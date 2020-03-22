УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Поздравления

З Днем ангела Галини 2020 – привітання і картинки пречудово-кольорові

22 марта 2020, 10:00

Ніжні та тендітні привітання з Днем ангела Галини на її іменини підготував Главред – і побажання своїми словами, й красиві листівки, й прикольні картинки.

З Днем ангела Галини 2020 – чудові привітання та картинки на іменини Галини
З Днем ангела Галини 2020 – чудові привітання та картинки на іменини Галини / 1zoom.ru

День ангела Галини відзначається 23 березня – на честь Галини Коринфської. Будуть ще одні іменини Галини – 29 квітня, й на цьому приводи привітати іменинницю скінчаються.

Для красунь та ярких жінок, ім’я яких означає тиха та безтурботна – найбільш підійдуть вітання з Днем ангела Галини мудрі та зворушливі.

Відтак Главред підготував ніжні та тендітні привітання з Днем ангела Галини на її іменини у березні – і побажання своїми словами, й красиві листівки, й прикольні картинки.

Читайте такжеДень ангела Галины 2020 – поздравления и картинки с именинами Галины

Найкращі привітання з Днем ангела Галини

День ангела Галини – привітання прозою:

Дорога Галино! Бажаю яскравого сонця щастя в твоєму житті, частих поривів вітру добрих змін, проливних дощів успіху, ранкової роси натхнення, вечірніх заходів романтики. Героїня, Ангел, Ластівка, Ідеал, Ніжність, Афродіта – все це про тебе! І я бажаю тобі завжди залишатися такою ж неймовірною!

***

День ангела Галини – привітання своїми словами:

Галинко, хай святкове янголятко подарує тобі дарунки лише вищого ґатунку. Кохання, посмішок і радості тобі на цілий рік!

картинки з днем ангела галини

***

День ангела Галини – привітання в прозі:

Красуня Галинко, з іменинами тебе! Бажаю блискучих успіхів в житті, прекрасних можливостей, хороших друзів, різнобічних талантів, щирої любові, міцного здоров’я, величезного щастя і чудового настрою.

***

Красиві привітання з Днем ангела Галини у віршах:

Хай Галину нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

привітання з днем ангела галини картинки

***

Нехай твій дім обійдуть стороною

Хвороби, біль, печалі та журба!

Нехай твій янгол буде із тобою,

Тобі простягне два своїх крила!

Й на мить тебе нехай не залишає!

Окутає козанням та теплом

І душу й серце щиро зігріває

Небесним сяйвом, ласкою, теплом!

Хай допоможе Галині усе зле забути,

Лиш тільки радість в пам’яті лишить,

Завжди успішним та щасливим бути,

Бути коханій і самій любить!

з днем ангела Галини листівки

***

Зворушливі привітання з Днем ангела Галини короткі:

Хай хліб й вино лежать на скатертині,

Хай радість запанує у твоїй хатині,

Хай лунають побажання від друзів й родини,

Мої щирі привітання з Днем Ангела Галини!

***

Я любій Галі бажаю

В житті не знати перешкод,

Хай кожен день буде яскравим

І повний радісних пригод!

галини іменини відкритки
именины День ангела поздравления открытки
Сейчас вы просматриваете новость «З Днем ангела Галини 2020 – привітання і картинки пречудово-кольорові». Другие поздравления с Днем рождения, с Новым годом, с Пасхой, и остальными религиозными и профессиональными праздниками доступны в разделе Поздравления. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:30
Лукашенко отказался эвакуировать "по*уистов с чемоданами"
10:28
Когда коронавирус перестанет быть агрессивным: астролог назвал дату
10:15
Диктатура в Украине из-за коронавируса неизбежна мнение
10:00
З Днем ангела Галини 2020 – привітання і картинки пречудово-кольорові
09:52
Коронавирус COVID-19: ученый рассказал об угрозах из-за карантина
09:40
Бесстрашная Меркель без маски купила в супермаркете 4 бутылки вина - фото
09:39
Как не подхватить коронавирус во время секса: рекомендация Комаровского Видео
09:25
Если власть не заставит людей сидеть дома, счет мертвым пойдет на тысячи в день мнение
09:12
Стоит ли бежать в обменник: эксперт дал прогноз курса доллара на неделю
09:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 марта: новая пара, убийственный обман и взрыв ревности
08:58
Коронавирус "прописался" в Италии: столько людей уханьская зараза еще не убивала Видео
08:34
Полцарства за рулон: почему люди гребут туалетную бумагу мнение
08:31
Коронавирус в Украине: когда делать экспресс-тест на COVID-19 и эффективен ли он
08:08
Народ по-доброму не хочет: из-за коронавируса в Украине на улицы выводят армию Видео
07:55
Мир пленил новый тренд - в моде маникюр с принтом коронавируса: фото Фото
07:40
Ненасытный китайский вирус угробил тысячи людей: названа точная цифра Видео
07:15
"Опять дрочить?": Марьяна Ро случайно засветила, что у нее под трусиками
06:58
Чем грозит Украине низкая тестируемость на коронавирус мнение
06:55
"Время больших перемен": астролог дал советы на новолуние 2020
06:41
Татьяна Брухунова показала "ушки" своей киски на пикантном фото
06:30
"Уханьская" зараза взвинтила цены на лимоны в Украине Видео
06:00
День таксиста 2020 – прикольные открытки и пожелания водителю такси Фото
05:45
Риски и блеф: двум знаками Зодиака грозит реальная угроза – астролог
05:24
Мода 2020 в стиле 60-х: в моду вернулись узкие джинсы и соломенные сумки - фото Фото
05:01
Мандалорец 2 сезон: Розарио Доусон сыграет Асоку Тано из Войн Клонов
04:47
День Натальи 2020 – поздравления и чудесные картинки с Днем ангела Фото
03:57
Карантин в Украине: Зеленский договорился о запуске телепроекта для школьников
02:51
Чем мы заняты в тени 2 сезон: дата выхода и новый трейлер
02:24
Эксперт предупредил, какой удар грозит украинцам из-за карантина
01:55
Как с Эболой: в Китае сделали невероятный шаг в войне с коронавирусом
01:38
Go-A и Little Big споют свои старые песни на Евровидении, но есть нюанс Видео
01:10
"Гривна полетела": эксперт предупредил о катастрофических последствиях карантина
00:43
Коронавирус в Украине: врач рассказала, кому нужно носить медицинские маски
00:19
22 марта – какой сегодня праздник: День таксиста и праздник 40 святых
21 марта, суббота
23:57
"Сталина не хватает": одиозный нардеп Кива вновь вляпался в скандал
23:29
От коронавируса умер экс-президент Реала
22:56
Украинские ученые шокировали прогнозом о размахе коронавируса
22:22
Соратник нардепа Шахова подцепил коронавирус - первые детали
22:02
Карантин в Киеве: маршруты общественного транспорта для "избранных" - карта
21:46
Кабмин принял "неожиданное" решение по замене Коболева в Нафтогазе
21:41
Звезда сериала Остаться в живых заболел коронавирусом Видео
21:27
"Не паниковать": еще в одной области ввели режим чрезвычайной ситуации
21:24
На Бали застряли более 1000 украинцев: власти острова приняли неожиданное решение Видео
21:06
Защита от вируса: как правильно носить медицинские маски и перчатки
20:29
Продуктовые магазины и аптеки: в Киеве ужесточат карантин
20:27
Опасная хворь наступает: первые подробности о заболевших в Черновицкой области
20:04
Когда закончится пандемия коронавируса: что спрогнозировали ученые Видео
19:59
В Киеве зарегистрировали семь новых случаев опасного коронавируса
19:58
"Угрозы и попытки договориться": всплыли подробности об "организаторе" нападения на Гандзюк
19:40
Как сделать антисептик для рук своими руками: ТОП-4 простых рецепта
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять