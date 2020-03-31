Католическая Пасха 2020 – когда и как отмечают

Католическая Пасха 2020 – дата и особенности / 1zoom.ru

Католическая Пасха 2020 празднуется за неделю до Пасхи православной. Это самый важный праздник всех христиан. Поэтому и восточные, и западные христиане будут отмечать ее с размахом.

Когда католическая Пасха в 2020 году – дата

Пасху католическую в 2020 году празднуется 12 апреля. Спустя неделю – 19 апреля – Христос воскрес после пасхальной службы радостно воскликнут и православные.

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Пасха католическая – традиции

Пасха символизирует Воскресение Спасителя нашего Иисуса Христа, который погиб ради спасения человечества и искупления людских грехов.

В отличие от православных католики делают акцент на пасхальных яйцах, а не на пасках и пасхальных куличах.

Главные блюда на праздничном столе – из яиц (омлеты, яичница, яйца бенедикт и пр.) и мяса (мясные рулеты, запеченная ягнятина и т .д.). Яйца дарят в подарок, на них гадают.

Праздник проходит под традиционный саундтрек пасхальных гимнов.

На праздник святят воду, которой потом непременно нужно умыться.

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