Поздравления с Медовым спасом-2018 на словах и в анимированных открытках

«Главред» собрал идеи, как поздравить с праздником Маковея друзей и родных.
14 августа в первый день Успенского поста-2018, а также в праздник происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня народ отмечает первый Спас.
Медовый спас: поздравления в стихах
Маки собирали люди в старину,
Медом угощали, пригласив к столу.
И благодарили Господа за все,
И сияло солнцем каждое лицо!
Пусть же в спас медовый Бог благословит,
На земле прекрасной ваши дни продлит,
Защитит от скверны, душу обелит,
К высшему потянет, как большой магнит.
И наполнит сердце радостью земной,
И печаль развеет нежною рукой,
Поведет по жизни, и научить жить,
Господу молиться, ближнему служить!
***
Мы встречаем сладкий праздник,
Мед испробует пусть каждый.
Наступил Медовый спас,
Пусть порадует он нас!
Всем желаем жизни сладкой,
Улыбаться не украдкой,
А лучиться светом, счастьем,
Избежать вам всех ненастий.
Угощайтесь медом пчел —
Пусть любовь придет к вам в дом!
***
Наступает Спас медовый,
Значит лето на исходе,
Скоро осень и по новой
Убирать все в огороде.
Ты отведай меда ложкой,
Улыбнись погоде ясной,
Теплых дней уже немножко,
Так не трать их понапрасну.
В этот праздник самый сладкий
Повторять отнюдь не лень:
Пусть все в жизни будет гладко.
И не только в этот день.
***
Поздравляю с Медовым (Первым) спасом!
Желаю сладостей с большим запасом.
Пусть тебе живется сладко-сладко.
С добром, с улыбкой по дорожке гладкой.
Пусть счастьем дом твой богатеет вечно,
Время тянется в блаженстве бесконечно.
Друзей надежных и добра тебе желаю.
От души, еще разочек поздравляю!
Медовый спас: поздравления в прозе
Вот и пришел день Медового спаса! Поздравляю и желаю, чтобы жизнь была сладка, словно мед, и не было в ней ни одной ложки дегтя. Пусть сердце согревает любовь, пусть душа не знает ничего плохого. И пусть сегодня Медовый спас сделает счастливым тебя и твою семью!
***
Дорогой друг, поздравляю тебя с Медовым спасом! Желаю, чтобы дом твой был полон, как соты в ульях, чтобы помыслы были чисты, как вода в роднике, чтобы счастья в доме было, как зерен в маковой головке, а все дурное обходило стороной и забыло к тебе дорогу. Да пребудет с тобой Господь.
***
Пускай ваша жизнь будет сладка, как цветочный мед. И пускай будет полна достатка и благополучия, как пчелиные соты. Помолитесь, покреститесь, умойтесь святой водицей и встречайте светлый праздник медового спаса. Пускай сегодня в воздухе кружится дурманящий аромат меда и маковых пирогов, а в сердцах ваших пускай будет святость, всепрощение и любовь.
***
Поздравляю со святейшим праздником медовым спасом! Желаю тебе жизнь такую сладкую как тот мед, который ты пьешь в этот день. Да будь ты спасенным в этот день и благодари Бога своего за те дары что на столе твоем!
Медовый спас: поздравления в смс
3 смс - 135 символов:
С Медовым Спасом. Желаю медового счастья для души, медовой любви для сердца, медового вкуса для каждого дня благодатной и мирной жизни.
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2 смс - 91 символ:
Первый Спас, Медовый Спас,
Радует сегодня нас,
Угостись скорей медком
И живи до ста годков!
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2 смс - 97 символов:
С Медовым Спасом. Здравия, мира, отрады и счастья. И пусть сладким, словно мед, будет каждый миг.
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2 смс - 89 символов:
Поздравляем с Маковеем,
Открывайте шире двери,
Спас медовый у ворот,
Он удачу всем несет.
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3 смс - 158 символов:
С Медовым Спасом. Желаю вкушать каждый день счастливой жизни, словно вкусный, настоящий мед, желаю неутомимо верить в лучшее и смотреть на этот мир с любовью.
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2 смс - 102 символа:
Поздравляем с Маковеем,
Пусть он счастье Вам навеет,
Пусть удачу принесет,
Чтоб везло Вам круглый год!