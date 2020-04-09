9 апреля – какой сегодня праздник – Песах и Великий четверг 2020

9 апреля – праздник Песах 2020 и День Матрены – что нельзя делать / 1zoom.ru

9 апреля 2020 – сегодня праздник мацы.

У иудеев с вечера 8 апреля началась еврейская Пасха 2020 – так что сегодня уже полноценно наступил Песах 5780. Самые лучшие поздравления с праздником Песах 2020 – картинки, пожелания и короткие смс – мы собрали в материале Поздравления на Песах 2020 – открытки и тексты радостные.

А как праздновать еврейскую Пасху – что такое Песах, какие готовятся блюда на Песах и что они символизируют, другие традиции Песаха – читайте в нашем материале Песах 2020 – когда еврейская Пасха в 2020 году и ее традиции.

В Тунисе отмечают День жертв.

По народному календарю, 9 апреля – Матрена Настовица, Полурепица.

9 апреля – праздник церковный

В православии 9 апреля почитается святая мученица Матрона Солунская.

Святая Матрена – покровительница всех хозяек и особенно ткачих. В старину женщины просили у нее благословения перед началом любой работы по дому.

Католики уже отмечают Великий четверг 2020. Чистый четверг 2020 в православии традиционно наступит неделю спустя – 16 апреля. Это будет та самая дата, когда надо печь пасху в этом году и красить яйца на Пасху 2020.

Все еще продолжается Великий пост 2020.

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные

9 апреля – приметы

Есть такие приметы 9 апреля на погоду:

чибисы с вечера кричат – к ясной погоде на следующий день;

чибисы с низины кричат – к засухе летом;

утренний туман и иней – к урожайному году.

9 апреля – что нельзя делать, а что нужно

В старину на Матрену талой водой лечили болезни и снимали сглаз.

По народным поверьям, 9 апреля нельзя:

ссориться – по поверью, после такой ссоры помириться уже не получится;

начинать новые дела;

заниматься тяжелым трудом – жизнь, мол, потом тяжелая будет.

9 апреля – именины

День ангела справляют Матрона (Матрёна), Александр, Ефрем, Иван, Макар и Павел.

9 апреля – кто родился

9 апреля родились такие знаменитости: