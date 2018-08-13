Медовый спас-2018: чего нельзя делать, что несут в церковь и что приготовить

Церковь 14 августа отмечает происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.
Уже завтра, 14 августа, православные отмечают сразу важных религиозных события: в этот день начинается Успенский пост-2018, празднуется происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня, а народ отмечает первый Спас.
Когда первый Спас?
Дата у праздника неизменна из года в год – это 14 августа.
Медовый спас: что это за праздник?
Как рассказал во время чата на «Главреде» ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко, Церковь не знает ни Яблочного, ни Орехового спаса.
Читайте такжеКогда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать«Для церковных людей Спас — это Христос Спаситель. Но народная традиция, особенно у нас в Украине, знает три Спаса, то есть три праздника, где вспоминается Христос и которые идут один за другим (1-й Спас — Воспоминание о Кресте 14 августа, 2-й Спас — Преображение Господне 19 августа, 3-й Спас — воспоминание о Нерукотворном Образе Христа 29 августа)», – перечислил он.
То есть Церковь 14 августа отмечает происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня: в этот день в храмах устраивают крестные ходы. «Происхождение» — это не совсем точный перевод греческого слова, означающего торжественный крестный ход. Отсюда и название праздника. А слово «изнесение» в название добавлено для пущего понимания, в чем чего торжество установлено.
Сам Крест стал религиозным символом в христианстве после того, как Иисус Христос освятил его Своими страданиями. С тех пор ему и приписывают необыкновенную чудодейственную силу.
Праздник происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня зародился в IX веке, а широкое распространение получил в XII-XIII веках. В те времена на конец лета часто припадали различные эпидемии. А крестные ходы через иконы, фимиам, осенение напрестольным крестом всех сторон света, окропление водой, горение свечей освящают все стихии природы – и воздух, и землю, и воду, и огонь.
То есть во время празднования происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня люди просят Бога, чтобы Тот ограждал верующих силою Креста Своего от всех врагов – как видимых, так и невидимых.
Также в этот день происходит малое освящение воды – до или после литургии. А люди, по традиции, несут на освящение в церковь еще и мед. Отсюда и народные названия праздника – Спас на воде и Медовый спас.
Кроме того, 14 августа по новому стилю (1 августа – по старому) отмечается день памяти семи мучеников Маккавеев – в честь семи братьев, принявших мученическую смерть во имя веры во II веке до Pождества Xристова. Так что Медовый спас иногда еще называют и Маковым, хотя к растению «мак» братья из Иерусалима не имеют никакого отношения.
Медовый спас: что нужно делать
В этот день непременно стоит сходить в церковь, если не для освящения воды и меда, то хотя бы просто поставить свечку и помолиться.
В старину в это время начинали собирать мед, а также считали этот день началом сбора нового урожая. Хотя с тех пор климат сильно изменился, так что многие пчеловоды уже собрали первый мед. Подробнее о традициях праздника читайте в нашем материале Когда и как праздновать Медовый спас в 2018 году.
Медовый спас: что несут в церковь
На Медовый спас святят:
- мед или медовые соты – символизируют будущий достаток;
- воду – считается, что после этого она приобретает целебные свойства;
- мак – символизирует плодородие;
- цветы и травы – ими впоследствии лечили больную скотину.
Есть еще одна традиция на Маковый спас – освящать в церкви букет-оберег (те самые травы). Такие букеты называют «маковейчики». Из каких же трав собирают букет на Маковея? Подробнее читайте в нашем материале Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм.
Медовый спас: что нельзя делать
В этот день, как и в большинство других религиозных праздников, возбраняется:
- работать, в том числе и по дому (шить, стирать, убирать) – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать;
- громко разговаривать и шумно веселиться;
- ссориться и ругаться;
- желать кому-либо зла – все дурное, что желается другому человеку, вернется к тому, что нажелал;
- так как начинается Успенский пост, то вступают в силу запреты в еде – подробнее читайте в нашем материале Успенский пост-2018: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбы.
Медовый спас: что приготовить
Традиционной едой в этот день является выпечка с освященным медом и маком.
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