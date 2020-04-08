8 апреля – какой сегодня праздник: с Днем Аллы и Днем Ларисы

8 апреля праздник – День Аллы и День Ларисы – поздравления, приметы / 1zoom.ru

8 апреля 2020 – сегодня праздник мультиков.

Россия отмечает День российской анимации. А еще в РФ и в Беларуси празднуют День сотрудников военных комиссариатов. В Японии начинается Фестиваль цветов (Хана Мацури).

Мир гуляет в честь Международного дня цыган.

о народному календарю, 8 апреля – Гавриил Благовест.

8 апреля – праздник церковный

Православные 8 апреля отмечают Собор Архангела Гавриила. Он один из ангелов, которых почитают сразу в трех религиях: и в христианстве, и в иудаизме, и в исламе. В православии только Архангел Гавриил и Архангел Михаил носят почетное звание Архистратиг.

Архангел Гавриил – покровитель работников образования (особенно тех, кто работает с детьми) и служителей муз. Также Архангел Гавриил помогает забеременеть, при усыновлении детей, ему молятся о спокойном протекании беременности и о благополучных родах.

Прозвище Благовест в народе Гавриил получил за то, что именно он принес Марии добрую весть, что от нее родится Спаситель человечества.

Идет Великий пост 2020.

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Иудеи с вечера 8 апреля начинают праздновать Песах 2020.

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8 апреля – приметы

Есть такие приметы 8 апреля на погоду:

какова погода на Гавриила – такова и на Сергея Капустника (8 октября) будет;

заморозки – к холодной затяжной весне.

8 апреля – что нельзя делать, а что нужно

Жители южных регионов в этот день смотрели на черемуху: если зацвела – уже можно садить картофель. О наиболее благоприятных днях для посадки картошки и не только – читайте в нашем материале Лунный календарь огородника на апрель 2020 – когда и что сажать.

8 апреля Архангелу Гавриилу молятся о физическом и душевном исцелении – что в условиях пандемии коронавируса является весьма актуальным.

По народным поверьям, 8 апреля нельзя:

начинать новые дела – даже есть пословица: "Всё, что родилось на Гавриила – уродливо и некрасиво" , то есть удачно такие проекты не закончатся;

, то есть удачно такие проекты не закончатся; делать покупки – см. выше;

работать;

завидовать кому-то.

8 апреля – именины

День ангела справляют Алла и Лариса, Анна и Прасковья. Среди парней – Авраам, Василий, Гавриил и Степан.

Отметим, что на День ангела Алла поздравления принимает лишь 8 апреля – это единственный День Аллы в 2020 году. Лучшие поздравления с Днем ангела Аллы мы собрали в материале Единственный День ангела Аллы в 2020 году – стильные открытки и тексты.

Поздравления на именины Ларисы по церковному календарю тоже дарят лишь раз в году. Мы подобрали лишь лучшие пожелания и открытки с Днем ангела для Ларочки в нашем материале День Ларисы 2020 – поздравления и открытки прикольные и красивые.

8 апреля – кто родился

8 апреля родились такие знаменитости: