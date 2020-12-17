День Варвары – красивые поздравления и открытки Варварам на день ангела

На День святой великомученицы Варвары поздравления в прозе своими словами, христианские стихи, короткие смс и красивые картины с Варварой – подобрал Главред.
На день ангела Варвара поздравления принимает 17 декабря – в праздник святой великомученицы Варвары.
Варварин день открывает Никольский цикл рождественских праздников в Украине. Поэтому сегодня звучат не только поздравления с Днем ангела Варвары – но и христианские поздравления с Варварой для всех православных в честь того, что новогодние праздники 2021 в Украине уже начались.
О чем молятся святой великомученице Варваре, что можно и нельзя делать в день святой Варвары – читайте в нашем материале Триада рождественских праздников в декабре: что за праздник 17, 18 и 19 декабря.
Читайте такжеДень святой Анны в декабре: приметы, как удачно и правильно выйти замужВ День святой великомученицы Варвары поздравления в прозе своими словами, христианские стихи, короткие смс и красивые картины с Варварой – подобрал Главред на праздник 17 декабря.
День святої Варвари – привітання українською мовою
День святой Варвары – поздравления с днем ангела и пожелания на праздник: проза, стихи, смс
Поздравляю с Днём святой Варвары и пожелать хочу, чтобы дух великомученицы всегда наставлял на верный путь и добрые поступки, чтобы жизнь дарила светлые моменты счастья и любви, чтобы сердце неизменно верило в чудеса и доброту этого мира.
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С Днем святой Варвары всех мы поздравляем,
Великомученицу Варвару чтим и вспоминаем,
Ведь жизнь ее чиста, как снег,
С верой в Христа, с душой для всех!
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Декабрь богат на праздники – но в праздничной чехарде выделяется День святой Варвары, защитницы детей и матерей. В этот праздник я желаю вам здоровья, земных и духовных благ, а также, чтобы мечты всегда сбывались и во всех делах везло.
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Поздравляю я, Варвара,
С днем прекрасным именин.
И достичь желаю в жизни
Я тебе больших вершин.
Пусть святая помогает,
В жизни за руку ведет.
От проблем тебя укроет,
Помощь в жизни пусть дает.
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Поздравляю с Днём святой Варвары и от души желаю крепкой веры и благих деяний, верных целей и светлой надежды, чистой любви и искреннего уважения, доброй помощи небес и истинного счастья жизни.
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Пусть в вашей жизни будет свет,
Достойно жить вам много лет
И пусть вам помогает Бог,
Не покидает счастье ваш порог!
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В День святой Варвары примите искренние пожелания благополучия. Пусть ее имя, как символ мужества и веры, оберегает Вас, а красота нашего мира, так любимая ею, привносит эту красоту в душу, радует своей чистотой и яркими красками.
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В день Святой Варвары вам
Счастья пожелаю.
Пусть от бед земных и слез
Вас оберегает.
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Поздравляю с праздником! И в День святой Варвары хочу пожелать Вам добра, спокойствия, мудрости, непреклонности в достижении своих заветных целей, мира, уверенности в своих силах.
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Силы в жизни вам дает
Варвара Святая.
Пусть будет искренней молитва –
И душа простая.