Как поздравить с именинами Марию на словах и в анимированных открытках

"Главред" собрал самые красивые и душевные поздравления с праздником.
2 октября отмечают свои именины все девочки с имением Мария.
У имени древнееврейское происхождение и означает оно "любимая, горькая, упрямая". Это имя очень встречается в христианстве (так звали и мать Христа, и раскаявшуюся грешницу Марию Магдалину) и весьма популярно у славянок.
Это девушки с твердым характером, которые умеют постоять за себя – и в то же время очень ласковые и добрые.
Такое имя отлично подойдет Тельцу, Скорпиону, Деве и Рыбе.
Именины Марии по церковному календарю
Маши отмечают свои именины:
- 8 января, 12 января, 31 января,
- 8 февраля, 19 февраля, 25 февраля,
- 2 марта, 20 марта,
- 2 апреля, 14 апреля, 17 апреля, 21 апреля, 25 апреля,
- 10 мая, 17 мая,
- 5 июня, 11 июня, 15 июня, 17 июня, 20 июня, 22 июня, 24 июня, 25 июня,
- 17 июля, 25 июля,
- 4 августа, 18 августа, 22 августа, 24 августа,
- 8 сентября, 21 сентября, 28 сентября,
- 2 октября, 11 октября, 21 октября,
- 11 ноября,
- 15 декабря.
День ангела Марии: поздравления
4 смс - 241 символ
Дорогая Машенька, от всей души тебя поздравляю. Хочу пожелать радостных сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, великолепного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и искреннего счастья.
***
3 смс - 189 символов:
Все цветочки полевые
Распустились для тебя!
"Нет прекраснее Марии" —
Говорят ветра в полях!
"Нет отзывчивей Марии" —
Так твердят твои друзья.
Пусть же радости простые
Будут в жизни у тебя!
***
4 смс - 206 символов:
Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.
***
Мария, День ангела твой
Сегодня мир отмечает.
Сестренка, сегодня с тобой
Как и прежде пусть Ангел летает.
И пусть бережет тебя нежно -
От горестей, бед и невзгод!
И даже то, что уже неизбежно -
Пусть он от тебя отведет!
***
Мария, искренне поздравляю! Желаю, чтобы твоя жизнь была головокружительно захватывающая и искристо яркая! Счастья тебе, настоящей любви, прекрасных друзей, поддержки родных. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение, прекрасное самочувствие и полная удовлетворенность в душе!
***
У нашей Маши именины!
Гостей составим список длинный,
Ее мы будем поздравлять,
И в праздник ей хотим желать
Везенья, счастья, красоты,
Чтоб исполнялись все мечты,
Чтобы любовь не подвела,
Добиться чтоб всего могла!