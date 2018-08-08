Что и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептов

Что приготовить из грибов в Успенский пост.

Уже со следующе недели начинается строгий Успенский пост-2018. Верующим возбраняются мясо, молоко и яйца. Чтобы подготовить тело к празднику Успение Пресвятой Богородицы-2018 – придется налегать на крупы, овощи и грибы.

"Главред" решил напомнить вам несколько прекрасных рецептов блюд из грибов.

Шампиньоны с ореховым соусом

Понадобится:

шампиньоны – 400 г;

грецкие орехи – 100 г;

чеснок – 3 зубчика;

зеленый лук -3 шт.;

оливковое масло;

соль;

черный перец.

Как готовить это блюдо – наглядно покажет представительница Джейми Оливера в Украине Дария Дорошкевич:

Открытые пирожки с картошкой

Понадобится:

Для теста:

мука – 1 ст.;

сметана – 3-4 ст. л.;

соль.

Для начинки:

картофель – 3-4 шт.;

грибы – 200-250 г;

лук – 2 шт.;

масло;

зелень;

сушеный чеснок;

соль;

перец.

Рецептом этого блюда с грибами в духовке на каждый день, но при этом ну очень вкусного поделилась Валентина Хамайко.

Грибы с овощами в мультиварке

Понадобится:

грибы – 350-400 г;

картофель – 2-3 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

помидор – 1-2 шт.;

кабачок – 1 шт.;

баклажан – 1 шт.;

перец болгарский – 0,5 шт.;

чеснок – 2-3 зубчика;

зелень – 70-80 г;

вода – 0,5 стакана;

масло растительное, соль, специи – по вкусу.

Как готовить – смотрите в видео:

Первые блюда с грибами

Понадобится:

грибы (шампиньоны) – 300 г;

картофель – 500 г;

морковь – 1 шт.;

луковица – 1 шт.;

растительное масло – 3ст.л.;

вода – 2-2,5 л;

сливки (10-33%) – 150-200 мл;

соль – ½ ч. л.;

лавровый лист – 1 шт.;

перец – по вкусу.

Как готовить – смотрите в видео: