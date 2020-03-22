День таксиста 2020 – прикольные открытки и пожелания водителю такси

День таксиста и в Украине, и в России празднуют 22 марта. Это Международный день таксиста, который не является официальным выходным – зато это отличный повод отправить поздравление с Днем таксиста – прикольные и короткие пожелания водителю такси, чтобы отблагодарить его за порою нервную и опасную работу.

Дата для праздника выбрана неслучайно: именно 22 марта в 1907 году на улицах Лондона появились первые такси.

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С Днем таксиста – прикольные поздравления

День таксиста – поздравления в прозе:

Поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем ровных и чистых дорог, высоких скоростей, множество довольных клиентов, удачи и везения.

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Поздравление с Днем таксиста своими словами:

Поздравляю с профессиональным праздником! Вся наша жизнь, это движение на работу, домой или просто прогулка! Поэтому желаю чтобы каждая поездка была легкой, безопасной и горел только зеленый свет.

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Идет ли за окном проливной дождь, или сыпет густой снегопад – неважно, в любое время суток твоя машина стоит по вызванному адресу и ожидает пассажира! С Днем таксиста, дорогой! Твое всегда отличное настроение бодрит и веселит в дороге, от тебя можно узнать всё последние местные новости, твои шутки – лучшие!

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Поздравление с Днем таксиста – прикольные, короткие:

Если мы спешим куда-то,

Выручаешь ты, таксист.

Пусть растет твоя зарплата,

Путь же будет ровен, чист!

А еще всех благ желаем

И ни жезла, ни гвоздя.

С Днем таксиста поздравляем

В этот добрый час тебя!

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Мы с Днем таксиста поздравляем.

Дороги ровной пожелаем,

Всегда зеленого пути,

Поменьше пробок впереди.

И пусть клиентов будет много,

Поменьше полицейских строгих,

Машина чтоб не подводила

И много денег приносила.

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22-го марта по календарю,

Таксисты все проснутся по утру,

Чтоб праздник свой международный отмечать,

Им не придется в этот день скучать.

Сегодня всех таксистов поздравляю,

И от души конечно пожелаю:

Побольше вам здоровья и меньше серых дней,

Пусть будни мчатся по жизни веселей.

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Пожелания водителю такси:

Тебя люблю и уважаю,

Здоровья крепкого желаю,

И пусть в дороге круглый год

Тебе с клиентами везет!

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Пожелание удачи таксисту:

Всегда удачного пути

И только счастья впереди.

А торопиться — лишь домой,

К семье любимой и родной!