«Маковейчики», что несут в церковь и как поздравляют: все, что нужно знать о празднике Маковея-2018

Мы собрали в одной новости все, что может пригодится при подготовке и самом праздновании первого спаса.
Уже завтра, 14 августа, отмечается праздник Маковея. Мы собрали в одной новости все, что может пригодится при подготовке и самом праздновании Макового, или как его еще называют – Медового, спаса 2018 года.
Когда первый Спас?
Как мы уже отмечали, Маковей празднуется 14 августа (причем эта дата не меняется из года в год). При этом в этот же день отмечается начало Успенского поста-2018, а церковное название праздника – происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.
Медовый спас: что это за праздник?
Читайте такжеУспенский пост-2018: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбыКак рассказал во время чата на «Главреде» ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко, Церковь не знает ни Яблочного, ни Орехового спаса.
Праздник происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня зародился в IX веке, а широкое распространение получил в XII-XIII веках. В те времена на конец лета часто припадали различные эпидемии. А крестные ходы через иконы, фимиам, осенение напрестольным крестом всех сторон света, окропление водой, горение свечей освящают все стихии природы – и воздух, и землю, и воду, и огонь.
Медовый спас: что нужно делать
В этот день непременно стоит сходить в церковь, если не для освящения воды и меда, то хотя бы просто поставить свечку и помолиться.
В старину в это время начинали собирать мед, а также считали этот день началом сбора нового урожая. Хотя с тех пор климат сильно изменился, так что многие пчеловоды уже собрали первый мед. Подробнее о традициях праздника читайте в нашем материале Когда и как праздновать Медовый спас в 2018 году.
О запретах в этот день читайте в нашем материале Медовый спас-2018: чего нельзя делать, что несут в церковь и что приготовить.
Медовый спас: что несут в церковь
На Медовый спас святят:
- мед или медовые соты;
- воду;
- мак;
- цветы и травы.
Есть еще одна традиция на Маковый спас – освящать в церкви букет-оберег (те самые травы). Такие букеты называют «маковейчики». Из каких же трав собирают букет на Маковея? Подробнее читайте в нашем материале Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм.
Медовый спас: что приготовить
Традиционно в этот день готовят выпечку с освященным медом и маком.
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Медовый спас: поздравления
2 смс - 117 символов:
Поздравляю с Медовым спасом и от души желаю медовых улыбок, медового счастья, медовой любви и жизни сладкой, как мед.
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2 смс - 133 символа:
Будьте все в прекрасном настроении,
Праздник замечательный ждет нас.
Всем несет в подарок угощение
Самый сладкий спас — медовый спас!
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3 смс - 136 символов:
Поздравляю с Медовым спасом и от души желаю медовых пряников в жизни без кнута и счастья сладкого, как настоящий вкусный и полезный мед.
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2 смс - 118 символов:
Пусть будет слаще меда жизнь,
А Спас Медовый будет светлым,
Пусть праздник славно удивит
Здоровьем, радостью, успехом.
Еще больше поздравлений с Медовым спасом и Маковеем – в наших последующих материалах.