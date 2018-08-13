Медовый спас-2018: чего нельзя делать, что несут в церковь и что приготовить

Медовый спас – что можно и нельзя делать / 1zoom.ru

Уже завтра, 14 августа, православные отмечают сразу важных религиозных события: в этот день начинается Успенский пост-2018, празднуется происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня, а народ отмечает первый Спас.

Когда первый Спас?

Дата у праздника неизменна из года в год – это 14 августа.

Медовый спас: что это за праздник?

Как рассказал во время чата на «Главреде» ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости, православный священник, общественный деятель, философ, богослов, блогер, протоиерей Георгий Коваленко, Церковь не знает ни Яблочного, ни Орехового спаса.

Читайте такжеКогда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать«Для церковных людей Спас — это Христос Спаситель. Но народная традиция, особенно у нас в Украине, знает три Спаса, то есть три праздника, где вспоминается Христос и которые идут один за другим (1-й Спас — Воспоминание о Кресте 14 августа, 2-й Спас — Преображение Господне 19 августа, 3-й Спас — воспоминание о Нерукотворном Образе Христа 29 августа)», – перечислил он.

То есть Церковь 14 августа отмечает происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня: в этот день в храмах устраивают крестные ходы. «Происхождение» — это не совсем точный перевод греческого слова, означающего торжественный крестный ход. Отсюда и название праздника. А слово «изнесение» в название добавлено для пущего понимания, в чем чего торжество установлено.

Сам Крест стал религиозным символом в христианстве после того, как Иисус Христос освятил его Своими страданиями. С тех пор ему и приписывают необыкновенную чудодейственную силу.

Праздник происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня зародился в IX веке, а широкое распространение получил в XII-XIII веках. В те времена на конец лета часто припадали различные эпидемии. А крестные ходы через иконы, фимиам, осенение напрестольным крестом всех сторон света, окропление водой, горение свечей освящают все стихии природы – и воздух, и землю, и воду, и огонь.

То есть во время празднования происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня люди просят Бога, чтобы Тот ограждал верующих силою Креста Своего от всех врагов – как видимых, так и невидимых.

Также в этот день происходит малое освящение воды – до или после литургии. А люди, по традиции, несут на освящение в церковь еще и мед. Отсюда и народные названия праздника – Спас на воде и Медовый спас.

Кроме того, 14 августа по новому стилю (1 августа – по старому) отмечается день памяти семи мучеников Маккавеев – в честь семи братьев, принявших мученическую смерть во имя веры во II веке до Pождества Xристова. Так что Медовый спас иногда еще называют и Маковым, хотя к растению «мак» братья из Иерусалима не имеют никакого отношения.

Медовый спас: что нужно делать

В этот день непременно стоит сходить в церковь, если не для освящения воды и меда, то хотя бы просто поставить свечку и помолиться.

В старину в это время начинали собирать мед, а также считали этот день началом сбора нового урожая. Хотя с тех пор климат сильно изменился, так что многие пчеловоды уже собрали первый мед. Подробнее о традициях праздника читайте в нашем материале Когда и как праздновать Медовый спас в 2018 году.

Медовый спас: что несут в церковь

На Медовый спас святят:

мед или медовые соты – символизируют будущий достаток;

воду – считается, что после этого она приобретает целебные свойства;

мак – символизирует плодородие;

цветы и травы – ими впоследствии лечили больную скотину.

Есть еще одна традиция на Маковый спас – освящать в церкви букет-оберег (те самые травы). Такие букеты называют «маковейчики». Из каких же трав собирают букет на Маковея? Подробнее читайте в нашем материале Медовый спас-2018 – что по традиции несут на освящение в храм.

Медовый спас: что нельзя делать

В этот день, как и в большинство других религиозных праздников, возбраняется:

работать, в том числе и по дому (шить, стирать, убирать) – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать;

громко разговаривать и шумно веселиться;

ссориться и ругаться;

желать кому-либо зла – все дурное, что желается другому человеку, вернется к тому, что нажелал;

так как начинается Успенский пост, то вступают в силу запреты в еде – подробнее читайте в нашем материале Успенский пост-2018: что нельзя делать в эти дни – от питания до свадьбы.

Медовый спас: что приготовить

Традиционной едой в этот день является выпечка с освященным медом и маком.

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