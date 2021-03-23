Поздравления для Галины с Днем ангела – открытки и пожелания

Поздравления на День ангела Галины - открытки с Днем ангела Галины

23 марта – праздник именин у трудолюбивых и принципиальных Галин. Это женщины простого, но твердого характера, поэтому и поздравления с Днем ангела Галина любит простые и душевные – своими словами в прозе. Впрочем, и прикольные стихи для Галины подойдут – если без подколок и от близких людей.

День ангела Галины 23 марта по церковному календарю установлен в честь мученицы Галины Коринфской. Праведная Галина из Коринфа была одной тех, кто вдохновился религиозным подвигом старца Кодрата и принял мученическую смерть за веру во Христа.

Святой Галине молятся о даровании мужества и стойкости духа, о помощи в преодолении своих духовных немощей.

Поздравления с Днем ангела Галины в прозе своими словами, душевные стихи для Галины, короткие смс или просто красивые картинки для Гали подобрал Главред на праздник 23 марта.

Поздравления с Днем ангела Галины в прозе, стихи и смс

Прекрасную как лицом, так и душой, умную и великодушную, рассудительную и дружелюбную Галину поздравляю с Днем ангела! Галя, пусть твоя жизнь складывается так ладно, как в сказке, пусть всегда рядом будут родные, а в доме будет достаток, тепло и уют!

***

С именинами Галину

Поздравляют все мужчины —

Пусть глаза её сияют!

Пусть душа её поёт!

Будь любимой! Будь счастливой,

Самой милой и красивой!

Пусть тебя все обожают!

Благо пусть судьба даёт!

***

У тебя сегодня день ангела, Галя. И хочется пожелать чего-то особенного, чего-то теплого и приятного. Желаю на пути своем жизненном ни встречаться ни с горестью, ни с печалью, ни с разочарованием. Встречай только добрых людей в жизни.

***

Галя, наконец-то дождалась!

Ангел прилетел к тебе на крыльях.

И хоть он устал и шея в мыле -

Все-таки принес любовь и страсть!

В этот час его с улыбкой встреть,

Приготовь чайку и что покрепче,

Чтобы был с тобою он и впредь,

А не лишь в день Ангела сердечный!

***

С именинами, Галочка! Бери от жизни все радости, яркие краски и светлые дни. И когда собьешься с пути своего, подними голову, взгляни на небо и попроси помощи у Господа. И знай, что ты хороший человек, и всегда найдутся люди, которые помогут тебе в любой ситуации. С днем ангела тебя!

***

С праздником, Галина!

Будь прекрасной и любимой,

Оставайся ты такой

Доброй, милой и простой!

***

Поздравляю тебя, Галина, с днем ангела! Пусть все твои мечты одна за другой воплотятся в жизнь. Семья всегда радует. Все тяжелые ситуации пусть превращаются в бесценный опыт. А воспоминания в памяти хранятся лишь приятные.

***

Галя, с праздником тебя

Поздравляют все друзья!

И в День ангела желаем,

Чтоб здорова ты была,

Чтоб любовь свою нашла,

Чтобы счастливо вы жили

И друзей не позабыли!

***

Уважаемая Галина, желаю Вам крепкого, стального здоровья, чтобы ничего не могло сломить Вас! Пусть всегда рядом будут важные Вашему сердцу люди, окружают теплом и заботой. Пусть в судьбе все ладится именно так, как Вы это задумали, и все мечты вмиг осуществляются!

***

Милая Галина, поздравляю тебя! Желаю гармонии и обаяния, романтики и нежности, радости и счастья, красоты и успеха. Пусть этот день подарит много теплых слов, добрых улыбок, веселых мгновений, пусть всегда с тобой будет удача, достаток, уверенность и любовь!

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