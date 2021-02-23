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Поздравления на День Галины 2021 – открытки фееричные и нежные тексты

23 февраля 2021, 06:12

Поздравления с днем ангела Галины своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс и красивые открытки для Гали – подобрал Главред.

День ангела Галины - картинки и поздравления для Гали
День ангела Галины - картинки и яркие поздравления для Гали / 1zoom.ru

Поздравления с днем ангела Галина первый раз в 2021 году принимает 23 февраля. Это единственный день памяти святой Галины. Именины Галины по церковному календарю будут еще 23 марта и 29 апреля – но уже в честь мученицы Галины Коринфской.

Имя Галина означает спокойствие и тишина, оно олицетворяет штиль. Но по характеру Гали – те еще проказницы и довольно страстные натуры. Поэтому именинницы наверняка оценят поздравления с днем ангела Галина прикольные и с юмором. Впрочем, и трогательные стихи для Гали на именины отлично подойдут. Тут многое зависит от личностных отношений с виновницей торжества.

Что подарить Галине на день ангела? Отлично подойдут изделия с гранатом (это ее камень-оберег) или что-то из сосны (это ее тотемное дерево). Цветок имени Галина – душистый горошек. И, разумеется, добрые слова всегда будут оценены по достоинству.

Самые лучшие, красивые и душевные поздравления с днем ангела Галины своими словами в прозе, прикольные стихи, короткие смс и красивые открытки для Гали – подобрал Главред на праздник 23 февраля.

Поздравления с днем ангела Галины в прозе, стихи и смс

Галинка, я поздравляю тебя от всей души и хочу пожелать, чтобы ты почаще улыбалась, никогда не грустила, всегда верила в себя и свои силы, постоянно стремилась к исполнению своих мечтаний, окружала себя только любящими и дорогими сердцу людьми, никогда не оставалась в тени счастья и успеха.

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***

Твоё имя означает "спокойствие и безмятежность",

В тебе сочетаются любовь и нежность,

Сегодня ангел коснулся тебя крылом,

И праздник именин вошёл в твой дом.

***

С праздником, Галюня! Желаю тебе всегда быть в хорошей форме – моральной и физической: быть в тонусе, лучиться энергией, вдохновением, всегда быть готовой на подвиги или просто к ударному труду! С именинами!

***

Пусть жизнь твоя, как роза расцветает,

Пускай беда мимо пролетает,

В счастье и здравии, Галина, живи,

Желаю тебе доброй и счастливой судьбы.

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***

С днем ангела, нежная, светлая Галочка! Желаю тебе настоящего волшебства по жизни, которое не закончится с наступлением полуночи и не превратит чудо обратно в серые будни, а каждый день искристыми лучами будет целовать тебе лицо и согревать сердце радужным счастьем, укрепляя надежду и окрыляя на самосовершенствование!

***

Галина, Галя, Галочка,

Большой тебе привет!

Покоя, наслаждения

И долгих-долгих лет.

***

Уважаемая Галина, желаю Вам крепкого, стального здоровья, чтоб ничего не могло сломить Вас! Пусть всегда рядом будут важные Вашему сердцу люди, окружают теплом и заботой. Пусть в судьбе все ладится именно так, как Вы того задумали и все мечты в миг осуществляются!

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***

В чистый, светлый праздник именин,

Вас, Галина, поздравляю я!

И желаю Вам достичь вершин,

О которых мечтали всегда!

***

Галчонок, в день ангела я очень хочу пожелать тебе счастья. Пусть вся твоя жизнь будет пестрить радостными моментами, разочарование никогда не ворвется в твой дом, а в душе всегда цветут любовь и доброта.

***

С днем ангела, Галина! Пускай твое здоровье с каждым прожитым годом всё крепнет, позволяя с легкостью реализовывать задуманное и приближаться к мечте.

С днем ангела, Галина – картинки и открытки для Гали

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