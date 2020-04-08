Поздравления на Песах 2020 – открытки и тексты радостные

Самые лучшие поздравления с праздником Песах 2020 – картинки, пожелания и короткие смс – подобрал Главред на праздник иудеев сегодня.
Еврейская Пасха – или Песах 5780 – в 2020 году наступает с захода солнца 8 апреля. Праздновать ее иудеи будут восемь дней.
Главред подобрал самые лучшие поздравления с праздником Песах 2020 – картинки, пожелания и короткие смс. В условиях карантина и запрета на посещение гостей последние будут особенно актуальны.
А как праздновать еврейскую Пасху – что такое Песах, какие готовятся блюда на Песах и что они символизируют, другие традиции Песаха – читайте в нашем материале Песах 2020 – когда еврейская Пасха в 2020 году и ее традиции.
Песах – поздравления в прозе, стихах, смс, на иврите
Песах – поздравления на иврите:
Хаг Песах самеах! – Веселого праздника Пасхи!
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Хаг Песах кошер Весамеах! – Веселой, кошерной Пасхи!
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Хаг Песах самеах – что ответить:
Симха раба симха раба, авив эгиа Пэсах ба! – Большое счастье, большое веселье, пришла весна, пришел Песах!
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Песах – поздравления в прозе – своими словами:
С праздником весны, с праздником свободы – с Песахом. В эти дни мы все вспоминаем о прошлом и о том, что вера спасла невинных от кары господней. Желаем спокойствия и глубокой веры в праздничные дни, пусть они пройдут хорошо и за ними последует очищение.
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Поздравляем от души со светлым праздником Песах, хотим пожелать, чтобы никогда не гас огонёк надежды в вашей душе, чтобы вера в лучшее помогала идти по жизни, чтобы здоровы и счастливы были те, кто дорог вам.
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В праздник Песах каждый должен выпить четыре чаши, рассказать детям о скитаниях Исхода, бросить нищим подаяние в цдаку и продолжить ленту жизни по заповедям. Я желаю тебе счастливой кошерной Пасхи и праведной жизни!
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Пусть благодать и чудеса наполняют каждый дом и каждое сердце в весеннее торжество Песах! Милость божия пусть снисходит на вас! Берегите свой народ, любите близких, окружайте их заботой, добрым отношением, пониманием, поддержкой и искренней любовью!
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Песах – поздравление с праздником в стихах:
Я поздравляю Вас с великим торжеством!
Ведь Песах к нам пришёл сегодня,
Желаю Вам поверить в чудо, волшебство,
Наполнить душу мудростью Господней.
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Пусть сияет доброта
В праздник опресноков!
Славный Песох наш настал –
Открывайте окна!
Прогоняйте прочь хамца
И впускайте радость,
Пусть цветет для вас весна,
Как на праздник, сладость!
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Для еврейского народа
Нет важнее дня Исхода.
В Песах радости желаем
И мацой всех угощаем.
Отмечая эту дату,
Накрываем стол богато:
Мясо, рыба, яйца, вина...
Нынче нам необходимо
Выпить всем четыре чаши,
В память о свободе нашей.
Чашу пятую — пророку
Оставляем мы до срока.
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Уходит боль, уходит страх!
Мы празднуем Песах!
Пришла свобода, праздник этот
Принес потоки света!
И мы желаем мира вам,
Любви с небес желаем
И молодым, и старикам.
С Песахом поздравляем!