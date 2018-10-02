Как поздравить с именинами Марию на словах и в анимированных открытках

2 октября отмечают свои именины все девочки с имением Мария.

У имени древнееврейское происхождение и означает оно "любимая, горькая, упрямая". Это имя очень встречается в христианстве (так звали и мать Христа, и раскаявшуюся грешницу Марию Магдалину) и весьма популярно у славянок.

Это девушки с твердым характером, которые умеют постоять за себя – и в то же время очень ласковые и добрые.

Такое имя отлично подойдет Тельцу, Скорпиону, Деве и Рыбе.

Именины Марии по церковному календарю

Маши отмечают свои именины:

8 января, 12 января, 31 января,

8 февраля, 19 февраля, 25 февраля,

2 марта, 20 марта,

2 апреля, 14 апреля, 17 апреля, 21 апреля, 25 апреля,

10 мая, 17 мая,

5 июня, 11 июня, 15 июня, 17 июня, 20 июня, 22 июня, 24 июня, 25 июня,

17 июля, 25 июля,

4 августа, 18 августа, 22 августа, 24 августа,

8 сентября, 21 сентября, 28 сентября,

2 октября, 11 октября, 21 октября,

11 ноября,

15 декабря.

День ангела Марии: поздравления

4 смс - 241 символ

Дорогая Машенька, от всей души тебя поздравляю. Хочу пожелать радостных сюрпризов и приятных неожиданностей в жизни, великолепного настроения и отличного самочувствия, уверенности в себе и цветущей красоты, вечной любви и искреннего счастья.

***

3 смс - 189 символов:

Все цветочки полевые

Распустились для тебя!

"Нет прекраснее Марии" —

Говорят ветра в полях!

"Нет отзывчивей Марии" —

Так твердят твои друзья.

Пусть же радости простые

Будут в жизни у тебя!

***

4 смс - 206 символов:

Дорогая Машенька, пусть жизнь твоя полна будет чудесных и ярких мгновений, пусть судьба твоя подарит тебе счастье и любовь. Поздравляю тебя и искренне желаю беречь самое дорогое и добиваться самого важного.

***

Мария, День ангела твой

Сегодня мир отмечает.

Сестренка, сегодня с тобой

Как и прежде пусть Ангел летает.

И пусть бережет тебя нежно -

От горестей, бед и невзгод!

И даже то, что уже неизбежно -

Пусть он от тебя отведет!

***

Мария, искренне поздравляю! Желаю, чтобы твоя жизнь была головокружительно захватывающая и искристо яркая! Счастья тебе, настоящей любви, прекрасных друзей, поддержки родных. Пусть у тебя всегда будет хорошее настроение, прекрасное самочувствие и полная удовлетворенность в душе!

***

У нашей Маши именины!

Гостей составим список длинный,

Ее мы будем поздравлять,

И в праздник ей хотим желать

Везенья, счастья, красоты,

Чтоб исполнялись все мечты,

Чтобы любовь не подвела,

Добиться чтоб всего могла!