Единственный День ангела Аллы в 2020 году – стильные открытки и тексты

На именины Аллы поздравления стоит подбирать не просто прикольные – но такие, которые польстят имениннице. Мы подобрали лучшие поздравления с Днем ангела Аллы.
На День ангела Алла поздравления принимает лишь 8 апреля – это единственный День Аллы в 2020 году.
Именины Аллы по церковному календарю отмечаются раз в год: мученица Алла Готфская – покровительница имени – почитается сегодня. В этот же день почитается и ее сестра Лариса Готфская, так что это еще и именины Ларисы.
На именины Аллы поздравления стоит подбирать не просто прикольные – но такие, которые польстят имениннице. Поэтому Главред подобрал только лучшие поздравления с Днем ангела Аллы.
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Что означает имя Алла и характер
Значение имени Алла – богиня (с арабского), другая (с греческого) и мастерица на все руки (с готского).
Алла натура бескорыстная, и человек трудолюбивый. Работает много – но цену себе знает. Своим обаянием пользуется на полную катушку. Алла капризна и не прочь прихвастнуть.
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Краткая молитва святой Алле на каждый день
Моли Бога о мне, святая угодница Божия Алла, яко аз усердно к тебе прибегаю, скорой помощнице и молитвеннице о душе моей.
День ангела Алла – поздравления в прозе, стихах и смс
Поздравления с Днем ангела, Алла в прозе – своими словами:
Дорогая Алла, поздравляю тебя от всей души с днем ангела. Желаю уверенных побед в жизни и чудесного настроения, необычайной красоты души и очарования, блестящих успехов в любой деятельности и крепкой любви родных сердец, неземного счастья и прекрасного настроения.
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Аллочка, поздравляю тебя с праздничным днем! Желаю тебе ощущения легкого головокружения от полноты достатка и добрых событий. Пусть мир приносит тебе приятные сюрпризы и радости. Здоровья, терпимости, любви, искренности и оправданных надежд!
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Поздравления Алле прикольные:
С Днем именин Вас, Аллочка, милая!
Пусть улыбается вечно душа,
Злостью никто чтобы несправедливою,
Не обижал Вас вовек никогда!
Чтобы желания сразу исполнились,
И чтобы не было фальши и лжи!
От красоты чтоб враги не опомнились,
От красоты Вашей нежной души!
***
Умеющая всё,
Прекрасная богиня —
Так, Аллочка, твое
Свидетельствует имя.
И это всё не лесть,
Не болтовня пустая.
Спасибо, что ты есть.
С Днем Ангела, родная!
***
Именины Аллы – поздравления короткие смс:
Тебе от души пожелать хочу, Алла,
Чтоб жизнь была яркой и без суеты,
Чтобы от счастья всегда ты сияла,
Для всех идеалом была красоты!
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Аллочка прекрасная,
Словно солнце, ясная,
Именины наступили,
Много счастья подарили!
Пусть Господь благословит,
И от бед тебя хранит,
Ты всегда веселой будь,
Обо всем плохом забудь!
Іменини Алли – найкращі привітання в прозі та віршах з Днем ангела Алли
Аллочко! В твої іменини бажаю, щоб удача посміхалася тобі завжди, кожен день у році. Будуй грандіозні плани і мрій про найнеймовірніше. Адже в житті все можливо. Варто тільки почати, і можливості з'являться самі.
***
Бажаю, щоб усе задумане здійснилось у житті,
З Днем Ангела Алла, моя добра й мила,
Хай буде радість у твоїй душі,
І понад все — щоб була ти щаслива!
***
Сьогодні, Аллочко, для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
І дятел на світанні
Відстукав привітання,
І мишка – шкряботушка,
Посмикала за вушко,
І котик походжає —
Тобі добра бажає.