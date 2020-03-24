Какого числа Вербное воскресенье в 2020 году и как его отмечать

Когда Вербное воскресенье в 2020 году – приметы и традиции праздника / GoodFon

Вербное воскресенье каждый год выпадает на разные даты. Всё зависит от того, на какое число в 2020 году выпала Пасха – от этого и зависит, когда будет Вербное воскресенье в 2020 году.

Вербное воскресенье 2020 православные отмечают 12 апреля. Церковное название праздника – Вход Господень в Иерусалим или неделя ваий (от греческого названия пальмы). В наших широтах пальмы приживаются плохо, поэтому у нас Пальмовое воскресенье и стало вербным.

В этот день верующие вспоминают, как Спаситель въехал в Иерусалим на осле (символе мира). И народ приветствовал его пальмовыми ветвями – так встречали победителей в старину.

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Вербное воскресенье – традиции, что святят в церкви

С IV века православная церковь ввела обычай освящать вВербное воскресенье пальмовые ветки, лавр и цветы.

В Украине, России и иных северных странах освящают вербу – как символ наступающей весны и возрождения всего живого.

После освящения вербными веточками принято не больно хлестать друзей и родню – чтобы изгнать из них всё дурное и добавить телу здоровья. С этой же целью едят вербные почки. Часто при этом приговаривают:

Верба, верба, вербочка,

Золотая вербочка.

А я вербой похлещу,

И скажу присловье:

Верба, дай здоровья!

В отваре с вербными почками принято купать детей, им поят скотину, окропляют дома.

Из того, что нельзя делать на Вербное воскресенье:

заниматься тяжелым трудом;

ссориться, материться и иным образом провоцировать негатив;

напиваться;

есть мясо, яйца, молочные продукты – еще продолжается Великий пост 2020;

заниматься сексом.

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Вербное воскресенье – молитва

Кондак Вербного воскресенья (торжественное песнопение):

На престоле на небеси, на жребяти на земли носимый, Христе Боже, Ангелов хваление и детей воспевание приял ecu, зовущих Ти: благословен ecu, грядый Адама воззвати.

Вербное воскресенье – приметы

♦ Теплая сухая погода на Вербное воскресенье – к хорошему урожаю фруктов.

♦ Мороз внезапно ударил и/или много сережек на деревьях распустилось – к хорошему урожаю пшеницы.

♦ Сильный ветер – к холодному лету.

А о том, что делать с прошлогодней освященной вербой – читайте в нашем материале Освященная верба: сколько хранить и что делать с прошлогодней вербой, приметы.

Для чего нужна верба в доме и как ее нужно хранить – читайте в нашем материале Освященная верба: как сохранить ее свежей и сколько веточек ставят дома, чтоб с семьей дурного не случилось.