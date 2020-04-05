День Лидии 2020 – лучшие поздравления на единственные именины Лидии

Единственный День ангела Лидии 2020 – поздравления и что подарить / Fresh-Cards.ru

День ангела Лидии отмечается лишь раз в год – 5 апреля. Это именины Лидии по церковному календарю в честь мученицы Лидии Иллирийской. Учитывая, что день ангела Лидия отмечает только раз за год – важно не зевать и вовремя выбрать красивое поздравление для Лидии в картинках или своими словами.

День Лидии 2020 выпал на воскресенье – поэтому времени для выбора поздравлений хватит. Тем более что Главред уже подобрал самые красивые открытки с Днем ангела Лидии и добрые пожелания для нее.

Лидия – характеристика имени и характер

Имя Лидия происходит от греческого названия области в Малой Азии. Родные и друзья зовут ее еще: Лида, Лидуля, Лидоня и Лидуня, Лидуха и Лидуся, Лидуша, Лина, Лика и Лиля.

По характеру Лида активная и энергичная. В работе безотказна – особенно если ее хвалить. Отличная мать, но несколько авторитарная жена.

Своими секретами делиться не любит, даже с родными.

Что подарить Лидии на День ангела – именины

Традиционный христианский подарок на именины – икона с изображением святой покровительницы. Можн также презентовать молитвенник в подарочном переплете.

Лучший талисман Лиды – украшение с аметистом. А среди растений ее талисман – гортензия.

Хозяйственную Лидию также порадуют приятные мелочи для дома: набор качественных полотенец, хорошая скатерть или элегантный набор тканевых салфеток.

Поздравления с Днем Лидии в прозе, стихах и смс

День ангела Лидии – поздравления своими словами:

Милая наша Лидочка! Желаем жизненного благополучия и огромного женского счастья. Желаем, чтобы ты всегда чувствовала себя окруженной заботой и искренней любовью. Пускай сбываются все твои мечты, пускай жизнь всегда будет прекрасной. Ты самый добрый, милый, искренний человек, который, безусловно, достоин самого лучшего, что есть на свете.

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Лида, ты душа нашего коллектива, ты наш огонек, наш счастливый светлый лучик. Ты можешь быть строгой и серьезной, если это касается работы. Но нет никого веселее и радостнее тебя во время отдыха, веселья в дружной компании. Счастья тебе, большой зарплаты и побольше поводов для искреннего смеха!

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День ангела Лидии – поздравления подруге:

Лидусик, твои именины – особый день, олицетворяющий все самые лучшие твои качество, и открывающий самые светлые стороны твоей души. Желаю тебе найти свою любовь – которая будет тебя окрылять, вдохновлять, радовать и наполнять сладостью. Любви, которой ты достойна в полной мере за все то, что сделала в этой жизни! С праздником, подруга!

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Красивые поздравления с Днем ангела Лидии в стихах:

Лида, Лидочка, Лидок,

Пусть лежит весь мир у ног,

Одаряя счастьем, смехом,

Вдохновением, успехом,

Красотою, добротой,

Воплотившейся мечтой,

Нескончаемым везеньем,

Обалденным настроеньем!

***

Лидия, Лидочка, Лида,

Общительна ты и добра,

И в сердце твоём нет обиды,

И хитрость тебе не сестра.

И труд для тебя — это счастье,

И радость всех солнечных дней

В улыбках любимых детей,

Напасти тогда не напасти!

Тебе-то всего лишь и надо,

Чтоб видеть счастливыми их,

А это и есть ведь награда,

Которая выше других!

***

Именины Лидии – поздравления короткие:

Будет пусть триумф в работе,

А в семье — идиллия.

Я желаю жить без бед,

Сказочная Лидия.

***

Тебе сейчас желаю, Лида,

Чтоб ты счастливою была,

Всегда будь новому открыта,

Расправь же гордо два крыла!

День ангела Лідії – привітання

Вітання на День ангела Лідії у прозі – своїми словами:

З Днем ангела, дорога Лідіє! Я бажаю тобі завжди сяяти від щастя, любити всім серцем і мріяти про все прекрасне і чудове. І нехай мрії всі ці збуваються!

***

Поздоровлення на День ангела Лідії – красиві вірші:

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Лідія, ви наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

***

День ангела Лідії – привітання короткі:

Вітаю тебе, Лідіє! Бажаю приємних несподіванок і сюрпризів у житті, безмежного щастя і рівної дороги до успіху. Моя дорога, будь завжди красивою та коханою!

***

Люба Лідусю, ти щастя та втіха,

Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху,

Щоб радість і щастя тебе обняли,

Щоб ангели Божі тебе берегли!

Именины Лидии – открытки

Именины Лидии – открытки / Fresh-Cards.ru

Именины Лидии – открытки / Fresh-Cards.ru

Именины Лидии – открытки / Fresh-Cards.ru