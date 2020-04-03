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Лунный календарь огородника на апрель 2020 – когда и что сажать

3 апреля 2020, 18:01

Посевной лунный календарь на апрель 2020 подскажет украинцам, когда сажать картофель, лук, капусту, цветы и многое другое.

Лунный посевной календарь на апрель 2020 – когда сажать картошку и лук
Лунный посевной календарь на апрель 2020 – когда сажать картошку и лук / УНИАН

Лунный посевной календарь на апрель 2020 года – это расписание посевных работ огородника.

В апреле мы отмечаем Благовещение 2020 – а, по народным приметам, после этого праздника уже можно и нужно высаживать семена овощей и цветов, переносить в грунт луковичные растения, заниматься прополкой, удобрением земли и борьбой с вредителями. Лунный календарь огородника на апрель 2020 подскажет самые благоприятные дни для такой работы.

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Лунный посевной календарь на апрель 2020 года – таблица

Во время растущей Луны лучше высаживать кустовые овощи, а во время убывающей – корнеплоды.

Полнолуние и новолуние – в апреле это 8 и 23 числа – считаются неблагоприятными днями для работ в саду и огороде.

Самые неблагоприятные дня для посадки в апреле 2020 – 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 19, 22 и 30 апреля. В эти дни землю лучше не трогать.

1-7 апреля стоит сеять семена и готовить саженцы к посадке в грунт. В период с 9 по 22 апреля надо сажать в грунт корнеплоды и луковые культуры. Заодно можно заниматься обрезкой и химической обработкой.

С 24 апреля снова начинается период растущей Луны: можно садить бобовые, капусту, клубнику. 30 апреля подходит для высадки деревьев и кустов.

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Лунный посевной календарь на апрель 2020 года наглядно видно на этой таблице:

Лунный посевной календарь на апрель 2020 года – таблица
Лунный посевной календарь на апрель 2020 года – таблица

Посевной календарь на апрель 2020 года для каждой культуры

Культура – благоприятные дни для посадки:

  • картофель – 9, 10, 13, 14, 18, 19, 28 и 29 апреля;
  • огурцы – 1, 2, 3, 7, 9, 10, 18, 19, 28 и 29 апреля;
  • лук – 1, 2, 9-14, 18-19 апреля;
  • перец – 1, 2, 3, 9, 10, 18, 19, 28 и 29 апреля;
  • томаты – 1, 2, 3, 9, 10, 18, 19, 28 и 29 апреля;
  • капуста – 1, 2, 3, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 28 и 29 апреля;
  • морковь – 9, 10, 13, 14, 18 и 19 апреля;
  • зелень – 1, 2, 9, 10, 18, 19, 28 и 29 апреля;
  • чеснок – 9, 10, 11, 12, 13 и 14 апреля;
  • баклажаны – 1, 2, 3, 9, 10, 18, 19, 28 и 29 апреля;
  • редька – 9, 10, 13, 14, 18 и 19 апреля;
  • цветы луковичные – 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18 и 19 апреля;
  • цветы однолетние – 5, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 28 и 29 апреля;
  • цветы многолетние – 1, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 19, 28 и 29 апреля.

Лунный посевной календарь садовода-огородника на апрель 2020 года – видео

Лунный календарь на апрель 2020 наглядно представлен на этом видео:

лунный календарь огород
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