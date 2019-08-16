Яблочный спас 2019: что приготовить и на какие приметы обратить внимание

16 августа 2019, 06:01

Главред нашел рецепт на самый вкусный яблочный пирог и узнал, какие на Яблочный спас есть приметы.

Яблочный спас – приметы и что пекут на Яблочный спас
Яблочный спас – приметы и что пекут на Яблочный спас / 1zoom.ru

Яблочный спас – праздник 19 августа, который знаменует собой приход пусть не календарной, но уже осени.

"В Яблочный спас – ушло лето от нас", – говорили наши предки. Они подметили, что ночи с этого праздника уже становятся холоднее. Купаться в водоемах тоже нельзя. Остается лишь готовиться к зиме и гадать, какой она будет.

Яблочный спас: приметы

По приметам Яблочного спаса судили о погоде на осень и зиму. Так, если день выдавался сухим и жарким – то и осень ждали без дождей и с теплом, а если дождик накрапывал – то и осень, говорили, будет мокрой.

Другие приметы на Яблочный спас:

  • пожелтели листья на деревьях – к холодам;
  • сильный ветер 19 августа – к суровой зиме;
  • на деревьях много скворцов – январь будет холодным.

По погоде 19 августа предсказывали и погоду на Покрова, которые отмечаются 14 октября.

Что пекут на Яблочный спас и как загадывать желание

На Яблочный Спас пекут яблочные пироги и запекают сами яблоки, а также готовят блины с яблоками, пироги с ягодами и грибные. Причем все пироги – из постного теста, ведь идет Успенский пост 2019, меню которого в этот день разрешается разнообразить еще и рыбными блюдами. Подробнее о питании по дням в Успенский пост и меню на каждый день недели читайте в нашем материале Что нельзя делать в Успенский пост – от питания до прощения и свадьбы.

Также готовят из яблок компот и варенье.

Во время приготовления блюд с яблоками можно загадывать самое заветное желание. Только нужно не забыть при готовке приговаривать: "Что загадано, то надумано. Что надумано, то сбудется. Что сбудется, то не минуется".

Самый вкусный яблочный пирог: старый добрый рецепт

Вам понадобится:

  • яблоки – 6-8 крупных, лучше твердых сортов;
  • лимонный сок – 2 ст. л.;
  • сливочное масло – 225 г;
  • сахар – 280 г (один стакан и еще чуть больше трети стакана);
  • яйца – 4 шт. покрупнее;
  • мука пшеничная – 350 г (2 и еще 2/3 стакана);
  • разрыхлитель – 2 ч. л.;
  • корица – 1 ч. л.;
  • ванильный сахар – пакетик (по желанию).

Как готовить:

Самый простой рецепт яблочного пирога следующий.

Почистить и нарезать мелкими дольками яблоки. Сбрызнуть их лимонным соком, чтобы не темнели.

Размягченное сливочное масло с сахаром взбить миксером до пышности (около минуты на малой скорости). Для более пышного и нежного теста взять вместо сахара сахарную пудру. В полученную смесь добавить яйца, взбивая каждый раз до однородности.

В 3-4 захода просеять туда же муку с разрыхлителем, каждый раз перемешивая. Консистенция теста должна быть не слишком крутой, но и не жидкой, а немного гуще, чем на оладьи.

Выложить в круглую форму, застеленную промасленным пергаментом, бортики смазать растительным маслом. Сначала выложить одну половину теста – затем равномерно поверху яблоки – притрусить корицей – выложить оставшееся тесто, разравнивая его ложкой.

Выпекать при 180-200 градусов примерно 50-60 минут. Для румяной корочки можно минут за пять-десять до готовности смазать поверхность пирога взбитым желтком.

И еще несколько рецептов яблочного пирога и шарлотки:

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