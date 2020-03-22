З Днем ангела Галини 2020 – привітання і картинки пречудово-кольорові

Ніжні та тендітні привітання з Днем ангела Галини на її іменини підготував Главред – і побажання своїми словами, й красиві листівки, й прикольні картинки.
День ангела Галини відзначається 23 березня – на честь Галини Коринфської. Будуть ще одні іменини Галини – 29 квітня, й на цьому приводи привітати іменинницю скінчаються.
Для красунь та ярких жінок, ім’я яких означає тиха та безтурботна – найбільш підійдуть вітання з Днем ангела Галини мудрі та зворушливі.
Відтак Главред підготував ніжні та тендітні привітання з Днем ангела Галини на її іменини у березні – і побажання своїми словами, й красиві листівки, й прикольні картинки.
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Найкращі привітання з Днем ангела Галини
День ангела Галини – привітання прозою:
Дорога Галино! Бажаю яскравого сонця щастя в твоєму житті, частих поривів вітру добрих змін, проливних дощів успіху, ранкової роси натхнення, вечірніх заходів романтики. Героїня, Ангел, Ластівка, Ідеал, Ніжність, Афродіта – все це про тебе! І я бажаю тобі завжди залишатися такою ж неймовірною!
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День ангела Галини – привітання своїми словами:
Галинко, хай святкове янголятко подарує тобі дарунки лише вищого ґатунку. Кохання, посмішок і радості тобі на цілий рік!
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День ангела Галини – привітання в прозі:
Красуня Галинко, з іменинами тебе! Бажаю блискучих успіхів в житті, прекрасних можливостей, хороших друзів, різнобічних талантів, щирої любові, міцного здоров’я, величезного щастя і чудового настрою.
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Красиві привітання з Днем ангела Галини у віршах:
Хай Галину нашу ангел вберігає,
І в усьому завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
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Нехай твій дім обійдуть стороною
Хвороби, біль, печалі та журба!
Нехай твій янгол буде із тобою,
Тобі простягне два своїх крила!
Й на мить тебе нехай не залишає!
Окутає козанням та теплом
І душу й серце щиро зігріває
Небесним сяйвом, ласкою, теплом!
Хай допоможе Галині усе зле забути,
Лиш тільки радість в пам’яті лишить,
Завжди успішним та щасливим бути,
Бути коханій і самій любить!
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Зворушливі привітання з Днем ангела Галини короткі:
Хай хліб й вино лежать на скатертині,
Хай радість запанує у твоїй хатині,
Хай лунають побажання від друзів й родини,
Мої щирі привітання з Днем Ангела Галини!
***
Я любій Галі бажаю
В житті не знати перешкод,
Хай кожен день буде яскравим
І повний радісних пригод!