40 святых – всё про праздник: что нельзя делать, рецепты, поздравления

22 марта – праздник 40 святых. Что нельзя делать, как слепить жаворонка на праздник, приметы и поздравления с праздником 40 святых – в одном материале Главреда.
40 святых – праздник 22 марта, который в народе еще прозвали Сороки (за созвучие с названием) или Жаворонки (так как именно в это время уже прилетали домой эти птички). Еще говорят: Сорок сороков.
Он посвящен памяти Сорока Севастийских мучеников, которых зверски замучили язычники – но у людей неразрывно связан с приходом весны. Недаром праздник 40 святых идет следом за днем весеннего равноденствия.
- Праздник 40 святых – что нельзя делать, а что нужно
- Жаворонки – рецепт на кефире и не только
- Праздник 40 святых – приметы
- Праздник 40 святых – молитва
- С праздником 40 святых – поздравления
Праздник 40 святых – что нельзя делать, а что нужно
На 40 святых нельзя работать по дому: убирать, стирать, мыть полы – зато принято печь 40 булочек в форме жаворонков (они так и называются). Их затем раздают детворе. По поверью, это должно привлечь жаворонков, а те в свою очередь ускорят приход весны, принеся на своих крыльях тепло.
С жаворонками связано и специальное гадание на любовь, замужество и беременность – подробнее читайте в нашем материале Весеннее равноденствие 2020 – что делать для замужества и беременности.
В этот день ослабляется Великий пост 2020: можно есть пищу с растительным маслом и выпить вина (кагора).
Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытныеВо многих регионах на 40 святых до сих пор поют обрядовые песни-веснянки, чтобы призвать весну. А деревья принято украшать цветными лентами – с той же целью.
Помимо работы по дому – в праздник 40 святых нельзя:
- давать и брать в долг;
- ругаться и любым способом распространять негатив;
- материться.
Жаворонки – рецепт на кефире и не только
Понадобится:
- мука – 6,5-7,5 стаканов;
- кефир – 2 стакана;
- масло (или маргарин) – 200 г (1 упаковка);
- сахар – 1 стакан;
- соль – 1 ч. л.;
- яйца – 3 шт. + одно для смазывания печенья;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- изюм для глаз – по количеству печенюшек (из этого объема продуктов получается около 60-80 шт.).
Как лепить птичек из теста – хорошо видно на видео ниже, автор которого готовит постные жаворонки без дрожжей:
Есть и специальный заговор на здоровье на 40 святых – читается он, пока замешивается тесто для жаворонков:
"Вечно живых сорок сил, вечно живых сорок мучеников, пеку во имя вас сорок жаворонков. Как вы в вере своей крепки и сильны, Так Бы и мы, Божьи рабы (имена), были крепки, сильны и здоровы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь".
Праздник 40 святых – приметы
► Если ласточка свила гнездо на доме – туда придет счастье.
► Птицы уже прилетели – холодов больше не будет.
► Морозный день – еще 40 дней холодными будут.
► Гром прогремел – год выдастся голодным.
Праздник 40 святых – молитва
Сорока Севастийским мученикам молятся, когда просят Небеса, чтобы муж или жена, или их дети, скорее вернулись из долгой и дальней поездки.
О, святии славнии страстотерпцы Христовы, четыредесяте, во граде Севастии Христа ради мужественно пострадавши, через огонь бо и воду проидосте и, яко друзи Христовы, в покой Небеснаго Царствия вшедше, имате велие дерзновение ко Пресвятей Троице ходатайствовати о роде христианском, наипаче же о почитающих святую память вашу и с верою и любовию вас призывающих. Испросите у Всещедрого Бога прощение согрешений наших и жития нашего исправление, да в покаянии и нелицемерной любви друг ко другу поживше, со дерзновением предстанем Страшному Судищу Христову и вашим предстательством одесную Праведнаго Судии предстанем.
Ей, угодницы Божии, будите нам защитницы от всех враг, видимых и невидимых, да под кровом святых ваших молитв избавимся от всех бед, зол и напастей до последняго дне жизни нашея и тако прославим Великое и Достопоклоняемое Имя Вседетельныя Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
С праздником 40 святых – поздравления
Пусть вера в Господа свечою тебе светит,
Пусть Небеса на все мольбы ответят!
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Поздравляю с праздником 40 святых и желаю Божьего благословения на все добрые дела, на долгую и счастливую жизнь, в которой не будет места для зависти, предательства, лжи и печали. Желаю крепкого здоровья, крепкого духа, крепкой любови!
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Пусть рассеется боль и тьма
Господь любит, знай, тебя.
Он к людям спустится с небес
Даруя много радости и чудес!
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С праздником 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся! Пусть Бог всегда будет с тобой, пусть твое сердце каждый день встречает с миром и отрадой.
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Мирных и благодатных дней
Жизнью радуйся своей.
Не напрасно живите –
Господа благодарите!
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С праздником сорока святых! Пусть всё в вашей жизни будет хорошо с Божьего благословения. Пусть присутствуют в ней свет и добро. Счастья вам, веры и любви!