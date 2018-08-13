«Маковейчики», что несут в церковь и как поздравляют: все, что нужно знать о празднике Маковея-2018

Как отмечать Медовый спас-Маковей. / hochu.ua

Уже завтра, 14 августа, отмечается праздник Маковея. Мы собрали в одной новости все, что может пригодится при подготовке и самом праздновании Макового, или как его еще называют – Медового, спаса 2018 года.

Когда первый Спас?

Как мы уже отмечали, Маковей празднуется 14 августа (причем эта дата не меняется из года в год). При этом в этот же день отмечается начало Успенского поста-2018, а церковное название праздника – происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.

Медовый спас: что это за праздник?

Читайте такжеУспенский пост-2018: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбыКак рассказал во время чата на «Главреде» ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко, Церковь не знает ни Яблочного, ни Орехового спаса.

Праздник происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня зародился в IX веке, а широкое распространение получил в XII-XIII веках. В те времена на конец лета часто припадали различные эпидемии. А крестные ходы через иконы, фимиам, осенение напрестольным крестом всех сторон света, окропление водой, горение свечей освящают все стихии природы – и воздух, и землю, и воду, и огонь.

Медовый спас: что нужно делать

В этот день непременно стоит сходить в церковь, если не для освящения воды и меда, то хотя бы просто поставить свечку и помолиться.

В старину в это время начинали собирать мед, а также считали этот день началом сбора нового урожая. Хотя с тех пор климат сильно изменился, так что многие пчеловоды уже собрали первый мед. Подробнее о традициях праздника читайте в нашем материале Когда и как праздновать Медовый спас в 2018 году.

О запретах в этот день читайте в нашем материале Медовый спас-2018: чего нельзя делать, что несут в церковь и что приготовить.

Медовый спас: что несут в церковь

На Медовый спас святят:

мед или медовые соты;

воду;

мак;

цветы и травы.

Есть еще одна традиция на Маковый спас – освящать в церкви букет-оберег (те самые травы). Такие букеты называют «маковейчики». Из каких же трав собирают букет на Маковея? Подробнее читайте в нашем материале Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм.

Медовый спас: что приготовить

Традиционно в этот день готовят выпечку с освященным медом и маком.

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Медовый спас: поздравления

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Поздравляю с Медовым спасом и от души желаю медовых улыбок, медового счастья, медовой любви и жизни сладкой, как мед.

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Будьте все в прекрасном настроении,

Праздник замечательный ждет нас.

Всем несет в подарок угощение

Самый сладкий спас — медовый спас!

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3 смс - 136 символов:

Поздравляю с Медовым спасом и от души желаю медовых пряников в жизни без кнута и счастья сладкого, как настоящий вкусный и полезный мед.

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2 смс - 118 символов:

Пусть будет слаще меда жизнь,

А Спас Медовый будет светлым,

Пусть праздник славно удивит

Здоровьем, радостью, успехом.

Еще больше поздравлений с Медовым спасом и Маковеем – в наших последующих материалах.