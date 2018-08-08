Что и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептов

"Главред" решил напомнить несколько прекрасных рецептов блюд из грибов.
Уже со следующе недели начинается строгий Успенский пост-2018. Верующим возбраняются мясо, молоко и яйца. Чтобы подготовить тело к празднику Успение Пресвятой Богородицы-2018 – придется налегать на крупы, овощи и грибы.
"Главред" решил напомнить вам несколько прекрасных рецептов блюд из грибов.
Шампиньоны с ореховым соусом
Понадобится:
- шампиньоны – 400 г;
- грецкие орехи – 100 г;
- чеснок – 3 зубчика;
- зеленый лук -3 шт.;
- оливковое масло;
- соль;
- черный перец.
Как готовить это блюдо – наглядно покажет представительница Джейми Оливера в Украине Дария Дорошкевич:
Открытые пирожки с картошкой
Понадобится:
Для теста:
- мука – 1 ст.;
- сметана – 3-4 ст. л.;
- соль.
Для начинки:
- картофель – 3-4 шт.;
- грибы – 200-250 г;
- лук – 2 шт.;
- масло;
- зелень;
- сушеный чеснок;
- соль;
- перец.
Рецептом этого блюда с грибами в духовке на каждый день, но при этом ну очень вкусного поделилась Валентина Хамайко.
Грибы с овощами в мультиварке
Понадобится:
- грибы – 350-400 г;
- картофель – 2-3 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- помидор – 1-2 шт.;
- кабачок – 1 шт.;
- баклажан – 1 шт.;
- перец болгарский – 0,5 шт.;
- чеснок – 2-3 зубчика;
- зелень – 70-80 г;
- вода – 0,5 стакана;
- масло растительное, соль, специи – по вкусу.
Как готовить – смотрите в видео:
Первые блюда с грибами
Понадобится:
- грибы (шампиньоны) – 300 г;
- картофель – 500 г;
- морковь – 1 шт.;
- луковица – 1 шт.;
- растительное масло – 3ст.л.;
- вода – 2-2,5 л;
- сливки (10-33%) – 150-200 мл;
- соль – ½ ч. л.;
- лавровый лист – 1 шт.;
- перец – по вкусу.
Как готовить – смотрите в видео: