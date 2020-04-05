День Лидии 2020 – лучшие поздравления на единственные именины Лидии

На День ангела Лидии поздравления можно дарить лишь раз в год – так что важно не зевать, выбирая красивое поздравление для Лидии в картинках или своими словами.
День ангела Лидии отмечается лишь раз в год – 5 апреля. Это именины Лидии по церковному календарю в честь мученицы Лидии Иллирийской. Учитывая, что день ангела Лидия отмечает только раз за год – важно не зевать и вовремя выбрать красивое поздравление для Лидии в картинках или своими словами.
День Лидии 2020 выпал на воскресенье – поэтому времени для выбора поздравлений хватит. Тем более что Главред уже подобрал самые красивые открытки с Днем ангела Лидии и добрые пожелания для нее.
Лидия – характеристика имени и характер
Имя Лидия происходит от греческого названия области в Малой Азии. Родные и друзья зовут ее еще: Лида, Лидуля, Лидоня и Лидуня, Лидуха и Лидуся, Лидуша, Лина, Лика и Лиля.
По характеру Лида активная и энергичная. В работе безотказна – особенно если ее хвалить. Отличная мать, но несколько авторитарная жена.
Своими секретами делиться не любит, даже с родными.
Что подарить Лидии на День ангела – именины
Традиционный христианский подарок на именины – икона с изображением святой покровительницы. Можн также презентовать молитвенник в подарочном переплете.
Лучший талисман Лиды – украшение с аметистом. А среди растений ее талисман – гортензия.
Хозяйственную Лидию также порадуют приятные мелочи для дома: набор качественных полотенец, хорошая скатерть или элегантный набор тканевых салфеток.
Поздравления с Днем Лидии в прозе, стихах и смс
День ангела Лидии – поздравления своими словами:
Милая наша Лидочка! Желаем жизненного благополучия и огромного женского счастья. Желаем, чтобы ты всегда чувствовала себя окруженной заботой и искренней любовью. Пускай сбываются все твои мечты, пускай жизнь всегда будет прекрасной. Ты самый добрый, милый, искренний человек, который, безусловно, достоин самого лучшего, что есть на свете.
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Лида, ты душа нашего коллектива, ты наш огонек, наш счастливый светлый лучик. Ты можешь быть строгой и серьезной, если это касается работы. Но нет никого веселее и радостнее тебя во время отдыха, веселья в дружной компании. Счастья тебе, большой зарплаты и побольше поводов для искреннего смеха!
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День ангела Лидии – поздравления подруге:
Лидусик, твои именины – особый день, олицетворяющий все самые лучшие твои качество, и открывающий самые светлые стороны твоей души. Желаю тебе найти свою любовь – которая будет тебя окрылять, вдохновлять, радовать и наполнять сладостью. Любви, которой ты достойна в полной мере за все то, что сделала в этой жизни! С праздником, подруга!
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Красивые поздравления с Днем ангела Лидии в стихах:
Лида, Лидочка, Лидок,
Пусть лежит весь мир у ног,
Одаряя счастьем, смехом,
Вдохновением, успехом,
Красотою, добротой,
Воплотившейся мечтой,
Нескончаемым везеньем,
Обалденным настроеньем!
***
Лидия, Лидочка, Лида,
Общительна ты и добра,
И в сердце твоём нет обиды,
И хитрость тебе не сестра.
И труд для тебя — это счастье,
И радость всех солнечных дней
В улыбках любимых детей,
Напасти тогда не напасти!
Тебе-то всего лишь и надо,
Чтоб видеть счастливыми их,
А это и есть ведь награда,
Которая выше других!
***
Именины Лидии – поздравления короткие:
Будет пусть триумф в работе,
А в семье — идиллия.
Я желаю жить без бед,
Сказочная Лидия.
***
Тебе сейчас желаю, Лида,
Чтоб ты счастливою была,
Всегда будь новому открыта,
Расправь же гордо два крыла!
День ангела Лідії – привітання
Вітання на День ангела Лідії у прозі – своїми словами:
З Днем ангела, дорога Лідіє! Я бажаю тобі завжди сяяти від щастя, любити всім серцем і мріяти про все прекрасне і чудове. І нехай мрії всі ці збуваються!
***
Поздоровлення на День ангела Лідії – красиві вірші:
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Лідія, ви наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
***
День ангела Лідії – привітання короткі:
Вітаю тебе, Лідіє! Бажаю приємних несподіванок і сюрпризів у житті, безмежного щастя і рівної дороги до успіху. Моя дорога, будь завжди красивою та коханою!
***
Люба Лідусю, ти щастя та втіха,
Іскрися здоров'ям, дзвіночками сміху,
Щоб радість і щастя тебе обняли,
Щоб ангели Божі тебе берегли!