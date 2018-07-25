Крестный ход-2018 в Киеве: где и как пройдет

В 2018 православные украинцы празднуют юбилейную 1030-ю годовщину крещения Киевской Руси.

В Киеве пройдут молебны в честь этого события и крестные ходы.

Крещение Руси: дата

Точно известен год этого события – 988 год. А вот точной даты нет, только предположительная – 14 августа. Но это неточно, поэтому и праздник отмечают 28 июля – в день смерти Владимира Великого.

Когда крестный ход-2018

Крестный ход традиционно проходит накануне годовщины крещения Руси – 27 июля.

В частности, 27 июля в 13:00 состоится молебен с участием предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия на Владимирской горке. В 13:30 верующие крестным ходом пройдут отсюда к Киево-Печерской лавре, где состоится всенощная перед Успенским Собором.

28 июля в 9:00 в лавре намечено торжественное богослужение. При этом верующие смогут исповедаться и причаститься.

Крестный ход: значение и правила

Каждый участник крестного хода, принимая в нем участие, выражает готовность следовать по стопам Христовым. Сам крестный ход наполнен глубоким смыслом и символизмом:

торжественный колокольный звон сигнализирует о торжестве Креста Христова,

верующие, идущие за святынями – это сонм верных.

Считается, что крестный ход духовно возглавляют сами святые, чьи иконы несут впереди.

При этом крестные ходы через иконы, фимиам, осенение напрестольным крестом всех сторон света, окропление водой, горение свечей освящают все стихии природы – и воздух, и землю, и воду, и огонь.

О том, как как православные Украины отметят 1030-летие Крещения Руси, рассказал митрополит Антоний Паканич:

Что касается правил, то – так как крестный ход проводится во славу не человеческую, но Божию – во время него не благословляются и не поощряются

политическая агитация и реклама,

запрещаются национальная рознь, исключительность и нетерпимость.

Крестный ход всегда движется пешком.

27 июля – крестный ход в Киеве: где и как перекроют дороги

Уже сегодня, 24 июля, закроют на час – с 12:00 до 13:00 – движение вокруг Михайловского монастыря – от Андреевской церкви через Михайловскую площадь к Костельной улице для въезда и выезда.

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Полный список перекрытых улиц к крестному ходу в Киеве-2018 выглядит так:

24 июля с 12:00 до 13:00:

улица Десятинная (от ул. Владимирской до пл. Михайловской),

Андреевский спуск (от дома № 23 до улицы Владимирской),

улица Трехсвятительская (от площади Михайловской до улицы Костельной),

площадь Михайловская.

27 июля с 11:00 до 16:30:

улица Крещатик (от улицы Михайловской до Европейской площади),

улица Трехсвятительская (от площади Михайловской до Европейской),

Парковая дорога (от аллеи Героев Крут до улицы Михаила Грушевского),

Владимирский спуск (от Почтовой площади до Европейской),

улица Михаила Грушевского (от улицы Шелковичной до Европейской площади).

28 июля с 12:00 до 13:30: