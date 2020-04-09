9 апреля – какой сегодня праздник – Песах и Великий четверг 2020

Когда будет Чистый четверг 2020 году и как праздновать Песах 2020, почему 9 апреля – праздник хозяек, выяснил Главред.
9 апреля 2020 – сегодня праздник мацы.
У иудеев с вечера 8 апреля началась еврейская Пасха 2020 – так что сегодня уже полноценно наступил Песах 5780. Самые лучшие поздравления с праздником Песах 2020 – картинки, пожелания и короткие смс – мы собрали в материале Поздравления на Песах 2020 – открытки и тексты радостные.
А как праздновать еврейскую Пасху – что такое Песах, какие готовятся блюда на Песах и что они символизируют, другие традиции Песаха – читайте в нашем материале Песах 2020 – когда еврейская Пасха в 2020 году и ее традиции.
В Тунисе отмечают День жертв.
По народному календарю, 9 апреля – Матрена Настовица, Полурепица.
9 апреля – праздник церковный
В православии 9 апреля почитается святая мученица Матрона Солунская.
Святая Матрена – покровительница всех хозяек и особенно ткачих. В старину женщины просили у нее благословения перед началом любой работы по дому.
Католики уже отмечают Великий четверг 2020. Чистый четверг 2020 в православии традиционно наступит неделю спустя – 16 апреля. Это будет та самая дата, когда надо печь пасху в этом году и красить яйца на Пасху 2020.
Все еще продолжается Великий пост 2020.
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9 апреля – приметы
Есть такие приметы 9 апреля на погоду:
- чибисы с вечера кричат – к ясной погоде на следующий день;
- чибисы с низины кричат – к засухе летом;
- утренний туман и иней – к урожайному году.
9 апреля – что нельзя делать, а что нужно
В старину на Матрену талой водой лечили болезни и снимали сглаз.
По народным поверьям, 9 апреля нельзя:
- ссориться – по поверью, после такой ссоры помириться уже не получится;
- начинать новые дела;
- заниматься тяжелым трудом – жизнь, мол, потом тяжелая будет.
9 апреля – именины
День ангела справляют Матрона (Матрёна), Александр, Ефрем, Иван, Макар и Павел.
9 апреля – кто родился
9 апреля родились такие знаменитости:
- 1336 — среднеазиатский полководец, один из известнейших в мире завоевателей Тамерлан.
- 1935 — украинская поэтесса, переводчица Тамара Коломиец.
- 1938 — российский государственный деятель, бывший премьер-министр и Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Украине Виктор Черномырдин.
- 1954 — американский киноактер Деннис Куэйд (Послезавтра, Враг мой и др.)
- 1962 — украинский художник, режиссер Игорь Подольчак (Las Meninas, Delirium, Merry-Go-Round), Сооснователь творческого объединения Фонд Мазоха (вместе с Романом Виктюком и Игорем Дюричем.
- 1966 — американская актриса и театральный режиссер Синтия Никсон (Секс в большом городе, Семейные ценности Аддамсов, Ганнибал и др.).
- 1990 — американская актриса Кристен Стюарт (Сумерки, Телепорт, Белоснежка и охотник, Ангелы Чарли и др.).