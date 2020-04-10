10 апреля – какой сегодня праздник – День брата и сестры 2020

10 апреля праздник – День братьев и сестер – поздравления, приметы / 1zoom.ru

10 апреля 2020 – сегодня праздник семейный.

В День братьев и сестер 2020 поздравления принимают все, кому родители подарили братика или сестричку. Детальнее читайте в нашем материале День брата и сестры 2020 – милые поздравления в прозе, стихи и открытки.

Также мир отмечает Международный день движения сопротивления. А США организовывает Всемирный фестиваль овсянки.

По народному календарю, 10 апреля – Иларион – Выверни оглобли.

10 апреля – праздник церковный

Православные 10 апреля отмечают День памяти Преподобного Илариона. Он прославился своим пророческим даром и даром исцеления. При жизни совершил немало чудес. Например, по его молитве шел дождь, который прекращал засуху.

У католиков и лютеран уже наступила Страстная пятница 2020. В православии она наступит 17 апреля.

Идет Великий пост 2020.

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10 апреля – приметы

Есть такие приметы 10 апреля на погоду:

гром гремит – ближайшие недели дождливыми будут;

дождь – к хорошему урожаю;

с утра туман и иней – к богатому урожаю фруктов, злаков и овощей;

сороки по верхушкам деревьев расселись – холодам конец.

10 апреля – что нельзя делать, а что нужно

Считается, что мать-и-мачеха, что насушили в прошлом году, на Илариона теряет свои целебные свойства. Так что в этот день старались растратить последние запасы этой травки: заваривали чай, умывались отварами и пр.

Также день отлично подходит для завершения различных дел.

По народным поверьям, 10 апреля нельзя:

ссориться у воды – иначе обиженный человек может причинить большое горе;

врать;

напиваться.

10 апреля – именины

День ангела справляют Василий, Иван, Иларион и Илья, Николай, Савва и Степан.

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10 апреля – кто родился

10 апреля родились такие знаменитости: