10 апреля – какой сегодня праздник – День брата и сестры 2020

У католиков уже Страстная пятница 2020 – а весь остальной мир 10 апреля рассылает поздравления с Днем братьев и сестер 2020.
10 апреля 2020 – сегодня праздник семейный.
В День братьев и сестер 2020 поздравления принимают все, кому родители подарили братика или сестричку. Детальнее читайте в нашем материале День брата и сестры 2020 – милые поздравления в прозе, стихи и открытки.
Также мир отмечает Международный день движения сопротивления. А США организовывает Всемирный фестиваль овсянки.
По народному календарю, 10 апреля – Иларион – Выверни оглобли.
10 апреля – праздник церковный
Православные 10 апреля отмечают День памяти Преподобного Илариона. Он прославился своим пророческим даром и даром исцеления. При жизни совершил немало чудес. Например, по его молитве шел дождь, который прекращал засуху.
У католиков и лютеран уже наступила Страстная пятница 2020. В православии она наступит 17 апреля.
Идет Великий пост 2020.
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10 апреля – приметы
Есть такие приметы 10 апреля на погоду:
- гром гремит – ближайшие недели дождливыми будут;
- дождь – к хорошему урожаю;
- с утра туман и иней – к богатому урожаю фруктов, злаков и овощей;
- сороки по верхушкам деревьев расселись – холодам конец.
10 апреля – что нельзя делать, а что нужно
Считается, что мать-и-мачеха, что насушили в прошлом году, на Илариона теряет свои целебные свойства. Так что в этот день старались растратить последние запасы этой травки: заваривали чай, умывались отварами и пр.
Также день отлично подходит для завершения различных дел.
По народным поверьям, 10 апреля нельзя:
- ссориться у воды – иначе обиженный человек может причинить большое горе;
- врать;
- напиваться.
10 апреля – именины
День ангела справляют Василий, Иван, Иларион и Илья, Николай, Савва и Степан.
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10 апреля – кто родился
10 апреля родились такие знаменитости:
- 1881 — Вячеслав Прокопович, украинский общественный, политический, государственный деятель, педагог, историк, публицист, член УЦР, председатель Совета народных министров Директории УНР, исполняющий обязанности Президента УНР в изгнании, автор научных исследований по истории Киева и сфрагистики.
- 1933 — украинский прозаик Виктор Близнец.
- 1936 — украинский режиссер Юрий Черный (Женские радости и печали и др.)
- 1937 — советская и российская поэтесса, писательница, переводчик Белла Ахмадулина.
- 1938 — украинский режиссер и актер Борис Савченко (Меланхолический вальс, Легенда о бессмертии и др.).
- 1964 — узбекская и российская эстрадная певица Азиза (Азиза Мухамедова).
- 1982 — украинская певица Надежда Мейхер-Грановская.
- 1992 — английская актриса Дейзи Ридли (Рей в саге Звездные войны).