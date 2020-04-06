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Песах 2020 – когда еврейская Пасха в 2020 году и ее традиции

6 апреля 2020, 11:24

Какого числа отмечается Песах в 2020 году и как – выяснил Главред.

Еврейская Пасха 2020 – дата, традиции, запреты и жертвоприношения
Еврейская Пасха 2020 – дата, традиции, запреты и жертвоприношения

Песах в 2020 году отмечают за полторы недели до того, как празднуется Пасха 2020 в православии.

Еврейская Пасха празднуется весной. Это праздник свободы, так как установлен он в честь исхода евреев из Египта. Торжество символизирует освобождение человека и обновление мира.

Песах в 2020 году отмечается восемь дней:

  • с захода солнца 8 апреля, среды,
  • по наступление ночи 16 апреля, четверга.

По иудейскому летоисчислению, это будет уже Песах 5780.

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Еврейская Пасха – что означает и традиции

Песах часто трактуют как уста говорящие. Так как главная заповедь и традиция праздника Песах – говорить о том, как евреи спаслись из Египта. Рассказ об Исходе называется Агада. У каждого, кто присутствует на седере Песах (седер Песах – это большое праздничное застолье), должен быть свой экземпляр этого текста.

На седере полагается съесть хотя бы один кусок мацы размером с оливку. Также на стол выставляются:

  • кусок баранины (альтернатива – куриная ножка или крыло) – то самое жертвоприношение на Песах (это мясо не едят);
  • тертая горькая зелень – это символ горечи египетского рабства;
  • соленая вода – символ слез евреев;
  • смесь из тертых яблок, орехов и фиников (харосет) – символизирует глину, из которой евреи в рабстве делали кирпичи;
  • куриное яйцо, которое сварили вкрутую;
  • весенний овощ или зелень.

Кроме этого, во время седера все, кто присутствуют за столом, должны выпить 4 бокала вина (дети или больные – виноградного сока). Этой традиции придерживаются даже самые бедные евреи.

Обычно евреи отмечают свою Пасху очень массово, приглашая друзей и знакомых. Но Песах 2020 в Украине пройдет в чисто семейном кругу – из-за карантина.

Песах – запреты

Во время еврейской Пасхи категорически нельзя:

  • есть продукты из овса, пшеницы и ржи;
  • есть квасные продукты, включая хлеб на закваске;
  • пить алкогольные напитки на основе дрожжей и солода (в частности, солодовые ликеры).

Ранее мы писали о том, что Пасха 2020 католическая и православная имеют ряд схожих черт – но и свои особенности. Детальнее читайте в нашем материале Католическая Пасха 2020 – когда и как отмечают.

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Сейчас вы просматриваете новость «Песах 2020 – когда еврейская Пасха в 2020 году и ее традиции». Узнать какой сегодня праздник, как его правильно отмечать, и что нельзя делать, Вы можете в разделе «Праздники». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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