Единственный День ангела Аллы в 2020 году – стильные открытки и тексты

День Аллы 2020 – открытки с Днем ангела Аллы и красивые слова для Аллы

На День ангела Алла поздравления принимает лишь 8 апреля – это единственный День Аллы в 2020 году.

Именины Аллы по церковному календарю отмечаются раз в год: мученица Алла Готфская – покровительница имени – почитается сегодня. В этот же день почитается и ее сестра Лариса Готфская, так что это еще и именины Ларисы.

На именины Аллы поздравления стоит подбирать не просто прикольные – но такие, которые польстят имениннице. Поэтому Главред подобрал только лучшие поздравления с Днем ангела Аллы.

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Что означает имя Алла и характер

Значение имени Алла – богиня (с арабского), другая (с греческого) и мастерица на все руки (с готского).

Алла натура бескорыстная, и человек трудолюбивый. Работает много – но цену себе знает. Своим обаянием пользуется на полную катушку. Алла капризна и не прочь прихвастнуть.

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Краткая молитва святой Алле на каждый день

Моли Бога о мне, святая угодница Божия Алла, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.

День ангела Алла – поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Днем ангела, Алла в прозе – своими словами:

Дорогая Алла, поздравляю тебя от всей души с днем ангела. Желаю уверенных побед в жизни и чудесного настроения, необычайной красоты души и очарования, блестящих успехов в любой деятельности и крепкой любви родных сердец, неземного счастья и прекрасного настроения.

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Аллочка, поздравляю тебя с праздничным днем! Желаю тебе ощущения легкого головокружения от полноты достатка и добрых событий. Пусть мир приносит тебе приятные сюрпризы и радости. Здоровья, терпимости, любви, искренности и оправданных надежд!

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Поздравления Алле прикольные:

С Днем именин Вас, Аллочка, милая!

Пусть улыбается вечно душа,

Злостью никто чтобы несправедливою,

Не обижал Вас вовек никогда!

Чтобы желания сразу исполнились,

И чтобы не было фальши и лжи!

От красоты чтоб враги не опомнились,

От красоты Вашей нежной души!

***

Умеющая всё,

Прекрасная богиня —

Так, Аллочка, твое

Свидетельствует имя.

И это всё не лесть,

Не болтовня пустая.

Спасибо, что ты есть.

С Днем Ангела, родная!

***

Именины Аллы – поздравления короткие смс:

Тебе от души пожелать хочу, Алла,

Чтоб жизнь была яркой и без суеты,

Чтобы от счастья всегда ты сияла,

Для всех идеалом была красоты!

***

Аллочка прекрасная,

Словно солнце, ясная,

Именины наступили,

Много счастья подарили!

Пусть Господь благословит,

И от бед тебя хранит,

Ты всегда веселой будь,

Обо всем плохом забудь!

Іменини Алли – найкращі привітання в прозі та віршах з Днем ангела Алли

Аллочко! В твої іменини бажаю, щоб удача посміхалася тобі завжди, кожен день у році. Будуй грандіозні плани і мрій про найнеймовірніше. Адже в житті все можливо. Варто тільки почати, і можливості з'являться самі.

***

Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,

З Днем Ангела Алла, моя добра й мила,

Хай буде радість у твоїй душі,

І понад все — щоб була ти щаслива!

***

Сьогодні, Аллочко, для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка – шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

Именины Аллы – картинки и открытки с Днем ангела Аллы