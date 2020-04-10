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10 апреля – какой сегодня праздник – День брата и сестры 2020

10 апреля 2020, 00:19

У католиков уже Страстная пятница 2020 – а весь остальной мир 10 апреля рассылает поздравления с Днем братьев и сестер 2020.

10 апреля праздник – День братьев и сестер – поздравления, приметы
10 апреля праздник – День братьев и сестер – поздравления, приметы / 1zoom.ru

10 апреля 2020 – сегодня праздник семейный.

В День братьев и сестер 2020 поздравления принимают все, кому родители подарили братика или сестричку. Детальнее читайте в нашем материале День брата и сестры 2020 – милые поздравления в прозе, стихи и открытки.

Также мир отмечает Международный день движения сопротивления. А США организовывает Всемирный фестиваль овсянки.

По народному календарю, 10 апреля – Иларион – Выверни оглобли.

10 апреля – праздник церковный

Православные 10 апреля отмечают День памяти Преподобного Илариона. Он прославился своим пророческим даром и даром исцеления. При жизни совершил немало чудес. Например, по его молитве шел дождь, который прекращал засуху.

У католиков и лютеран уже наступила Страстная пятница 2020. В православии она наступит 17 апреля.

Идет Великий пост 2020.

Читайте такжеВеликий пост 2020 – календарь питания, меню, рецепты простые и сытные

10 апреля – приметы

Есть такие приметы 10 апреля на погоду:

  • гром гремит – ближайшие недели дождливыми будут;
  • дождь – к хорошему урожаю;
  • с утра туман и иней – к богатому урожаю фруктов, злаков и овощей;
  • сороки по верхушкам деревьев расселись – холодам конец.

10 апреля – что нельзя делать, а что нужно

Считается, что мать-и-мачеха, что насушили в прошлом году, на Илариона теряет свои целебные свойства. Так что в этот день старались растратить последние запасы этой травки: заваривали чай, умывались отварами и пр.

Также день отлично подходит для завершения различных дел.

По народным поверьям, 10 апреля нельзя:

  • ссориться у воды – иначе обиженный человек может причинить большое горе;
  • врать;
  • напиваться.

10 апреля – именины

День ангела справляют Василий, Иван, Иларион и Илья, Николай, Савва и Степан.

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10 апреля – кто родился

10 апреля родились такие знаменитости:

  • 1881 — Вячеслав Прокопович, украинский общественный, политический, государственный деятель, педагог, историк, публицист, член УЦР, председатель Совета народных министров Директории УНР, исполняющий обязанности Президента УНР в изгнании, автор научных исследований по истории Киева и сфрагистики.
  • 1933 — украинский прозаик Виктор Близнец.
  • 1936 — украинский режиссер Юрий Черный (Женские радости и печали и др.)
  • 1937 — советская и российская поэтесса, писательница, переводчик Белла Ахмадулина.
  • 1938 — украинский режиссер и актер Борис Савченко (Меланхолический вальс, Легенда о бессмертии и др.).
  • 1964 — узбекская и российская эстрадная певица Азиза (Азиза Мухамедова).
  • 1982 — украинская певица Надежда Мейхер-Грановская.
  • 1992 — английская актриса Дейзи Ридли (Рей в саге Звездные войны).

 

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