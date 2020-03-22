З Днем ангела Галини 2020 – привітання і картинки пречудово-кольорові

З Днем ангела Галини 2020 – чудові привітання та картинки на іменини Галини / 1zoom.ru

День ангела Галини відзначається 23 березня – на честь Галини Коринфської. Будуть ще одні іменини Галини – 29 квітня, й на цьому приводи привітати іменинницю скінчаються.

Для красунь та ярких жінок, ім’я яких означає тиха та безтурботна – найбільш підійдуть вітання з Днем ангела Галини мудрі та зворушливі.

Відтак Главред підготував ніжні та тендітні привітання з Днем ангела Галини на її іменини у березні – і побажання своїми словами, й красиві листівки, й прикольні картинки.

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Найкращі привітання з Днем ангела Галини

День ангела Галини – привітання прозою:

Дорога Галино! Бажаю яскравого сонця щастя в твоєму житті, частих поривів вітру добрих змін, проливних дощів успіху, ранкової роси натхнення, вечірніх заходів романтики. Героїня, Ангел, Ластівка, Ідеал, Ніжність, Афродіта – все це про тебе! І я бажаю тобі завжди залишатися такою ж неймовірною!

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День ангела Галини – привітання своїми словами:

Галинко, хай святкове янголятко подарує тобі дарунки лише вищого ґатунку. Кохання, посмішок і радості тобі на цілий рік!

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День ангела Галини – привітання в прозі:

Красуня Галинко, з іменинами тебе! Бажаю блискучих успіхів в житті, прекрасних можливостей, хороших друзів, різнобічних талантів, щирої любові, міцного здоров’я, величезного щастя і чудового настрою.

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Красиві привітання з Днем ангела Галини у віршах:

Хай Галину нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Нехай твій дім обійдуть стороною

Хвороби, біль, печалі та журба!

Нехай твій янгол буде із тобою,

Тобі простягне два своїх крила!

Й на мить тебе нехай не залишає!

Окутає козанням та теплом

І душу й серце щиро зігріває

Небесним сяйвом, ласкою, теплом!

Хай допоможе Галині усе зле забути,

Лиш тільки радість в пам’яті лишить,

Завжди успішним та щасливим бути,

Бути коханій і самій любить!

***

Зворушливі привітання з Днем ангела Галини короткі:

Хай хліб й вино лежать на скатертині,

Хай радість запанує у твоїй хатині,

Хай лунають побажання від друзів й родини,

Мої щирі привітання з Днем Ангела Галини!

***

Я любій Галі бажаю

В житті не знати перешкод,

Хай кожен день буде яскравим

І повний радісних пригод!