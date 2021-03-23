Поздравления для Галины с Днем ангела – открытки и пожелания

Поздравления с Днем ангела Галина 23 марта можно дарить в прозе своими словами, душевные стихи для Галины, короткие смс или просто красивые картинки для Гали.
23 марта – праздник именин у трудолюбивых и принципиальных Галин. Это женщины простого, но твердого характера, поэтому и поздравления с Днем ангела Галина любит простые и душевные – своими словами в прозе. Впрочем, и прикольные стихи для Галины подойдут – если без подколок и от близких людей.
День ангела Галины 23 марта по церковному календарю установлен в честь мученицы Галины Коринфской. Праведная Галина из Коринфа была одной тех, кто вдохновился религиозным подвигом старца Кодрата и принял мученическую смерть за веру во Христа.
Святой Галине молятся о даровании мужества и стойкости духа, о помощи в преодолении своих духовных немощей.
Поздравления с Днем ангела Галины в прозе своими словами, душевные стихи для Галины, короткие смс или просто красивые картинки для Гали подобрал Главред на праздник 23 марта.
Поздравления с Днем ангела Галины в прозе, стихи и смс
Прекрасную как лицом, так и душой, умную и великодушную, рассудительную и дружелюбную Галину поздравляю с Днем ангела! Галя, пусть твоя жизнь складывается так ладно, как в сказке, пусть всегда рядом будут родные, а в доме будет достаток, тепло и уют!
***
С именинами Галину
Поздравляют все мужчины —
Пусть глаза её сияют!
Пусть душа её поёт!
Будь любимой! Будь счастливой,
Самой милой и красивой!
Пусть тебя все обожают!
Благо пусть судьба даёт!
***
У тебя сегодня день ангела, Галя. И хочется пожелать чего-то особенного, чего-то теплого и приятного. Желаю на пути своем жизненном ни встречаться ни с горестью, ни с печалью, ни с разочарованием. Встречай только добрых людей в жизни.
***
Галя, наконец-то дождалась!
Ангел прилетел к тебе на крыльях.
И хоть он устал и шея в мыле -
Все-таки принес любовь и страсть!
В этот час его с улыбкой встреть,
Приготовь чайку и что покрепче,
Чтобы был с тобою он и впредь,
А не лишь в день Ангела сердечный!
***
С именинами, Галочка! Бери от жизни все радости, яркие краски и светлые дни. И когда собьешься с пути своего, подними голову, взгляни на небо и попроси помощи у Господа. И знай, что ты хороший человек, и всегда найдутся люди, которые помогут тебе в любой ситуации. С днем ангела тебя!
***
С праздником, Галина!
Будь прекрасной и любимой,
Оставайся ты такой
Доброй, милой и простой!
***
Поздравляю тебя, Галина, с днем ангела! Пусть все твои мечты одна за другой воплотятся в жизнь. Семья всегда радует. Все тяжелые ситуации пусть превращаются в бесценный опыт. А воспоминания в памяти хранятся лишь приятные.
***
Галя, с праздником тебя
Поздравляют все друзья!
И в День ангела желаем,
Чтоб здорова ты была,
Чтоб любовь свою нашла,
Чтобы счастливо вы жили
И друзей не позабыли!
***
Уважаемая Галина, желаю Вам крепкого, стального здоровья, чтобы ничего не могло сломить Вас! Пусть всегда рядом будут важные Вашему сердцу люди, окружают теплом и заботой. Пусть в судьбе все ладится именно так, как Вы это задумали, и все мечты вмиг осуществляются!
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Милая Галина, поздравляю тебя! Желаю гармонии и обаяния, романтики и нежности, радости и счастья, красоты и успеха. Пусть этот день подарит много теплых слов, добрых улыбок, веселых мгновений, пусть всегда с тобой будет удача, достаток, уверенность и любовь!