Варвары - открытки и поздравления с Днем ангела Варвары

На день ангела Варвара поздравления принимает 17 декабря – в праздник святой великомученицы Варвары.

Варварин день открывает Никольский цикл рождественских праздников в Украине. Поэтому сегодня звучат не только поздравления с Днем ангела Варвары – но и христианские поздравления с Варварой для всех православных в честь того, что новогодние праздники 2021 в Украине уже начались.

О чем молятся святой великомученице Варваре, что можно и нельзя делать в день святой Варвары – читайте в нашем материале Триада рождественских праздников в декабре: что за праздник 17, 18 и 19 декабря.

Читайте такжеДень святой Анны в декабре: приметы, как удачно и правильно выйти замужВ День святой великомученицы Варвары поздравления в прозе своими словами, христианские стихи, короткие смс и красивые картины с Варварой – подобрал Главред на праздник 17 декабря.

День святої Варвари – привітання українською мовою

День святой Варвары – поздравления с днем ангела и пожелания на праздник: проза, стихи, смс

Поздравляю с Днём святой Варвары и пожелать хочу, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.

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С Днем святой Варвары всех мы поздравляем,

Великомученицу Варвару чтим и вспоминаем,

Ведь жизнь ее чиста, как снег,

С верой в Христа, с душой для всех!

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Декабрь богат на праздники – но в праздничной чехарде выделяется День святой Варвары, защитницы детей и матерей. В этот праздник я желаю вам здоровья, земных и духовных благ, а также, чтобы мечты всегда сбывались и во всех делах везло.

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Поздравляю я, Варвара,

С днем прекрасным именин.

И достичь желаю в жизни

Я тебе больших вершин.

Пусть святая помогает,

В жизни за руку ведет.

От проблем тебя укроет,

Помощь в жизни пусть дает.

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Поздравляю с Днём святой Варвары и от души желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.

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Пусть в вашей жизни будет свет,

Достойно жить вам много лет

И пусть вам помогает Бог,

Не покидает счастье ваш порог!

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В День святой Варвары примите искренние пожелания благополучия. Пусть ее имя, как символ мужества и веры, оберегает Вас, а красота нашего мира, так любимая ею, привносит эту красоту в душу, радует своей чистотой и яркими красками.

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В день Святой Варвары вам

Счастья пожелаю.

Пусть от бед земных и слез

Вас оберегает.

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Поздравляю с праздником! И в День святой Варвары хочу пожелать Вам добра, спокойствия, мудрости, непреклонности в достижении своих заветных целей, мира, уверенности в своих силах.

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Силы в жизни вам дает

Варвара Святая.

Пусть будет искренней молитва –

И душа простая.

Поздравления с Днем Варвары – картинки и открытки