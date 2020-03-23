23 марта – какой сегодня праздник: День метеоролога и День Галины

Поздравления с Днем метеоролога и с Днем Галины звучат 23 марта. Приметы и традиции дня связаны с водой.
23 марта 2020 – сегодня праздник кураторов погоды.
Во Всемирный метеорологический день Россия отмечает День работников гидрометеорологической службы. Украина этот праздник отгуляет 19 ноября.
Сегодня же Украина празднует Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства.
По народному календарю, 23 марта – Василиса — вешней воды указательница.
23 марта – праздник церковный
23 марта православные почитают память Коринфских мучеников и мучениц, а особенно – мученицу Василису.
В православии святая Василиса – покровительница талых вод. Ей молятся, чтобы воды, которые разливаются весной, не затопили дом.
Началась четвертая неделя Великого поста 2020.
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23 марта – приметы
Есть такие приметы 23 марта на погоду:
- синие облака по небу бегут – к теплой дождливой погоде;
- журавли и скворцы уже прилетели – к теплой весне;
- туман – к очень дождливому лету;
- круги вокруг луны – к дождю;
- пасмурно утром, а вечером погода ясная – к заморозкам.
23 марта – что нельзя делать, а что нужно
День стоит провести спокойно, в гармонии с природой.
По народным поверьям, 23 марта нельзя:
- принимать поспешные решения;
- ссориться и скандалить;
- переедать.
23 марта – именины
Главная именинница дня – Галина. Как поздравить Галину с Днем ангела – читайте в наших материалах День ангела Галины 2020 – поздравления и картинки с именинами Галины и З Днем ангела Галини 2020 – привітання і картинки пречудово-кольорові.
День ангела справляют Анастасия, Василиса и Ника, Виктор, Георгий, Денис и Дмитрий, Иван, Леонид, Марк и Михаил, Павел и Федор.
23 марта – кто родился
23 марта родились такие знаменитости:
- 1430 — королева-консорт Англии при Генрихе VI Маргарита Анжуйская.
- 1962 — британский пловец, 5-кратный олимпийский чемпион Стив Редгрейв.
- 1965 — украинский актер, сценарист, режиссер Тарас Денисенко (Тарас Шевченко. Завещание, Возвращение Мухтара 6 и др.).
- 1968 — английский музыкант, лидер группы Blur, соучредитель Gorillaz Дэймон Алберни.
- 1970 — украинский музыкант, композитор, звукорежиссер Богдан Либа (стоял у истоков групп Скрябин и Форте).