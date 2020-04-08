Поздравления на Песах 2020 – открытки и тексты радостные

Песах 2020 – кошерные поздравления в прозе, стихах, на иврите и картинки / Fresh-Cards.ru

Еврейская Пасха – или Песах 5780 – в 2020 году наступает с захода солнца 8 апреля. Праздновать ее иудеи будут восемь дней.

Главред подобрал самые лучшие поздравления с праздником Песах 2020 – картинки, пожелания и короткие смс. В условиях карантина и запрета на посещение гостей последние будут особенно актуальны.

А как праздновать еврейскую Пасху – что такое Песах, какие готовятся блюда на Песах и что они символизируют, другие традиции Песаха – читайте в нашем материале Песах 2020 – когда еврейская Пасха в 2020 году и ее традиции.

Песах – поздравления в прозе, стихах, смс, на иврите

Песах – поздравления на иврите:

Хаг Песах самеах! – Веселого праздника Пасхи!

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Хаг Песах кошер Весамеах! – Веселой, кошерной Пасхи!

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Хаг Песах самеах – что ответить:

Симха раба симха раба, авив эгиа Пэсах ба! – Большое счастье, большое веселье, пришла весна, пришел Песах!

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Песах – поздравления в прозе – своими словами:

С праздником весны, с праздником свободы – с Песахом. В эти дни мы все вспоминаем о прошлом и о том, что вера спасла невинных от кары господней. Желаем спокойствия и глубокой веры в праздничные дни, пусть они пройдут хорошо и за ними последует очищение.

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Поздравляем от души со светлым праздником Песах, хотим пожелать, чтобы никогда не гас огонёк надежды в вашей душе, чтобы вера в лучшее помогала идти по жизни, чтобы здоровы и счастливы были те, кто дорог вам.

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В праздник Песах каждый должен выпить четыре чаши, рассказать детям о скитаниях Исхода, бросить нищим подаяние в цдаку и продолжить ленту жизни по заповедям. Я желаю тебе счастливой кошерной Пасхи и праведной жизни!

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Пусть благодать и чудеса наполняют каждый дом и каждое сердце в весеннее торжество Песах! Милость божия пусть снисходит на вас! Берегите свой народ, любите близких, окружайте их заботой, добрым отношением, пониманием, поддержкой и искренней любовью!

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Песах – поздравление с праздником в стихах:

Я поздравляю Вас с великим торжеством!

Ведь Песах к нам пришёл сегодня,

Желаю Вам поверить в чудо, волшебство,

Наполнить душу мудростью Господней.

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Пусть сияет доброта

В праздник опресноков!

Славный Песох наш настал –

Открывайте окна!

Прогоняйте прочь хамца

И впускайте радость,

Пусть цветет для вас весна,

Как на праздник, сладость!

***

Для еврейского народа

Нет важнее дня Исхода.

В Песах радости желаем

И мацой всех угощаем.

Отмечая эту дату,

Накрываем стол богато:

Мясо, рыба, яйца, вина...

Нынче нам необходимо

Выпить всем четыре чаши,

В память о свободе нашей.

Чашу пятую — пророку

Оставляем мы до срока.

***

Уходит боль, уходит страх!

Мы празднуем Песах!

Пришла свобода, праздник этот

Принес потоки света!

И мы желаем мира вам,

Любви с небес желаем

И молодым, и старикам.

С Песахом поздравляем!

Песах – поздравления открытки и картинки

Песах 2020 - поздравления картинки / Fresh-Cards.ru

Песах 2020 - поздравления картинки / Fresh-Cards.ru

Песах 2020 - поздравления картинки / Fresh-Cards.ru