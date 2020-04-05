5 апреля – какой сегодня праздник: День супа и с Днем ангела Лидии

5 апреля – праздник супа и День ангела Лидии – поздравления, приметы / 1zoom.ru

5 апреля 2020 – сегодня праздник вкусный.

Это Международный день супа. Также мир отмечает День геолога 2020.

Казахстан отмечает День миграционной полиции, а Южная Корея – День посадки деревьев.

По народному календарю, 5 апреля – Никонов день.

5 апреля – праздник церковный

5 апреля православные чтят Никона Печерского. Он прославился как ученый-летописец.

Католики уже празднуют Вход Господень в Иерусалим. В народе праздник больше известен как Пальмовое воскресенье – а у православных он называется Вербное воскресенье. Подробнее читайте в нашем материале Какого числа Вербное воскресенье в 2020 году и как его отмечать.

Идет Великий пост 2020.

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5 апреля – приметы

Есть такие приметы 5 апреля на погоду:

теплый день после ночных заморозков – апрель будет теплым;

гром – к холодному лету;

кошка чихает/кашляет – к дождю.

5 апреля – что нельзя делать, а что нужно

В этот день принято "генералить" дома и в саду. В доме перемывали всё – вплоть до столов и стульев. А чтобы в жилище был здоровый дух, а у хозяев – здоровый сон, то в воду для мытья в старину часто добавляли настой сушеной мяты. В современных условиях настой можно заменить парой капель эфирного масла.

По поверью, сегодня всей семье нужно выпить мятного чая – чтобы быть здоровыми весь год.

Согласно народному календарю огородника, на Никона пора сажать яблони, красную и черную смородину, рябину.

В этот день старались гонять птиц со двора: по примете, если птица на Никона выщипывает себе перья у кого-то во дворе – в этом доме беда случится.

По народным поверьям, 5 апреля нельзя:

сквернословить;

ругаться с кем-то;

начинать новые дела;

сажать иву – к ранней смерти.

5 апреля – именины

День ангела справляют Анастасия, Варвара, Лидия и Пелагея. Среди парней – Алексей, Василий, Георгий, Илья, Макар, Никон и Сергей.

К слову, на День ангела Лидии поздравления можно дарить лишь раз в год. Главред уже подобрал самые красивые открытки с Днем ангела Лидии и добрые пожелания для нее – в нашем материале День Лидии 2020 – лучшие поздравления на единственные именины Лидии.

5 апреля – кто родился

5 апреля родились такие знаменитости:

1588 — английский философ-материалист и математик Томас Гоббс.

1820 — французский фотограф, карикатурист, основатель фотожурнализма Феликс Надар (первым в мире произвел аэрофотосъемку).

1969 — украинская актриса театра и кино, певица, телеведущая Эвелина Бледанс (сейчас живет в России).

1975 — украинский хоккеист Сергей Климентьев.

1989 — британская актриса Лили Джеймс (Аббатство Даунтон, Гордость и предубеждение и зомби, Темные времена и др.).

Суп – рецепт простой

Бывают супы разные. В качестве бонуса к новости предлагаем вам лучшие рецепты супов от Руслана Сеничкина. Это быстрые супы – но кто-то скажет, что это самые вкусные супы мира.

Для тех, кто соблюдает пост – предлагаем знаменитый французский луковый суп. А для остальных – острый томатный суп.

Как сварить обычный суп – наглядно смотрите на видео: