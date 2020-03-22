День таксиста 2020 – прикольные открытки и пожелания водителю такси

День таксиста 2020 Украина и Россия отмечают в международный праздник 22 марта. Поздравления с Днем таксиста прикольные и короткие подобрал Главред.
День таксиста и в Украине, и в России празднуют 22 марта. Это Международный день таксиста, который не является официальным выходным – зато это отличный повод отправить поздравление с Днем таксиста – прикольные и короткие пожелания водителю такси, чтобы отблагодарить его за порою нервную и опасную работу.
Дата для праздника выбрана неслучайно: именно 22 марта в 1907 году на улицах Лондона появились первые такси.
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С Днем таксиста – прикольные поздравления
День таксиста – поздравления в прозе:
Поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем ровных и чистых дорог, высоких скоростей, множество довольных клиентов, удачи и везения.
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Поздравление с Днем таксиста своими словами:
Поздравляю с профессиональным праздником! Вся наша жизнь, это движение на работу, домой или просто прогулка! Поэтому желаю чтобы каждая поездка была легкой, безопасной и горел только зеленый свет.
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Идет ли за окном проливной дождь, или сыпет густой снегопад – неважно, в любое время суток твоя машина стоит по вызванному адресу и ожидает пассажира! С Днем таксиста, дорогой! Твое всегда отличное настроение бодрит и веселит в дороге, от тебя можно узнать всё последние местные новости, твои шутки – лучшие!
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Поздравление с Днем таксиста – прикольные, короткие:
Если мы спешим куда-то,
Выручаешь ты, таксист.
Пусть растет твоя зарплата,
Путь же будет ровен, чист!
А еще всех благ желаем
И ни жезла, ни гвоздя.
С Днем таксиста поздравляем
В этот добрый час тебя!
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Мы с Днем таксиста поздравляем.
Дороги ровной пожелаем,
Всегда зеленого пути,
Поменьше пробок впереди.
И пусть клиентов будет много,
Поменьше полицейских строгих,
Машина чтоб не подводила
И много денег приносила.
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22-го марта по календарю,
Таксисты все проснутся по утру,
Чтоб праздник свой международный отмечать,
Им не придется в этот день скучать.
Сегодня всех таксистов поздравляю,
И от души конечно пожелаю:
Побольше вам здоровья и меньше серых дней,
Пусть будни мчатся по жизни веселей.
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Пожелания водителю такси:
Тебя люблю и уважаю,
Здоровья крепкого желаю,
И пусть в дороге круглый год
Тебе с клиентами везет!
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Пожелание удачи таксисту:
Всегда удачного пути
И только счастья впереди.
А торопиться — лишь домой,
К семье любимой и родной!