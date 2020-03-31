Католическая Пасха 2020 – когда и как отмечают

Пасха 2020 католическая и православная имеют ряд схожих черт – но и свои особенности.
Католическая Пасха 2020 празднуется за неделю до Пасхи православной. Это самый важный праздник всех христиан. Поэтому и восточные, и западные христиане будут отмечать ее с размахом.
Когда католическая Пасха в 2020 году – дата
Пасху католическую в 2020 году празднуется 12 апреля. Спустя неделю – 19 апреля – Христос воскрес после пасхальной службы радостно воскликнут и православные.
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Пасха католическая – традиции
Пасха символизирует Воскресение Спасителя нашего Иисуса Христа, который погиб ради спасения человечества и искупления людских грехов.
В отличие от православных католики делают акцент на пасхальных яйцах, а не на пасках и пасхальных куличах.
Главные блюда на праздничном столе – из яиц (омлеты, яичница, яйца бенедикт и пр.) и мяса (мясные рулеты, запеченная ягнятина и т .д.). Яйца дарят в подарок, на них гадают.
Праздник проходит под традиционный саундтрек пасхальных гимнов.
На праздник святят воду, которой потом непременно нужно умыться.
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