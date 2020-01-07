День Марии 8 января – что нельзя делать и как поздравлять

День ангела Марии отмечается в великий церковный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.
Поздравления с Днем ангела Мария впервые в 2020 году принимает 8 января – в праздник Собор Пресвятой Богородицы.
Правда, сам День ангела Марии по церковному календарю установлен в этот день в честь преподобной новомученицы Марии Лактионовой, причисленной к лику святых в 2001 году.
А в Собор Пресвятой Богородицы вспоминают не только тезок Богоматери – но и всех, кто близок был Иисусу Христу и его Матери. В этот день молятся о святом Иосифе и сына его Иакове, царе Давиде, который положил начало роду Спаситель, а также обо всех помощниках и радетелях Святого семейства.
Читайте такжеУспение Пресвятой Богородицы: о чем просят и когда праздникДень Марии 8 января – праздник семейный, когда женщины бездетные просят Пресвятую Деву Марию о радости материнства, а мамы – о здоровье своих детей. Молодых мам, у которых недавно родился малыш, потчевали в этот день пирогами.
Беременные дамы занимаются приготовлением к рождению малыша. В старину в День Марии принято было сговариваться с повитухами о предстоящих родах – в ответ те угощали клиенток кашей. Отсюда народное название праздника – Бабьи каши.
Заниматься тяжелым грязным трудом не принято не только в праздник Собор Пресвятой Богородицы, но и до самого Крещения Господня 19 января: это время молитв, благотворительности и заботы о своей душе. Милостыня, поданная в праздник, сторицей вернется, верили наши предки.
Также считалось, что взять в руки веревку или что-то подобное в этот праздник – к беде для всей семьи.
Следующие именины Марии в январе 12-го и 31-го числа.
Читайте такжеДень Марии: как феерично поздравить Маш с именинами в праздник Пресвятой Богородицы
День ангела Марии – поздравления
Поздравления с Днем ангела Марии в прозе:
Поздравляю, Мария. Пусть будет долгим и счастливым твой путь по жизни, пусть рядом всегда будут дорогие сердцу люди и верные друзья. Желаю тебе, Машенька, здоровья, благополучия, ангельской красоты и искренней щедрости души.
***
Поздравления с Днем ангела Марии – стихи:
Любимая Мария, с именинами
Спешу поздравить я скорее Вас!
Вы всех на свете будете счастливее,
Ведь видно свет любви из Ваших глаз!
И пусть скорей невзгоды позабудутся!
Им больше не встречаться на пути!
Пусть в жизни все хорошее лишь сбудется,
Еще счастливее, чтоб были Вы в любви!
***
Поздравления с Днем ангела Марии своими словами:
Не каждый достоин носить имя Мария, а только человек исключительный. Я желаю, что бы это имя приносило тебе всегда удачу, везение и улыбки. Поздравляю тебя и хочу сказать, что всего самого лучшего ты достойна. С праздником!
***
Поздравления с Днем ангела Марии короткие:
Мария, счастья личного,
Настроя гармоничного,
Характера душевного
И взгляда вдохновенного!
***
Мы тебе желаем, Маша,
Только преданных друзей.
Будь прекрасной и счастливой.
И меняться ты не смей!