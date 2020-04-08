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День Ларисы 2020 – поздравления и открытки прикольные и красивые

8 апреля 2020, 06:28

Поздравления на именины Ларисы по церковному календарю дарят лишь раз в году – поэтому мы подобрали лишь лучшие пожелания и открытки с Днем ангела для Ларочки.

День ангела Лариса 2020 - картинки и поздравления для Ларисы прикольные
День ангела Лариса 2020 - картинки и поздравления для Ларисы прикольные

Поздравления на День ангела Лариса получает всего раз в год – в один день с Аллой. Лариса Готфская и ее сестра Алла пострадали за веру – и с тех пор 8 апреля, в день их памяти, православные отмечают именины Ларисы по церковному календарю.

Ларисы – личности харизматичные. Многие из них далеко не красавицы – но глаз от Ларочки все равно не оторвать. Так что лучше всего выбирать поздравления для Ларисы прикольные – открытки и пожелания своими словами.

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Лариса – значение имени, характер и судьба

В русскоязычные страны имя Лариса попало намного позже, чем остальные христианские имена – уже в XIX веке. Популярность же к нему пришла веком позже, в 60-е годы XX столетия.

Имя Лариса в переводе с греческого означает чайка, с латинского – сладкая. Еще один вариант значения – та, что из городка Ларисса.

Ларисы – независимые карьеристки. Ради достижения цели они отодвинут на задний план не только друзей, по и семью. Но работать при этом умеют, у них репутация отменных специалистов.

В общении Ларисы милы, но замкнуты, своими переживаниями делиться не любят. Зато любят дорогие вещи и красивую жизнь.

Жена из Ларисы получается заботливая, мужа переделать не стремится. Но измен она не прощает.

Мать из Ларочки бывает излишне добросердечная, дети рискуют вырасти мягкотелыми.

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Краткая молитва святой Ларисе на каждый день

Моли Бога о мне, святая угодница Божия Ларисо, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.

День Ларисы – поздравления в прозе, стихах, смс

Поздравление с Днем ангела Ларисы в прозе – своими словами:

Таких организованных, целеустремленных, темпераментных личностей мне еще не доводилось встречать. Лариса, ты невероятная, удивительная женщина с огромнейшим сердцем. Я хочу в твой день не просто тебя поздравить, а пожелать тебе множество счастливых дней, приятных моментов, ярких воспоминаний и крепких чувств. Не переставай верить в свою мечту, которая, несомненно, исполнится. И пусть даже самые угрюмые будни покажутся тебе ясными и удивительными!

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***

Именины Ларисы – стихи короткие:

Приятная, сладкая, добрая, нежная!

Все это, Лариса, тебе от судьбы.

Дано, пусть любовь бесконечная

Дарована будет на все жизни дни!

***

Поздравления, Лариса,

От меня, прошу, прими.

Я желаю в этот праздник

Счастья, мира и любви.

Верь в мечту, живи красиво,

Рук своих не опускай,

Действуй смело, будь игривой,

Никогда не унывай.

***

Поздравление коллеге Ларисе:

Лариса! Сегодня день твоих именин. И именно сегодня всем нам очевидно, что ты незаменимы член нашего коллектива, что только ты можешь и умеешь внести в наш дом спокойствие и уют, надежду и удачу. Быть такой как ты – веселой и доброй, заботливой озорной, смешной и грустной – дано немногим! Но только ты умеешь поднять настроение там, где грустно. С праздником, тебя, дорогая!

***

Поздравления для Ларисы прикольные:

Лариса, ты счастья достойна

На долгие жизни года!

Желаю красивой и стройной

Тебе оставаться всегда!

Своей красоты первозданность

Сумей для любви сохранить.

Пусть счастье приходит, как данность,

Чтоб вечно счастливою быть!

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Привітання з Днем ангела Лариси – проза, вірші, смс

Сьогодні твій День ангела, Ларисо. Небесного покровителя не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам'ятаючи про його опіку.

***

В День Ангела Лариси,

бажаю я любові та від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

***

Хай буде свято на душі,

А серце Лари щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі заповітні мрії!

***

З Днем ангела, Лариса! Від чистого серця хочу привітати тебе цього дня і побажати щасливої та доброї дороги життя, без перешкод і невдач. Бажаю блискучих успіхів у будь-яких справах і бадьорого здоров'я. Зичу тобі щирої радості душі і величезної удачі.

С Днем ангела, Лариса – прикольные картинки и открытки

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