День Марии 8 января – что нельзя делать и как поздравлять

День Марии 2020 – поздравления на именины Марии в Собор Пресвятой Богородицы

Поздравления с Днем ангела Мария впервые в 2020 году принимает 8 января – в праздник Собор Пресвятой Богородицы.

Правда, сам День ангела Марии по церковному календарю установлен в этот день в честь преподобной новомученицы Марии Лактионовой, причисленной к лику святых в 2001 году.

А в Собор Пресвятой Богородицы вспоминают не только тезок Богоматери – но и всех, кто близок был Иисусу Христу и его Матери. В этот день молятся о святом Иосифе и сына его Иакове, царе Давиде, который положил начало роду Спаситель, а также обо всех помощниках и радетелях Святого семейства.

Читайте такжеУспение Пресвятой Богородицы: о чем просят и когда праздникДень Марии 8 января – праздник семейный, когда женщины бездетные просят Пресвятую Деву Марию о радости материнства, а мамы – о здоровье своих детей. Молодых мам, у которых недавно родился малыш, потчевали в этот день пирогами.

Беременные дамы занимаются приготовлением к рождению малыша. В старину в День Марии принято было сговариваться с повитухами о предстоящих родах – в ответ те угощали клиенток кашей. Отсюда народное название праздника – Бабьи каши.

Заниматься тяжелым грязным трудом не принято не только в праздник Собор Пресвятой Богородицы, но и до самого Крещения Господня 19 января: это время молитв, благотворительности и заботы о своей душе. Милостыня, поданная в праздник, сторицей вернется, верили наши предки.

Также считалось, что взять в руки веревку или что-то подобное в этот праздник – к беде для всей семьи.

Следующие именины Марии в январе 12-го и 31-го числа.

Читайте такжеДень Марии: как феерично поздравить Маш с именинами в праздник Пресвятой Богородицы

День ангела Марии – поздравления

Поздравления с Днем ангела Марии в прозе:

Поздравляю, Мария. Пусть будет долгим и счастливым твой путь по жизни, пусть рядом всегда будут дорогие сердцу люди и верные друзья. Желаю тебе, Машенька, здоровья, благополучия, ангельской красоты и искренней щедрости души.

***

Поздравления с Днем ангела Марии – стихи:

Любимая Мария, с именинами

Спешу поздравить я скорее Вас!

Вы всех на свете будете счастливее,

Ведь видно свет любви из Ваших глаз!

И пусть скорей невзгоды позабудутся!

Им больше не встречаться на пути!

Пусть в жизни все хорошее лишь сбудется,

Еще счастливее, чтоб были Вы в любви!

***

Поздравления с Днем ангела Марии своими словами:

Не каждый достоин носить имя Мария, а только человек исключительный. Я желаю, что бы это имя приносило тебе всегда удачу, везение и улыбки. Поздравляю тебя и хочу сказать, что всего самого лучшего ты достойна. С праздником!

***

Поздравления с Днем ангела Марии короткие:

Мария, счастья личного,

Настроя гармоничного,

Характера душевного

И взгляда вдохновенного!

***

Мы тебе желаем, Маша,

Только преданных друзей.

Будь прекрасной и счастливой.

И меняться ты не смей!

День ангела Марии – открытки