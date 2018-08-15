Когда и как праздновать Яблочный спас-2018

Яблочный спас – традиции и приметы. / 1zoom.ru

Отпраздновав Медовый спас, или Маковей-2018, православные уже потихоньку начинают готовиться к следующему Спасу – Яблочному.

Когда Яблочный спас в этом году

Яблочный спас–2018 отмечается в день праздника Преображения Господня. Дата у праздника неизменна из года в год – 19 августа, в этом году это воскресенье.

Яблочный спас: как праздновать

На Яблочный спас-2018 святят не только яблоки, как можно заключить из названия, но и другие круглые фрукты и даже овощи: виноград, груши, помидоры и т.п., а также морковь. Кроме того, некоторые святят мед и пучок колосьев пшеницы и ржи – прославляя тем самым разнообразное богатство природы.

Читайте такжеСвященник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работатьСчиталось, что до освящения на Яблочный спас яблоки есть было нельзя. Особенно это касалось родителей, у которых умерли дети: есть поверье, что если отец с матерью не ели яблок до Спаса, то их ребенок отведает яблок в Раю; а если же не сдерживались – то яблочек малышу не достанется.

Зато после освящения яблоками угощались не только сами, но еще и одаривали нуждающихся и детей. В народе верили: чем больше яблок раздашь – тем благосклоннее будет к тебе судьба целый год. Считалось, что такие яблоки приносят не только здоровье, но еще и достаток.

Также к обеду начинали собирать урожай. По народной традиции, урожай, оставшийся после Яблочного спаса, пользы здоровью уже не принесет.

Что пекут на Яблочный спас

Читайте такжеУспенский пост-2018: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбыПо традиции на Яблочный Спас пекут яблоки, пироги и блины с яблоками. Причем последние – из постного теста, так как в это время продолжается Успенский пост-2018. Также из яблок готовят компот и варенье.

Во время готовки обязательно приговаривали: «Что загадано, то надумано. Что надумано, то сбудется. Что сбудется, то не минуется».

Яблочный спас: приметы

По народным приметам, с Яблочного спаса наступает осень, а ночи после 19 августа становятся на порядок холоднее.

В этот день было принято выходить посмотреть на закат, провожая солнце словами: "В Яблочный спас – ушло лето от нас".

По погоде в этот день судили о погоде на осень: если, к примеру, сухо и жарко – то и осень выдастся без дождей и теплой, а если шел дождик – то осень будет мокрой.

Другие приметы на Яблочный спас: