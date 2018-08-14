Поздравления с Медовым спасом-2018 на словах и в анимированных открытках

14 августа 2018, 06:34

«Главред» собрал идеи, как поздравить с праздником Маковея друзей и родных.

  • Медовый спас - поздравления Фото из открытых источников
  • Медовый спас - поздравления Фото из открытых источников
  • Медовый спас - поздравления Фото из открытых источников
  • Медовый спас - поздравления Фото из открытых источников
  • Медовый спас - поздравления Фото из открытых источников
  • Медовый спас - поздравления Фото из открытых источников
  • Медовый спас - поздравления Фото из открытых источников

14 августа в первый день Успенского поста-2018, а также в праздник происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня народ отмечает первый Спас.

Медовый спас: поздравления в стихах

Маки собирали люди в старину,

Медом угощали, пригласив к столу.

И благодарили Господа за все,

И сияло солнцем каждое лицо!

Пусть же в спас медовый Бог благословит,

На земле прекрасной ваши дни продлит,

Защитит от скверны, душу обелит,

К высшему потянет, как большой магнит.

И наполнит сердце радостью земной,

И печаль развеет нежною рукой,

Поведет по жизни, и научить жить,

Господу молиться, ближнему служить!

***

Мы встречаем сладкий праздник,

Мед испробует пусть каждый.

Наступил Медовый спас,

Пусть порадует он нас!

Всем желаем жизни сладкой,

Улыбаться не украдкой,

А лучиться светом, счастьем,

Избежать вам всех ненастий.

Угощайтесь медом пчел —

Пусть любовь придет к вам в дом!

***

Наступает Спас медовый,

Значит лето на исходе,

Скоро осень и по новой

Убирать все в огороде.

Ты отведай меда ложкой,

Улыбнись погоде ясной,

Теплых дней уже немножко,

Так не трать их понапрасну.

В этот праздник самый сладкий

Повторять отнюдь не лень:

Пусть все в жизни будет гладко.

И не только в этот день.

***

Поздравляю с Медовым (Первым) спасом!

Желаю сладостей с большим запасом.

Пусть тебе живется сладко-сладко.

С добром, с улыбкой по дорожке гладкой.

Пусть счастьем дом твой богатеет вечно,

Время тянется в блаженстве бесконечно.

Друзей надежных и добра тебе желаю.

От души, еще разочек поздравляю!

Медовый спас: поздравления в прозе

Вот и пришел день Медового спаса! Поздравляю и желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть душа не знает ничего плохого. И пусть сегодня Медовый спас сделает счастливым тебя и твою семью!

***

Дорогой друг, поздравляю тебя с Медовым спасом! Желаю, чтобы дом твой был полон, как соты в ульях, чтобы помыслы были чисты, как вода в роднике, чтобы счастья в доме было, как зерен в маковой головке, а все дурное обходило стороной и забыло к тебе дорогу. Да пребудет с тобой Господь.

***

Пускай ваша жизнь будет сладка, как цветочный мед. И пускай будет полна достатка и благополучия, как пчелиные соты. Помолитесь, покреститесь, умойтесь святой водицей и встречайте светлый праздник медового спаса. Пускай сегодня в воздухе кружится дурманящий аромат меда и маковых пирогов, а в сердцах ваших пускай будет святость, всепрощение и любовь.

***

Поздравляю со святейшим праздником медовым спасом! Желаю тебе жизнь такую сладкую как тот мед, который ты пьешь в этот день. Да будь ты спасенным в этот день и благодари Бога своего за те дары что на столе твоем!

Медовый спас: поздравления в смс

3 смс - 135 символов:

С Медовым Спасом. Желаю медового счастья для души, медовой любви для сердца, медового вкуса для каждого дня благодатной и мирной жизни.

***

2 смс - 91 символ:

Первый Спас, Медовый Спас,

Радует сегодня нас,

Угостись скорей медком

И живи до ста годков!

***

2 смс - 97 символов:

С Медовым Спасом. Здравия, мира, отрады и счастья. И пусть сладким, словно мед, будет каждый миг.

***

2 смс - 89 символов:

Поздравляем с Маковеем,

Открывайте шире двери,

Спас медовый у ворот,

Он удачу всем несет.

***

3 смс - 158 символов:

С Медовым Спасом. Желаю вкушать каждый день счастливой жизни, словно вкусный, настоящий мед, желаю неутомимо верить в лучшее и смотреть на этот мир с любовью.

***

2 смс - 102 символа:

Поздравляем с Маковеем,

Пусть он счастье Вам навеет,

Пусть удачу принесет,

Чтоб везло Вам круглый год!

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